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Öğünler Kekler Limonlu kek

Limonlu Kek

Limonlu Kek
KOLAY 15 DAKİKA

Ferahlık veren limon aromasıyla yumuşacık dokuyu buluşturan bu kek, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Akları tuzla birlikte mikserde çırparak kar haline getirin.
  • 2
    Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip, yeniden çırpın. Ayrı bir yerde sarıları da mikserde çırpıp kalan 1 su bardağı toz şekerle yeniden çırpın. Ak ve sarıları karıştırın.
  • 3
    Mikserin hızını azaltıp, kalan malzemeyi ekleyin. Orta boy ve yağlanmış kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.

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