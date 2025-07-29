Limonlu Kek
Ferahlık veren limon aromasıyla yumuşacık dokuyu buluşturan bu kek, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Akları tuzla birlikte mikserde çırparak kar haline getirin.
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2
Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip, yeniden çırpın. Ayrı bir yerde sarıları da mikserde çırpıp kalan 1 su bardağı toz şekerle yeniden çırpın. Ak ve sarıları karıştırın.
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3
Mikserin hızını azaltıp, kalan malzemeyi ekleyin. Orta boy ve yağlanmış kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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