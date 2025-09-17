Erikli Crumble Kek
Ekşi mayhoş eriğin kekin yumuşacık dokusuyla buluşması ve üzerine serpilmiş o çıtır çıtır crumble katmanı... Erikli Crumble Kek, çay saatlerinizin yeni gözdesi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından kremayı ilave edin.
-
2
Un, vanilya, kabartma tozu ve isteğe bağlı badem ununu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile homojen şekilde karıştırın.
-
3
Karışımı yağlı kâğıt serili 18 cm'lik yuvarlak kek kalıbına dökün.
-
4
Erikli katman için erikleri dilimleyip esmer şeker ve tarçınla karıştırın, kek hamurunun üzerine eşit şekilde yayın.
-
5
Crumble için tüm malzemeleri bir kapta parmak uçlarınızla ufalayarak kırıntı haline getirin. Kekin üzerine serpiştirin.
-
6
Önceden ısıtılmış 180 derece ve fırında 40 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel