Öğünler Kekler Erikli crumble kek

Erikli Crumble Kek

Erikli Crumble Kek
ORTA 40 DAKİKA

Ekşi mayhoş eriğin kekin yumuşacık dokusuyla buluşması ve üzerine serpilmiş o çıtır çıtır crumble katmanı... Erikli Crumble Kek, çay saatlerinizin yeni gözdesi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından kremayı ilave edin.

  • 2

    Un, vanilya, kabartma tozu ve isteğe bağlı badem ununu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile homojen şekilde karıştırın.

  • 3

    Karışımı yağlı kâğıt serili 18 cm'lik yuvarlak kek kalıbına dökün.

  • 4

    Erikli katman için erikleri dilimleyip esmer şeker ve tarçınla karıştırın, kek hamurunun üzerine eşit şekilde yayın.

  • 5

    Crumble için tüm malzemeleri bir kapta parmak uçlarınızla ufalayarak kırıntı haline getirin. Kekin üzerine serpiştirin.

  • 6

    Önceden ısıtılmış 180 derece ve fırında 40 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol edin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.

