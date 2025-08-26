Çilekli, Yulaflı, Ballı Kek
Taze çilek, besleyici yulaf ve doğal bal ile hazırlanan bu kek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kek için derin bir kapta tüm hamur malzemesini iyice karıştırın. Orta boy bir kek kalıbına pişirme kağıdı serip karışımı dökün. Kaşığın tersiyle bastırarak incecik bir taban oluşturun.
-
2
Çilekleri boydan ikiye kesip üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, altın rengi alana kadar pişirin.
-
3
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince kalıptan servis tabağına alın.
-
4
Pudra şekeri, krema kıvamında çırpılmış mascarpone peyniri, nane ve çilek dilimleri ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL