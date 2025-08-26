Tarif Ara
Çilekli, Yulaflı, Ballı Kek

ORTA 45 DAKİKA

Taze çilek, besleyici yulaf ve doğal bal ile hazırlanan bu kek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kek için derin bir kapta tüm hamur malzemesini iyice karıştırın. Orta boy bir kek kalıbına pişirme kağıdı serip karışımı dökün. Kaşığın tersiyle bastırarak incecik bir taban oluşturun.

  • 2

    Çilekleri boydan ikiye kesip üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, altın rengi alana kadar pişirin.

  • 3

    Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince kalıptan servis tabağına alın.

  • 4
    Pudra şekeri, krema kıvamında çırpılmış mascarpone peyniri, nane ve çilek dilimleri ile süsleyip servis yapın.

