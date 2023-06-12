Frambuazlı ve Limonlu Parfe
Parfe yazın en çok yapılan tatlılarından biri bu lezzeti evinizde kolayca yapabilirsiniz. İstediğiniz meyve ve bisküvileri kullanarak yapabileceğiniz parfe tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Orta boy bir sos tenceresini yarısına kadar su ile doldurup ocağa oturtun. Su kaynadıktan sonra, üzerine cam veya metal bir çırpma kabı oturtun. Kabın suya değmemesine özen gösterin.
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2
Yumurta ve toz şekeri, kaba alın ve çırparak pişirin. Karışım köpürene kadar çırpmaya devam edin. Ardından kabı sudan alıp limon suyu ve kabuğunu ekleyip karıştırın.
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3
1 paket krem şanti ve 1 su bardağı sütü çırpın. Kıvam aldıktan sonra karışımı limonlu harca ekleyip karıştırın.
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4
Silikon kalıpları su ile ıslatın. Tabanına frambuazları yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün. Derin dondurucuda en az 5-6 saat dondurun. Servis tabağının tabanına ufalanmış bisküvi serpin. Parfeleri yerleştirip üzerini toz antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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