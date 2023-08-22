İncirli Ceviz Keki
İncir ve cevizin muhteşem birleşimiyle ortaya çıkan, harika kokusuyla evi saran, enfes bir kek tarifimiz var. İncir sevenlerin sık sık yapmak isteyeceği incirli ceviz keki tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker ve 200 gram tereyağını mikserle 5 dakika boyunca çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.
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2
Krema, ceviz içi, un, kabartma tozu ve vanilyayı katıp pürüzsüz bir hamuru hazırlayın. Hamuru, 1 tatlı kaşığı tereyağı ile yağlanmış 24 cm çapında kelepçeli kalıbın içine doldurun.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınmasını sağlayın. Üzerini elma dilimi şeklinde dilimlenmiş ballı incirler, ufalanmış ceviz içi ve balla süsleyip servis yapın.
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