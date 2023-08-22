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İncirli Ceviz Keki

İncirli Ceviz Keki
KOLAY 15 DAKİKA

İncir ve cevizin muhteşem birleşimiyle ortaya çıkan, harika kokusuyla evi saran, enfes bir kek tarifimiz var. İncir sevenlerin sık sık yapmak isteyeceği incirli ceviz keki tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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