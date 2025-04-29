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Anneler Günü'nde Annenize Hazırlayabileceğiniz Pankek Tarifi

Anneler Gününde Annenize Hazırlayabileceğiniz Pankek Tarifi
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Anneler Günü'ne özel, kolay ve şık kalp pankek tarifiyle annenizi şımartın! Sevgi dolu bu tarifi şimdi keşfedin.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Un, şeker, kabartma tozu, kabonat ve tuzu bir kapta karıştırın.
  • 2

    Ayrı bir kapta süt, yumurta, tereyağı ve vanilini çırpın.

  • 3

    Islak karışımı kuru karışıma ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

  • 4

    Tavayı orta ateşte ısıtın, hafifçe yağlayın.

  • 5

    Karışımdan 1 kepçe alarak tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca çevirin, diğer yüzünü de pişirin.

  • 6

    Kalp şekli vermek için bir kurabiye kalıbıyla kalp şeklinde kesebilirsiniz ya da kalp şeklinde bir pankek kalıbı kullanabilirsiniz.

  • 7

    Üzerine pudra şekeri serperek ve etrafına çilekler dizerek servis edin.

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