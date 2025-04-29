Anneler Günü'nde Annenize Hazırlayabileceğiniz Pankek Tarifi
Anneler Günü'ne özel, kolay ve şık kalp pankek tarifiyle annenizi şımartın! Sevgi dolu bu tarifi şimdi keşfedin.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, şeker, kabartma tozu, kabonat ve tuzu bir kapta karıştırın.
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2
Ayrı bir kapta süt, yumurta, tereyağı ve vanilini çırpın.
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3
Islak karışımı kuru karışıma ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
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4
Tavayı orta ateşte ısıtın, hafifçe yağlayın.
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5
Karışımdan 1 kepçe alarak tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca çevirin, diğer yüzünü de pişirin.
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6
Kalp şekli vermek için bir kurabiye kalıbıyla kalp şeklinde kesebilirsiniz ya da kalp şeklinde bir pankek kalıbı kullanabilirsiniz.
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7
Üzerine pudra şekeri serperek ve etrafına çilekler dizerek servis edin.
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