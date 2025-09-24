Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Kültür Sofra Akademi Graten tekniği

Graten Tekniği

Executive Chef Sabri Canberk Gezer’in Graten tekniğiyle hazırladığı; sebzelerin kat kat dizilip peynirle harmanlandığı bu tarifte, her katman lezzeti bir üst seviyeye taşıyor.

Graten Tekniği

Graten Tekniği

Graten, Fransız mutfağından dünyaya yayılan bir pişirme tekniği. Genellikle fırına dayanıklı bir kabın içinde hazırlanan sebze, makarna ya da et yemeklerinin üzeri rendelenmiş peynir, galeta unu veya beşamel sosla kaplanarak yüksek ısıda fırında kızartılır. Amaç; yemeğin yüzeyinde altın rengi, çıtır bir tabaka oluşturarak hem görsel bir çekicilik hem de zengin bir lezzet derinliği sağlamaktır. Graten yaparken malzemelerin önceden pişmiş ya da yarı pişmiş olması, iç kısmın kuru kalmaması açısından önemlidir. Pişirme sırasında üzerinin fazla yanmaması için son dakikalarda dikkatli gözlem gerekir. Bu teknik, özellikle sebzeleri daha cazip hale getirmek ve yemeğe şık bir sunum kazandırmak için sıkça tercih edilir.

Tarif için görsele tıklayınız.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Grilled Tekniği

Grilled Tekniği

Executive Chef Sabri Canberk Gezer, grilled tekniği kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık bir somon fileto hazırladı. Bu yöntemin püf noktalarına ve tarifin adımlarına gelin birlikte bakalım.
Wilting Tekniği

Wilting Tekniği

Wilting tekniği, yapraklı sebzelerin ısıtılarak veya buharda pişirilerek yumuşatılması işlemidir. Bu teknikte, sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Genellikle sebzeler tavada veya sıcak suyun içinde kısa bir süre ısıtılır. Wilting, sebzenin lezzetini yoğunlaştırırken, dokusunu da yumuşatır, bu sayede pişirme süresi daha kısa olur. Örneğin ıspanak veya pazı gibi sebzeler, bu teknikle daha yumuşak ve lezzetli hale getirilir.
Stır-Fry Tekniği

Stır-Fry Tekniği

Executıve Chef Sabri Canberk Gezer, Stir-Fry tekniğiyle hazırladığı lezzetli tarifi bizlerle paylaştı. Yüksek ısıda hızlı pişirmeyle gıdaların diriliğini koruyan bu teknik, yemeklere taze ve canlı bir lezzet katar.
Sear&Seal Tekniği

Sear&Seal Tekniği

Mutfakta teknik bilerek çalışmak hazırlanan yemeği bir üst seviyeye çıkarıp o yemeğe katmanlı, sofistike bir tat verir. Executive Chef Sabri Canberk Gezer bu ay bizlere ‘Sear & Seal’ tekniğini anlattı ve bu teknikle son derece lezzetli bir de tarif verdi.