Graten Tekniği

Graten, Fransız mutfağından dünyaya yayılan bir pişirme tekniği. Genellikle fırına dayanıklı bir kabın içinde hazırlanan sebze, makarna ya da et yemeklerinin üzeri rendelenmiş peynir, galeta unu veya beşamel sosla kaplanarak yüksek ısıda fırında kızartılır. Amaç; yemeğin yüzeyinde altın rengi, çıtır bir tabaka oluşturarak hem görsel bir çekicilik hem de zengin bir lezzet derinliği sağlamaktır. Graten yaparken malzemelerin önceden pişmiş ya da yarı pişmiş olması, iç kısmın kuru kalmaması açısından önemlidir. Pişirme sırasında üzerinin fazla yanmaması için son dakikalarda dikkatli gözlem gerekir. Bu teknik, özellikle sebzeleri daha cazip hale getirmek ve yemeğe şık bir sunum kazandırmak için sıkça tercih edilir.

Tarif için görsele tıklayınız.