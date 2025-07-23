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Kültür Sofra Akademi Stır-fry tekniği

Stır-Fry Tekniği

Executıve Chef Sabri Canberk Gezer, Stir-Fry tekniğiyle hazırladığı lezzetli tarifi bizlerle paylaştı. Yüksek ısıda hızlı pişirmeyle gıdaların diriliğini koruyan bu teknik, yemeklere taze ve canlı bir lezzet katar.

Stır-Fry Tekniği

Stir Fry Tekniği

Stir-fry, yüksek ısıda az yağ ile hızlı pişirme tekniğidir. Malzemeler sürekli karıştırılarak sotelenir, böylece sebzeler diri kalır, etler ise lezzetini korur. Besin değerini kaybetmeden pratik ve sağlıklı yemekler hazırlamak için idealdir.

Piliç için
200 gram piliç göğüs
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Marine için
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
Yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber

Garnitür için
1 tatlı kaşığı susam yağı
3 diş sarımsak
3-4 adet kuşkonmaz
2 dal taze soğan
1 adet çanak enginar
2 tatlı kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü
Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

Servis için
1 dal pırasa
3 dal kereviz yaprağı
2 dal frenk soğan
100 gram su teresi
Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı

Piliç göğsünü dilediğiniz şekilde kesin veya bütün olarak bırakın. Marine sosu için bir kasede nar ekşisi, üzüm pekmezi, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Piliç göğsünü bu karışıma ekleyip 4 saat buzdolabında bekletin.

Wok tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın. Az miktarda ayçiçek yağını ekleyin ve ardından piliç göğsünü tavaya alın. Stir-fry tekniğiyle, piliç göğsünü 4-6 dakika boyunca yüksek ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Dışı hafif çıtır, içi ise sulu kalacak şekilde pişen piliçleri bir kenara alın.

Garnitür için aynı tavaya susam yağını alın. Ezilmiş sarımsakları ekleyerek 1-2 dakika soteleyin. Ardından kuşkonmazın sadece filiz kısımlarını (sapların en uç, taze ve yumuşak olan yeşil bölümü) ekleyin ve ince doğranmış enginarlarla birlikte 3-5 dakika yüksek ateşte soteleyin

Kıyılmış taze soğanı ekleyip 2-4 dakika daha sotelemeye devam edin. Soya sosu ve Hindistan cevizi sütünü ekleyin. Kalan malzemeyi katın ve hızlıca karıştırın.

Piliç göğsünü tavaya geri ekleyerek sebzelerle birkaç dakika daha pişirin. Yemeği servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış pırasa, kereviz yaprağı ve frenk soğanı ve su teresi serpiştirin. Yenilebilir çiçeklerle süsleyip servis yapın.

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