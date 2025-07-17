Tarif Ara
Kültür Sofra Akademi Wilting tekniği

Wilting Tekniği

Wilting tekniği, yapraklı sebzelerin ısıtılarak veya buharda pişirilerek yumuşatılması işlemidir. Bu teknikte, sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Genellikle sebzeler tavada veya sıcak suyun içinde kısa bir süre ısıtılır. Wilting, sebzenin lezzetini yoğunlaştırırken, dokusunu da yumuşatır, bu sayede pişirme süresi daha kısa olur. Örneğin ıspanak veya pazı gibi sebzeler, bu teknikle daha yumuşak ve lezzetli hale getirilir.

Wilting Tekniği
Sabri Canberk Gezer Sabri Canberk Gezer

Servis için derin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını alın. Yıkanmış, kurulanmış yeşillikleri tavaya ilave edin. 2-3 dakika karıştırarak hacimlerini küçültün. Bu işleme 'wilting' denir. Bu şekilde sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Üzerine karabiber ve tuz ekleyerek karıştırın. Servis yaparken kullanmak üzere bir kenarda bekletin.

Sufle için tüm yeşillikleri yıkayın ve fazla suyunu süzün. Bir tencerede tuzlu su kaynatın. Maydanoz, radika, turp otu ve su teresini kaynar suya atın. 30 saniye beklettikten sonra süzüp hemen buzlu suya çıkarın.

Sufle için haşladığınız yeşillikleri krema ile birlikte blender'de püre haline getirin. Üzerine mısır nişastasını ilave ederek tekrar karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, eritilmiş tereyağını, zeytin ezmesini ve tuzu çırpın. Yeşil püreyi bu karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.

Yumurta beyazlarını ayrı bir kapta mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Yumurta beyazlarını azar azar karışıma ekleyerek spatula ile nazikçe karıştırın.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına veya büyük bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 135 derecede 35-40 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Sos için küçük bir tencereye yumurta sarılarını ve elma sirkesini alın. Kısık ateşte sürekli çırparak hafifçe ısıtın. Üzerine portakal suyunu ve balı ekleyip çırpmaya devam edin. Küçük küpler halinde doğranmış tereyağını azar azar ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaştırın. Beyaz biber, ince kıyılmış ceviz ve tuz ekleyin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve dilimleyin. Servis için hazırladığınız yeşillikleri tabağa alın. Üzerine sufleyi yerleştirin. Hazırladığınız sostan gezdirip, biberiye ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.

Malzemeler:

Sufle için

125 gram eritilmiş tereyağı

1 demet maydanoz

150 gram radika

150 gram turp otu

150 gram su teresi

80 ml krema

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 adet yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

8 adet yumurta beyazı

2 çay kaşığı tuz

Sos için

3 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet orta boy portakalın suyu

1 çay kaşığı bal

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz beyaz biber

1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

Servis için

1 tatlı kaşığı tereyağı

50 gram radika

100 gram turp otu

100 gram su teresi

Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

Sufle kalıbını yağlamak için: 1 tatlı kaşığı tereyağı

Süslemek için: 2-3 dal taze biberiye

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Sear&Seal Tekniği

Sear&Seal Tekniği

Mutfakta teknik bilerek çalışmak hazırlanan yemeği bir üst seviyeye çıkarıp o yemeğe katmanlı, sofistike bir tat verir. Executive Chef Sabri Canberk Gezer bu ay bizlere ‘Sear & Seal’ tekniğini anlattı ve bu teknikle son derece lezzetli bir de tarif verdi.
Confit Konfi Tekniği Nedir? Lolipop Piliç Confit

Confit (Konfi) Tekniği Nedir? Lolipop Piliç Confit

SOFRA AKADEMI BÖLÜMÜMÜZ IÇIN THE ARTISAN İSTANBUL MGALLERY ISTANBUL’UN EXECUTIVE CHEF’I SABRI CANBERK GEZER BU AY CONFIT TEKNIĞI ILE SON DERECE LEZZETLI BIR TARIF HAZIRLADI. BU TEKNIK ILE HAZIRLANAN YIYECEKLER HEM YUMUŞACIK OLUYOR HEM DE ÖZ LEZZETINI KAYBETMEDEN SOFRALARDAKI YERINI ALIYOR.
Slicing Tekniği

Slicing Tekniği

Slicing tekniği, yiyecekleri ince dilimler halinde kesme yöntemidir. Bu teknik, genellikle sebzeler, meyveler, etler ve peynir gibi malzemelerde kullanılır.
Steaming Tekniği

Steaming Tekniği

Steaming (buharda pişirme) tekniği, yiyecekleri doğrudan su buharı ile pişirme yöntemidir. Bu, gıda maddelerinin nemini kaybetmeden, vitamin ve minerallerinin çoğunu koruyarak pişirilmesini sağlar.