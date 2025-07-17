Wilting Tekniği

Servis için derin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya tereyağını alın. Yıkanmış, kurulanmış yeşillikleri tavaya ilave edin. 2-3 dakika karıştırarak hacimlerini küçültün. Bu işleme 'wilting' denir. Bu şekilde sebzeler fazla su kaybetmeden yavaşça yumuşar. Üzerine karabiber ve tuz ekleyerek karıştırın. Servis yaparken kullanmak üzere bir kenarda bekletin.

Sufle için tüm yeşillikleri yıkayın ve fazla suyunu süzün. Bir tencerede tuzlu su kaynatın. Maydanoz, radika, turp otu ve su teresini kaynar suya atın. 30 saniye beklettikten sonra süzüp hemen buzlu suya çıkarın.

Sufle için haşladığınız yeşillikleri krema ile birlikte blender'de püre haline getirin. Üzerine mısır nişastasını ilave ederek tekrar karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, eritilmiş tereyağını, zeytin ezmesini ve tuzu çırpın. Yeşil püreyi bu karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.

Yumurta beyazlarını ayrı bir kapta mikserle köpük gibi olana kadar çırpın. Yumurta beyazlarını azar azar karışıma ekleyerek spatula ile nazikçe karıştırın.

Karışımı yağlanmış sufle kaplarına veya büyük bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 135 derecede 35-40 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Sos için küçük bir tencereye yumurta sarılarını ve elma sirkesini alın. Kısık ateşte sürekli çırparak hafifçe ısıtın. Üzerine portakal suyunu ve balı ekleyip çırpmaya devam edin. Küçük küpler halinde doğranmış tereyağını azar azar ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaştırın. Beyaz biber, ince kıyılmış ceviz ve tuz ekleyin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve dilimleyin. Servis için hazırladığınız yeşillikleri tabağa alın. Üzerine sufleyi yerleştirin. Hazırladığınız sostan gezdirip, biberiye ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.

Malzemeler:

Sufle için

125 gram eritilmiş tereyağı

1 demet maydanoz

150 gram radika

150 gram turp otu

150 gram su teresi

80 ml krema

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 adet yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

8 adet yumurta beyazı

2 çay kaşığı tuz

Sos için

3 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet orta boy portakalın suyu

1 çay kaşığı bal

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz beyaz biber

1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

Servis için

1 tatlı kaşığı tereyağı

50 gram radika

100 gram turp otu

100 gram su teresi

Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

Sufle kalıbını yağlamak için: 1 tatlı kaşığı tereyağı

Süslemek için: 2-3 dal taze biberiye