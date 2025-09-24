Tütsülenmiş Yoğurt Kreması ile Yaz Sebzeli Graten

Tütsülenmiş yoğurt kreması için geniş yanmaz bir kabın içine defne yaprağı, limon kabuğu ve taze biberiyeyi koyun. Üzerlerinden küçük bir alevle yakın, hemen ardından kapakla kapatın ve içine daha küçük bir kâsede süzme yoğurt ve kremayı yerleştirin. Önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sarıp buharda bekletin. Dolapta 4-6 saat kadar tütsüleyin. Bu işlem 2–3 kez tekrar edilirse tütsü aroması belirginleşir. Her açışta yoğurdu karıştırmayı unutmayın.