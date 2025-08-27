Grilled Tekniği
Executive Chef Sabri Canberk Gezer, grilled tekniği kullanarak dışı çıtır, içi yumuşacık bir somon fileto hazırladı. Bu yöntemin püf noktalarına ve tarifin adımlarına gelin birlikte bakalım.
Grilled Tekniği
Grill, ısıyı alttan sabit şekilde veren ve yüksek sıcaklıkla hızlı pişirme sağlayan bir yöntemdir. Özellikle dana bonfile ve kontrfile gibi kaliteli ve yumuşak etler, kuzu, süt kuzusu, süt danası pirzolaları, sakatatlar, bıldırcın gibi av hayvanları, piliç ile bazı kebap ve köfte çeşitlerinin pişirilmesinde tercih edilir. Etin doğal lezzetini korurken dışı çıtır, içi yumuşak bir doku sunar. Sebzeler ve balıklar için de ideal bir seçenektir.
Püf Noktaları:
- Izgaranın yeterli sıcaklığa geldiğinden emin olun.
- Izgara telleri pişirme işlemine başlamadan önce temiz olmalıdır.
- Izgara telleri sıcak olmalı.
- Ürünleri çevirmek için ekipman bulundurulmalı.
- Pişirilen ürünler sık sık oynatılmamalı. Bir taraf tamamen pişmeden diğer taraf çevrilmemeli. Aksi halde besinler su ve değer kaybeder.
- Küçük boy et için ızgara ısısı 250 derece, büyük boy et için ortalama 150 derece olmalıdır.
- Grilled yöntemini uygularken kesici ve delici aletler kullanılmamalı. Aksi takdirde ürünün içindeki su akar ve mühürleme işlemi yanlış yapılmış olur.
