Grilled Tekniği

Grill, ısıyı alttan sabit şekilde veren ve yüksek sıcaklıkla hızlı pişirme sağlayan bir yöntemdir. Özellikle dana bonfile ve kontrfile gibi kaliteli ve yumuşak etler, kuzu, süt kuzusu, süt danası pirzolaları, sakatatlar, bıldırcın gibi av hayvanları, piliç ile bazı kebap ve köfte çeşitlerinin pişirilmesinde tercih edilir. Etin doğal lezzetini korurken dışı çıtır, içi yumuşak bir doku sunar. Sebzeler ve balıklar için de ideal bir seçenektir.

Püf Noktaları: