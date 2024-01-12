Geçmeyen Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür. En ufak boğaz enfeksiyonunda ya da gıcıklanma durumunda öksürük ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer sorusu, hemen her yaştan insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Bazı öksürük çeşitleri bir insanın yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Bazıları da oluşan hastalıklara bağlı olup hastalığın tedavi edilmesi ile beraber geçer. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Oluşum nedenlerine göre de tedavi uygulanmaktadır. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yollardan da öksürüğün geçirilmesi mümkündür.

IHLAMUR ÇAYI

Öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur. İçerisindeki bileşenlerden flavonoidler; iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, musilajların; tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcut. Bu nedenle öksürüğe karşı günde 2-3 bardak çay içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebiliyor. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmak gerekiyor.

AYVA, BAL VE IHLAMUR

Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay boğazları yumuşatıyor ve iyileşme sağlıyor. Günlük 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL

Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırılarak kür halinde içilebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz.

AYVA ÇAYI

Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunuyor. 1 çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu 1 fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra mide boşken içmeniz çayın olumlu etkisini artırıyor.

YEŞİL ÇAY ve KAKULE

Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyük. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı geçmeyin.

ZENCEFİL, KARABİBER, BAL, LİMON, TARÇIN

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.