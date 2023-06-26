AŞAMALARIYLA EV YAPIMI SUCUK

EV YAPIMI SUCUK

2.5-3 metre kurutulmuş bağırsak

2-3 yemek kaşığı sirke

5-6 su bardağı su

İÇ MALZEMESİ İÇİN

1 kg iki kere çekilmiş dana döş kıyma

12 diş dövülmüş sarımsak

2 yemek kaşığı tuz

4 tatlı kaşığı kimyon

4 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

2 tatlı kaşığı pul biber

İçi için tüm malzemeyi bir tepsiye alıp 10-15 dakika iyice karışana kadar yoğurun. Tercihen 1 gece, en az birkaç saat üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin.

Sirke ve suyu karıştırıp, bağırsağı 2-3 saat bu suda dinlendirin. Suyunu süzüp bağırsağı kağıt havlu yardımıyla kurulayın

Dinlenen iç malzemeyi huni veya bağırsağa geçebilecek büyüklükte bir aparat yardımıyla, olabildiğince sıkı şekilde iterek istediğiniz boyuta 2 4 1 3 gelene kadar doldurun. Bu işlem sırasında, bağırsağın içinde hava boşluğu kalmamasına özen gösterin.

İyice doldurduktan sonra, iki ucunu da sıkıca bağlayın. Sucuğu parmak şeklinde bırakın veya iki ucunu birbirine bağlayın. Nemli olmayan bir ortamda, tercihen İçi için tüm malzemeyi bir tepsiye alıp 10-15 dakika iyice karışana kadar yoğurun. Tercihen 1 gece, en az birkaç saat üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin.