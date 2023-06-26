KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kavurma için malzemeler

1 kg et

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı tuz

Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine ayçiçeği yağı dökün ve orta ateşte ısıtın.

Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın.

Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin

Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin

ÖNERİ

Kavurma için kurban etinin sinirsiz ve yumuşak yerlerini örneğin but kısmını tercih edin. Kavurma yaparken ayçiçeği yağı, tereyağı yerine 100 gram kadar kuyruk yağı da kullanabilirsiniz

AŞÇININ NOTU

Eğer saklamak için kavurma yapıyorsanız, normal yemeklere koyduğunuzdan daha fazla tuz koyun. Tuz kavurmanın daha uzun dayanmasını sağlayacaktır