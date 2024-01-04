Sağlık için Zencefil Tüketin!

Asya mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biridir ve lezzetli yemeklere sadece tat katarken aynı zamanda sağlık açısından da pek çok fayda sunar. Köklerinden elde edilen bu güçlü bitki binlerce yıldır çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılır. Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zencefil sindirim sistemi sorunlarından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar geniş bir yelpazede etkilidir.

Özellikle boğaz enfeksiyonlarında yediğimiz bal + toz zencefil karışımı, çoğumuzun hafızasında daha çabuk iyileşme reçetesi şeklinde anımsanır. Sağlık bakımından birçok faydası olan toz ve dilimlenmiş taze zencefili, lezzet vermesi açısından tavuk, balık ve et yemeklerinde kullanabilirsiniz.

Kek, kurabiye, pasta, bisküvi gibi yiyeceklerin içine katacağımız zencefil ile bu gıdaların besin değerlerini artırabileceğimiz gibi reçel ve marmelata da eklediğimizde sağlıklı ve leziz bir tat elde ederiz.

Zencefilin faydaları:

★ Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığında kullanılır. Zencefilin bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar üzerindeki etkilerine dair araştırmalar devam ediyor.

★ Zencefil sindirim sistemi üzerinde pozitif etkilidir. Sindirimi kolaylaştırır. Zencefil, yemeğin daha iyi sindirilmesini sağladığından mide ve bağırsak gazı oluşmasını engellemekte etkilidir. Ameliyat sonrası ortaya çıkan bulantı ve kusmaların zencefil kullanımıyla önlenebildiği görülmüştür.

★ Kemoterapide mide bulantılarında kullanılmaktadır. İlâçla kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan şiddetli bulantı ve kusmanın zencefil kullanımıyla engellenebileceğine dair araştırmalar vardır.

★ Zencefil taşıt tutmasında, deniz tutmalarında (hareket hastalığı) ortaya çıkan bulantı ve kusmalara karşı da etkili olmaktadır. Zencefil yolculuktan iki saat önce alındığında bulantıyı önlemektedir.

★ Zencefil, hamileliğe bağlı bulantı ve kusmalarda da etkilidir. Şiddetli bulantı ve kusması olan hamileler günde 1-2 fincan taze zencefil çayı içtiğinde mide bulantısı ve kusma azalır.

★ Şeker hastalarında kan şekerinin dengede tutulmasında ve zayıflama tedavisinde pozitif etkilidir. Zencefil insülin direncini kırmakta, kan şekerini dengelemektedir. Zayıflama tedavisinde kan şekerini dengede tutma özelliği yanında tok tutucu ve metabolizmanın yavaşlamasını engelleyici etkisi ile rahat kilo verilmesini sağlar. Zayıflama üzerine düşünülen diğer etkileri de araştırılmaya devam ediliyor.

★ Kolestrolü düşürür, kanın pıhtılaşmasını engeller.

★ Yoğun iş temposunda ve masa başı faaliyetlerinde, zencefilin beynin çalışması ile gücü üzerinde de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Kan şekerini dengede tutmaktaki etkisi ile, beynin enerji kaynağı olan glikozu, yani kan şekerini sürekli kullanılabilir tutar.

