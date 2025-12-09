Roborock F25 Ultra ile Kimyasalsız Temizlik

Evde küçük çocukları ya da emekleyen bebekleri olan aileler için hijyen, günlük hayatın en büyük kaygılarından biri. Çocukların oyuncaklarını yere atıp yeniden alması, bebeklerin emeklerken yerle doğrudan temas etmesi veya mutfakta dökülen gıdaların yüzeylere yapışıp kalması, annelerin kimyasal kullanmadan hijyen sağlamaya çalışırken en sık karşılaştığı sorunlardan.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de annelerin %72'si evde temizlik yaparken kimyasal ürünlerin çocuklarının sağlığına zarar vermesinden endişe ediyor. Uzmanlar da özellikle bebekli evlerde güçlü deterjanların yerine yüksek ısı ile yapılan temizliğin daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Tam da bu noktada, IFA 2025'te tanıtılan Roborock F25 Ultra, annelerin bu ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Cihaz, ıslak ve kuru temizlik özelliklerini bir arada sunarken, özellikle geliştirilmiş VaporFlow™ (Buhar Akışı) ve WaveFlow™ (Dalgalı Su Akışı) teknolojileriyle öne çıkıyor.

VaporFlow™, 180°C'ye ulaşan buhar akışıyla yüzeylerdeki bakterileri %99,99 oranında yok ediyor. Bu sayede kimyasal kullanmaya gerek kalmadan hijyen sağlanıyor.

WaveFlow™, 86°C sıcak suyla en yapışkan gıda kalıntılarını dahi çözüp temizliyor. TÜV SÜD testlerinde mutfak yağlarını %100 giderdiği kanıtlandı. Ahşap gibi hassas zeminlerde yapılan testlerde bile yoğun kullanımda minimum aşınma görülüyor.





22.000 Pa emiş gücü ve 33N basınçla birleşen bu sistem, tek geçişte bile derinlemesine temizlik sunuyor. Böylece küçük çocukların güvenle emekleyebileceği, bebeklerin yerde oynarken temas ettiği yüzeylerde maksimum hijyen sağlanıyor.

Roborock Türkiye Pazarlama Müdürü Merve Yıldırım, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Bebekli evlerde ebeveynlerin büyük kaygısı, kimyasal kullanmadan güvenli bir hijyen sağlamak. Roborock F25 Ultra, yüksek ısı ve güçlü emiş gücü sayesinde bu ihtiyaca çözüm sunuyor. Aileler, çocuklarının yere temas ederken güvende olduğunu bilerek gönül rahatlığıyla temizlik yapabiliyor."

Roborock F25 Ultra, yalnızca güçlü bir teknoloji değil, aynı zamanda çocuklu aileler için huzur ve güvenin simgesi olarak öne çıkıyor.

Roborock F25 Serisi'nin yeni nesil modeli, https://tr.roborock.com/ resmi websitesinde incelenebilir. Ürününüzden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için lütfen Roborock'u yalnızca yetkili distribütörlerden satın aldığınızdan emin olun.

Bu içerik Roborock sponsorluğunda hazırlanmıştır.