Sofraların Yıldızı Doğanay Şalgam: "Sen O Nefis Yemekleri Bi’ De Doğanay’la Ye"

Türk mutfağının en favori lezzetleri, Doğanay Şalgam ile lezzetini ikiye katlıyor! En sevilen yemeklerin eşlikçisi olan Doğanay, sofralarda alışılmışın ötesinde bir uyum yaratıyor. Gurme damaklara hitap eden döner ve balık, Doğanay Gurme Şalgam ile lezzet zirvesine çıkarken; özlenen anne köftesi Doğanay Klasik Şalgam ile eşleşerek iştah kabartan bir bütünlük oluşturuyor. Ortaya çıkan mesaj ise çok net: Sevilen o tatlar Doğanay'la bir araya geldiğinde çok daha gurme bir lezzete dönüşüyor. 'O nefis yemekleri sen bi' de Doğanay'la ye' iddiasını taşıyan marka, şalgamın gurme tatlarla buluşmasıyla ortaya çıkan bambaşka ve unutulmaz lezzet deneyimini sofralara taşıyor.

Sofralarda Ezber Bozan Uyum: Balık ve Şalgam

Tüketici alışkanlıklarına yeni bir soluk getiren Doğanay Şalgam; balık, anne köftesi ve döner gibi bugüne kadar belirli içeceklerle özdeşleşmiş lezzetlerin yanında ezberleri bozuyor. Doğanay Klasik ve Doğanay Gurme seçenekleriyle bu tabaklara eşlik ederek sofralarda hissedilir bir lezzet dönüşümü yaratıyor. Doğal, ferahlatıcı ve iştah açıcı yapısıyla yemeklerin tadını bastırmadan 'enfes bir eşlikçi' rolünü üstlenen şalgam, içecek kategorisinde de algıları değiştiriyor. Doğanay, şalgamı en sevilen lezzetlerin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırarak, sofralara özgün ve modern bir dokunuş taşıyor.

Doğanay Şalgam Yeni Reklam Filmiyle Sofralarda Ezberlenen Kuralları Değiştirmek için Geliyor.

Yönetmenliğini İlkay Uygur'un üstlendiği reklam filmi; Jüpiter imzası taşıyor. Mördak prodüksiyonu ile hayata geçirilen film, Doğanay'ın lezzet vizyonunu yüksek tempolu, iştah açıcı ve akılda kalıcı bir anlatımla güçlendiriyor.