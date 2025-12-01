Gourmand Awards’a Türkiye Damgası

Gastronomi dünyasının 'Oscarları' olarak kabul edilen ve 1995 yılından bu yana yemek kültürü yayıncılığının küresel standartlarını belirleyen Gourmand World Cookbook Awards, sektörün en prestijli buluşma noktası olmaya devam ediyor. Edouard Cointreau'nun vizyonuyla başlatılan ve her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce eserin yarıştığı bu platform, sadece tarifleri değil; mutfak mirasını, kültürel hafızayı ve gastronomik araştırmaları ödüllendiriyor.

'Best of the Best' (En İyilerin En İyisi) temasıyla gerçekleşen ödül töreninde Türk gastronomi yazarları ve yayıncıları, son 30 yılın en prestijli ödüllerini toplayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Gastronomi dünyasının en saygın platformlarından biri olan Gourmand Awards, 2025 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Saudi Feast Food Festival kapsamında sahiplerini buldu. Bu yılki organizasyonun en dikkat çeken yönü, başarılı eserlerini onurlandıran özel ödüller oldu. Türkiye, gastronomi kültürü, tarihi araştırmaları ve nitelikli yayıncılığıyla geceye damgasını vurdu.

Aslıhan Koruyan Sabancı'ya 30. Yıl Üstün Başarı Ödülü

Sağlıklı beslenme ve Türk mutfağı üzerine çalışmalarıyla tanınan Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adlı eseri ve bugüne kadarki çalışmalarıyla büyük bir onura layık görüldü. Sabancı, son 30 yılda yazılan kitaplar arasından her ülkeden yalnızca tek bir yazara takdim edilen '30. Yıl Üstün Başarı Ödülü'nü' Türkiye'ye kazandırdı. Sabancı duygularını, "Bu ödülü ülkemize kazandırmanın büyük onurunu yaşıyorum" sözleriyle ifade etti.

Dünyanın En İyi Peynir Kitabı Türkiye'den

Türk peynirlerini dünyaya tanıtmak adına dev bir envanter niteliği taşıyan, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur tarafından kaleme alınan 'Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum - PEYNİR' kitabı, küresel bir zafere imza attı. Eser, Gourmand Awards 2025 kapsamında 'Son 30 Yılın En İyi Peynir Kitabı' (Best of the Best) seçilerek Türk süt ürünleri ve peynir kültürünün uluslararası alandaki gücünü kanıtladı.

Çatalhöyük ve Boncuklu Höyük'e Çifte Ödül

Karatay Yayınları tarafından yayımlanan, Ulaş Tekerkaya imzalı 'Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük' kitabı, gastronomi tarihine ışık tutan içeriğiyle iki dalda birden zirveye oturdu. Kitap, 'Dünyanın En İyisi İllüstrasyon' ve 'Dünyanın En İyisi Gastronomi Tarihi Kitabı' ödüllerine layık görülerek nadir görülen bir başarı elde etti.

Akdeniz Mutfağının Başyapıtı

Görsel dünyası usta fotoğrafçı Mehmet Ateş tarafından şekillendirilen, Mehmet Akdağ ve Sinan Hamamsarılar imzalı '7 Mehmet' kitabı, uluslararası başarılarına prestijli bir halka daha ekledi. Daha önce '2023'te Dünyada Yılın En İyi Restoran Kitabı' ve İngilizce edisyonuyla 'İpek Yolu ve Baharat Rotasındaki En İyi Yemek Kitabı' ödüllerini alan eser; Gourmand'ın 30. yıl kutlamalarında 'Akdeniz Yemek Kültürünü En İyi Yansıtan Yemek Kitabı' seçilerek 'Best of the Best' unvanına layık görüldü. Bir asırlık mutfak mirasını belgeleyen kitap, Türk mutfağının Akdeniz çanağındaki tartışmasız yerini perçinledi.

Sürdürülebilirlik Kategorisinde Dünya Liderliği

Studio Cucina prodüksiyonuyla hazırlanan ve sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen 'Özge Şahin ile Geleceğin Mutfağı' kitabı, Sürdürülebilirlik kategorisinde dünya birincisi (Best in the World) seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Özge Şahin'in yazdığı, editörlüğünü Esra Düzdağ'ın, yemek stilistliğini Melis Çolak'ın üstlendiği ve fotoğrafları yine Mehmet Ateş imzası taşıyan eser; atıksız mutfak pratikleri konusundaki ilham verici içeriğiyle zirveye yerleşti.

Hamur İşi ve Tatlı Dünyasının Zirvesi: 40 Kat Baklava Tarihi

Gourmand World Cookbook Awards 2025'te Türkiye'nin yüzünü güldüren bir diğer büyük başarı da 'Bakery & Pastry' (Fırıncılık ve Tatlı) kategorisinden geldi. '40 Kat Baklava Tarihi' adlı eser, bu zorlu kategoride dünya birinciliğine layık görülerek ödülü Türkiye'ye getirdi.

Gıda Bilimi Alanında Dünya Birinciliği

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Prof. Dr. Sarıoğlan ve Rana Şat'ın birlikte hazırladığı 'The Effects of Food Consumption Habits of Generations X, Y and Z on Food Menus' adlı eser, büyük bir başarı göstererek 'Food Science' (Gıda Bilimi) alanının en iyisi seçildi. Aynı zamanda 'The Local Dishes of Mediterranean' kitabıyla özel ödüle layık görüldü.

Dergicilikte Dünya Zirvesi: YÜciDER-Gİ

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun vizyonu ve liderliğinde yayın hayatını sürdüren YÜciDER-Gİ, akademik ve kültürel derinliği ile uluslararası jürinin takdirini topladı. Dergi, Riyad'da gerçekleştirilen törende 'Son 30 Yılın En İyi Dergisi' ödülünü alarak coğrafi işaretler konusundaki hassasiyetin ve yayıncılık kalitesinin ödülünü aldı.