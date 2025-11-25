Tatlı Ve Keyifli Bir Buluşmanın Ardından…

Atölye boyunca tahinli brownie tarifi adım adım uygulandı. Dr. Oetker ürünleriyle çalışan katılımcılar, hem tarifin kıvamını hem de malzemelerin uyumunu yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Şef Sinem Çapraz, pişirme süresinden dokunun ideal yoğunluğuna kadar püf noktalarını paylaşarak her istasyonu küçük birer eğitim alanına dönüştürdü. Herkes kendi tahinli brownie'sini hazırlarken mutfak keyfi adeta ortak bir ritme dönüştü.

Etkinlik boyunca Dr. Oetker'in salep ve sıcak çikolata ikramları katılımcılara sıcacık bir eşlik sundu. Fırından yeni çıkan pizzalar ve ara lezzetler de mutfağın enerjisini canlı tuttu. Finalde tadım aşamasına geçildiğinde, ortaya çıkan tahinli brownie'ler hem tarifin başarısını hem de ürünlerin performansını gözler önüne serdi. Katılımcılar, kullanılan ürünlerin tarife sağladığı kıvam ve pratikliğin belirgin şekilde fark yarattığını dile getirdi.

Gün boyunca mutfakta yer alan isimler arasında Damla Özdemir, Cansu Varlı, Duygu Sertçelik, Beyza Çevik, Semen Onur Öner, Sibel İnan, Yıldız Şahinler, İsmihan İrem Taşlıyurt, Nurşen Aksoy, Sultan Bıyık, Berrak Tuna, Semra Beker Altay, Duygu Demiroğlu, Aslı Balaç, Berke Emir Aslan, Zerrin Mengünoğul ve Büşra Toprak vardı. Ortaya konan enerji, paylaşım ve sohbet, etkinliğin samimi atmosferine güç kattı.

(soldan sağa Beyza Çevik, İsmihan İrem Taşlıyurt, Sibel İnan, Sinem Çapraz, Büşra Toprak, Semen Onur Öner, Yıldız Şahinler)

Buluşma, Dr. Oetker ve Sofra Dergisi tarafından hazırlanan hediyelerin konuklara takdim edilmesiyle sona erdi. Günün sonunda herkes, leziz bir tatlı hazırlamanın yanı sıra mutfağın bir araya getiren, ilham veren ve keyif yaratan gücünü bir kez daha hatırlamış oldu.