Sunar Yatırım, Gastronominin Profesyonelleriyle Buluştu

Gıda ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım, sürdürülebilir üretim gücü ve entegre yapısıyla profesyonel mutfaklara yönelik çözümler geliştirmeye, gastronomi ekosistemini desteklemeye devam ediyor. Sunar Yatırım, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtımı ve yerli üretime katma değer kazandırma vizyonuyla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şeflerini, gastronomi profesyonellerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Gastromasa 2025'in destekçileri arasında yer aldı.

6-7 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastromasa'da 'Sunar Mutfak' olarak yerini alan Sunar Yatırım, tarımdan biyoteknolojiye, endüstriyel üretimden gastronomiye uzanan değer zincirinde, sürdürülebilirlik vizyonunu sergiledi.

Sunar Mutfak sahnesini ziyaret eden sektör profesyonelleri markanın ürünlerini, lezzet, performans ve verimlilik açısından yakından deneyimleme fırsatı buldu. Profesyonel mutfaklara yönelik geliştirilen Sunar un ve yağları ile hazırlanan baklava, artizan ekmek ve kruvasan gibi lezzetler tadım meraklılarının ilgi odağı oldu.

Grubun iştiraklerinden NÇS Tarım çatısı altında geliştirilen 'Nume Chocolate', 'Sunar Mutfak'ta ziyaretçilerin beğenisine sunulan lezzetler arasındaydı. Belçika çikolatası ile Çukurova'da yetişen taze meyveler kullanılarak hazırlanan el yapımı Nume Chocolate, Gastromasa'ya tat kattı.

Gıda sektöründe 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip Sunar, on yılıdır gastronomi dünyasının geleceğine ışık tutan Gastromasa'da profesyonel mutfak temsilcileriyle kurduğu bağı güçlendirerek gastronomi dünyasına desteğini sürdürdü.