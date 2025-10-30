Tek Hareketle Barista Kalitesi: Philips’in Yeni Espresso Makinesi Philips Baristina Türkiye’de

Espresso makineleri kategorisinin lideri Philips'in, kahve demleme alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanan yeni nesil espresso makinesi Philips Baristina, Türkiye'deki tüketicilerle buluşuyor. Evinde barista kalitesinde, taze çekirdekten kahve içmek isteyen ancak sadeliği ve pratikliği önceliklendiren kahve tutkunlarına hitap eden Philips Baristina, bu deneyimi zahmetsiz hale getiriyor.

Kapsül kahvelere, karmaşık kullanım süreçlerine veya özel barista becerilerine ihtiyaç duymadan, Philips Baristina ile herkes kendi evinde, taze çekirdeklerden gerçek espresso deneyimini zahmetsizce yaşayabiliyor. Bu yenilikçi makine, evde espresso hazırlamayı her zamankinden daha kolay, keyifli ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Tek hareketle gerçek espresso

Mini barista olarak tasarlanan Philips Baristina'nın en devrimsel özelliği, portafiltrenin (kahve kaşığı) tek bir yana kaydırma hareketiyle tüm süreci başlatması. Bu basit hareketle Philips Baristina, seçtiğiniz kahve çekirdeklerini otomatik olarak ideal incelikte öğütüp doğrudan portafiltreye dolduruyor. Ardından 16 barlık basınç pompası, çekirdeklerin tüm aromasını ve lezzetini açığa çıkararak barista elinden çıkmış bir espresso deneyimi sunuyor.

Sütlü kahve sevenler için ayrıca tasarlanan süt köpürtücü, saniyeler içinde sıcak veya soğuk sütü köpürterek latte, cappuccino veya flat white gibi kahvelerin hazırlanmasını son derece kolaylaştırıyor.

Temizliği de son derece pratik olan makinede, kahve posası tek bir hareketle çıkarılabiliyor ve portafiltre ise yalnızca durulama veya silme işlemiyle temizleniyor.

Kompakt, şık ve sürdürülebilir tasarım

Philips Baristina'nın şık ve kompakt tasarımı, her mutfağa kolayca uyum sağlıyor. Az yer kaplamasına rağmen güçlü performansıyla her fincanda barista tarzı kahve sunan makine, mutfak tezgahlarına hem işlevsellik hem de zarafet katıyor.

Tüm bunlarla birlikte Philips Baristina, tasarımından üretim sürecine kadar sürdürülebilirlik odağında geliştirildi. %50'den fazlası geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ve enerji verimliliği sağlayan makine, doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefliyor. %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan ve %100 geri dönüştürülebilir olan plastik içermeyen ambalajıyla da çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.