7. Uluslararası Meze Festivali Lezzet Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Meze Festivali bu yıl 7'nci kez lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin önemli gastronomi etkinliklerinden biri olarak önce çıkan Uluslararası Meze Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da benzersiz bir lezzet şölenine imza attı. Yerli ve yabancı 17 seçkin restoranın stantlarının davetli akınına uğradığı festivalde birbirinden başarılı şefler en sevilen mezeleri ziyaretçiler için hazırladı. Festival gastronomi alanında büyük önem taşıyan meze kültürünün tüm inceliklerini yerli ve global ölçekte gözler önüne sermeyi başardı.

Festival boyunca yerli ve yabancı en özel mezeler tadıldı

Meze kültürünü dünya ölçeğinde derleyen Uluslararası Meze Festivali ülkemizin seçkin restoranlarının yanı sıra İspanya'dan Gandarias Jatetxea, Yunanistan'dan Ai Giorgis Restaurant, Kuzey Kıbrıs'tan Niazi's, Rusya'dan Londri, Viyana'dan Umarfisch gibi dünyaca tanınan mekanların da katılımıyla çok uluslu bir lezzet buluşması sundu. Dünya mutfaklarına Türkiye'den 7 Mehmet (Antalya), Asma Yaprağı (Alaçatı), Lokanta Feriye ve Hodan (İstanbul), Tola (Bursa), Millocal (Nevşehir), Kurul Bitez (Bodrum), TheLifeCo Restaurant (Antalya), Güzelburç Antakya Restoran (Hatay), Akra Antalya gibi önde gelen restoranlar eşlik etti. Festivale katılan 17 restorana ait stant eşsiz lezzetlerin yanı sıra renkli sunumlarıyla da çok beğenildi. Uluslararası Meze Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da katılan herkese paylaşımın muhabbetle keyfe dönüştüğü iki gün yaşattı.

Gastronomi sohbetleriyle renklenen bir festival

Akra Antalya'da gerçekleşen 7. Uluslararası Meze Festivali meze tadımlarının yanı sıra yoğun ilgi gören gastronomi sohbetleriyle de dikkat çekti. İki gün boyunca gerçekleştirilen oturumların ilk günü Nilhan Aras 'Van Denizi'nden Beyşehir Gölü'ne Tuzlanmış Balık Öyküleri', Doç. Dr. Ahmet Uhri 'Fermantasyonun Kültür Tarihi' ve Aylin Örnek 'Lakerda Atölyesi' oturumları gerçekleştirildi. Festivalin ikinci günü ise; Doç. Dr. Elif Gözler Çamur 'Lykia Sofrasında Roma Tadında' ve Ferhat Bora ile Çağdaş Arman Bulut 'Takipçi Sayısından Çok Fazlası' başlıklı söyleşileri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Meze kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan festival eşsiz tadımların yanı sıra keyifli oturumlarıyla sona erdi.