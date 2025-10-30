Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol

7. Uluslararası Meze Festivali Lezzet Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Uluslararası Meze Festivali bu yıl 7’nci kez kapılarını açtı. Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Türkiye’nin ve dünyanın seçili 17 restoranı misafirlere unutamayacakları bir tadım deneyimi yaşatırken festival kapsamında gerçekleşen gastronomi sohbetleri davetlilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin fark yaratan gastronomi etkinliği Uluslararası Meze Festivali yerel ve global mutfakların en özel mezelerini tanıtmaya devam edecek.

7. Uluslararası Meze Festivali Lezzet Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Meze Festivali bu yıl 7'nci kez lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin önemli gastronomi etkinliklerinden biri olarak önce çıkan Uluslararası Meze Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da benzersiz bir lezzet şölenine imza attı. Yerli ve yabancı 17 seçkin restoranın stantlarının davetli akınına uğradığı festivalde birbirinden başarılı şefler en sevilen mezeleri ziyaretçiler için hazırladı. Festival gastronomi alanında büyük önem taşıyan meze kültürünün tüm inceliklerini yerli ve global ölçekte gözler önüne sermeyi başardı.

Festival boyunca yerli ve yabancı en özel mezeler tadıldı

Meze kültürünü dünya ölçeğinde derleyen Uluslararası Meze Festivali ülkemizin seçkin restoranlarının yanı sıra İspanya'dan Gandarias Jatetxea, Yunanistan'dan Ai Giorgis Restaurant, Kuzey Kıbrıs'tan Niazi's, Rusya'dan Londri, Viyana'dan Umarfisch gibi dünyaca tanınan mekanların da katılımıyla çok uluslu bir lezzet buluşması sundu. Dünya mutfaklarına Türkiye'den 7 Mehmet (Antalya), Asma Yaprağı (Alaçatı), Lokanta Feriye ve Hodan (İstanbul), Tola (Bursa), Millocal (Nevşehir), Kurul Bitez (Bodrum), TheLifeCo Restaurant (Antalya), Güzelburç Antakya Restoran (Hatay), Akra Antalya gibi önde gelen restoranlar eşlik etti. Festivale katılan 17 restorana ait stant eşsiz lezzetlerin yanı sıra renkli sunumlarıyla da çok beğenildi. Uluslararası Meze Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da katılan herkese paylaşımın muhabbetle keyfe dönüştüğü iki gün yaşattı.

Gastronomi sohbetleriyle renklenen bir festival

Akra Antalya'da gerçekleşen 7. Uluslararası Meze Festivali meze tadımlarının yanı sıra yoğun ilgi gören gastronomi sohbetleriyle de dikkat çekti. İki gün boyunca gerçekleştirilen oturumların ilk günü Nilhan Aras 'Van Denizi'nden Beyşehir Gölü'ne Tuzlanmış Balık Öyküleri', Doç. Dr. Ahmet Uhri 'Fermantasyonun Kültür Tarihi' ve Aylin Örnek 'Lakerda Atölyesi' oturumları gerçekleştirildi. Festivalin ikinci günü ise; Doç. Dr. Elif Gözler Çamur 'Lykia Sofrasında Roma Tadında' ve Ferhat Bora ile Çağdaş Arman Bulut 'Takipçi Sayısından Çok Fazlası' başlıklı söyleşileri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Meze kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan festival eşsiz tadımların yanı sıra keyifli oturumlarıyla sona erdi.

Sofra’da Bu Ay

  • Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
  • Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
  • İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

A’dan Z’ye Brokoli: Faydaları, Tarifleri, Besin Değerleri...

A’dan Z’ye Brokoli: Faydaları, Tarifleri, Besin Değerleri...

Brokoliyi doğru pişirdiğinizden emin misiniz? Besin değerini kaybetmemesi için en iyi pişirme teknikleri, A'dan Z'ye faydaları ve püf noktaları bu rehberde.
Scarpetta Etiler, Akdeniz’in Yeni Ritmiyle Yeniden Doğdu

Scarpetta Etiler, Akdeniz’in Yeni Ritmiyle Yeniden Doğdu

Şef Ömer Büber: Akdeniz’in Zarafetini İstanbul’un Kalbine Taşıyan Lezzetler Gault & Millau Türkiye rehberinde 2024 ve 2025 yıllarında birer şapka ile ödül alan Scarpetta restoranının Executive Şefi Ömer Büber, gastronomiye olan ilgisini erken yaşlarda profesyonel bir hedefe dönüştürdü. 2008 yılından bu yana uluslararası mutfaklarda görev alan Büber, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisansını tamamlayarak mesleki birikimini yalnızca mutfakta değil, akademide de derinleştirdi.
Rize’nin Yeşil Mutfak Mirasıyla Küresel Yolculuğu

Rize’nin Yeşil Mutfak Mirasıyla Küresel Yolculuğu

Bu yıl 10–11–12 Ekim 2025 tarihleri arasında beşincisi düzenlenen Rize Gastronomi Etkinliği, ‘Aromatik Yeşil Mutfak’ temasıyla kentin hem geleneksel kahvaltı kültürünü hem de yenilikçi sürdürülebilirlik projelerini dünyaya tanıttı. Mersin balığından havyara, feretikodan ‘paha biçilemez mavi’ sanat çalışmalarına uzanan bu bütüncül vizyon, Rize’yi gastronomi ve çevre bilincinin buluştuğu yeni bir merkez haline getiriyor.
Tek Hareketle Barista Kalitesi: Philips’in Yeni Espresso Makinesi Philips Baristina Türkiye’de

Tek Hareketle Barista Kalitesi: Philips’in Yeni Espresso Makinesi Philips Baristina Türkiye’de

Kahve dünyasında yeni bir dönemi başlatan espresso makinesi Philips Baristina, Türkiye'deki kahve tutkunlarıyla buluşuyor. Taze çekirdeklerle barista kalitesinde espressoyu tek bir hareketle hazırlayabilen makine, şık ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.