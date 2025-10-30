Rize’nin Yeşil Mutfak Mirasıyla Küresel Yolculuğu

Karadeniz'in incisi Rize, sadece yeşilin binbir tonu ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin gastronomi kültürü, köklü aile kahvaltıları ve yenilikçi yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Bu yılki gastronomi etkinliği 'Aromatik Yeşil Mutfak' mottosuyla, Rize'nin topraktan ve sudan gelen güçlü aromalarını katılımcılarla buluşturdu. Karalahana, hamsi, mısır, pazı, likapa gibi yerel ürünlerle oluşturulan sofralar hem sağlıklı hem de zengin tatlar sundu.

Mersin Balığı ve Havyar

1950'lerde dünyaya ihraç edilen Mersin balığı havyarı, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Rize: 2034'te dünya havyar pazarında söz sahibi olmayı ve Rize'yi Asya-Pasifik bölgesine açılan güvenilir bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Ayrıca modern ançüez üretim tesisleri kurarak, tuzlanmış hamsinin dünya pazarlarında daha yüksek fiyatlarla alıcı bulması amaçlanıyor.

Gelenekten Geleceğe Uzanan Sofralar

Rize'de kahvaltı, aile bağlarının ve kültürün temel taşıdır. Tarihi konakların mutfaklarında kurulan kalabalık sofralarda peynirli pide, mıhlama(muhlama), kavurma, çırıhta gibi lezzetler paylaşılır. Bayram kahvaltıları zengin çeşitlerle hazırlanır, her sofrada aileyi bir arada tutan 'biz' duygusu pekişir.

Günümüzde Rize'de hafif ve sağlıklı kahvaltılar da mümkün. Likapa, mandalina, kivi gibi vitamin deposu meyveler, mısır ekmeği, yayla yoğurtları ve şekersiz Pepeçura gibi tatlılar, formuna dikkat edenlere zengin alternatifler sunuyor.

Rize'nin Eşsiz Hamur İşleri ve Pastacılık Mirası

Rize'nin hamur işleri Osmanlı ve Rusya etkileriyle şekillendi. Kolot peyniri ve kavurma kullanılan Rize pideleri, ekşi mayalı ekmekler, el açması börekler ve 'kel simit' bölgeye özgü tatlar arasında. Kahvaltıyı, fındıkla hazırlanan baklava (kocakarı gerdanı) ya da Laz böreği tatlısı tamamlar.

Rize Bezi (Feretiko): Doğal Liflerden Gelen Sağlık ve Kültür

Kendir ipliğinden dokunan Rize bezi, yani feretiko, bölgenin kültürel zenginliklerinden biridir. Sağlamlığı, ter emiciliği ve çabuk kurumasıyla özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilir. 1960'lara kadar neredeyse her evde bulunan feretiko tezgahları, bugün de masa örtüsü, peçete ve kıyafet gibi ürünlerle yaşatılıyor.

'Paha Biçilemez Mavi' ve Sürdürülebilirlik için Sanat

'Sıfır Atık' projeleri kapsamında Rize'de 'Paha Biçilemez Mavi' temalı çevre ve sürdürülebilirlik çalışması dikkat çekiyor. Geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan Mersin balığı, Türk somonu ve benekli alabalık figürleri, doğanın korunmasına sanatsal bir mesaj veriyor.

Aynı projede, hastalık tehdidi altındaki şimşir ağacını yaşatma çalışmaları ve Kafkas arısı için 'Bal Art' geri dönüşüm heykelleri yer alıyor. Doğaya saygıyı vurgulayan bu sanat çalışmaları, Rize'nin sadece gastronomiyle değil, çevre bilinciyle de parladığını gösteriyor.

Rize hem tarihsel zenginliği hem doğal kaynakları hem de yenilikçi yatırımlarıyla Türkiye'nin gastronomi ve sürdürülebilirlik alanlarında yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Ailelerin kalabalık sofralarından, dünya havyar pazarına uzanan bu yolculuk, Rize'yi gastronominin küresel haritasında önemli bir merkez haline getiriyor.