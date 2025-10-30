Tarif Ara
Samsung Teknolojileriyle Gastronomi Deneyimi Seoul Kitchen’da

Teknoloji devi Samsung, benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Kore mutfağının özgün tatlarını modern bir bakış açısıyla sunan Seoul Kitchen, Samsung’un yenilikçi teknolojileriyle müşterilerine menü ve sipariş süreçlerinde uçtan uca dijital olarak hizmet veriyor. Restoranda, ikonik katlanabilir tasarımıyla öne çıkan Galaxy Z Fold7 cihazlar dijital menüye dönüşüyor, karaoke alanında ise eğlencenin keyfi Samsung’un 2025 OLED TV’lerle artıyor.

Samsung yenilikçi teknolojileriyle gastronomi dünyasına da ilham veriyor. Kore kültürünü lezzet, müzik ve tasarım ekseninde sunarak İstanbullularla buluşturan Seoul Kitchen, Samsung teknolojileriyle misafirlerine çok yönlü bir lezzet deneyimi vadediyor. Türkiye'de tamamen dijital servis altyapısına sahip ilk restoran olan Seoul Kitchen, misafirlere teknolojiyle iç içe bir gastronomi deneyimi sunuyor. Ayrıca restoran içerisinde kurulan özel deneyim alanında da misafirler Samsung'un en yeni teknoloji ürünlerini deneyimleyebiliyor.

Siparişler, katlanabilir formuyla öne çıkan Galaxy Z Fold7 ile veriliyor

Restoranın menü ve sipariş süreçleri tamamen dijital olarak yürütülüyor; misafirler tüm süreçleri Samsung teknolojisiyle donatılmış inovatif ekranlarla yönetiyor. Dijital menüler Samsung'un yapay zeka destekli yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold7 cihazlarla destekleniyor. Ultra akıllı telefonlardaki üstün performansı ve deneyimi sunan Galaxy Z Fold serisi, açıldığında ortaya çıkan daha büyük ve daha sürükleyici ekranıyla yeni bir verimlilik ve üretkenlik seviyesi sunuyor. Seri, katlanabilir forma göre optimize edilmiş akıllı ve çok boyutlu yapay zeka araçlarıyla da akıcı ve sürükleyici bir deneyim vadediyor.

Swallet kullanıcılarına ücretsiz tatlı ikramı

Samsung'un kullanıcılarına yeni nesil cüzdan deneyimi sunun Swallet uygulması da Seoul Kitchen'da sunulan teknolojik restoran deneyiminin bir parçası. Samsung Swallet cüzdanını indirip, kayıt olan müşteriler ücretsiz Çilekli Bing Su tatlısının keyfini çıkartabiliyor.

Samsung OLED TV serisi ile çok boyutlu bir eğlence deneyimi

Mekanda yer alan ve misafirleri Seul'ün enerjik gece hayatına davet eden karaoke alanı, Samsung'un yeni amiral gemisi 2025 OLED TV serisinin amiral gemisi S95F'in de bulunduğu Samsung TV'ler ile destekleniyor. Yeni OLED serisi Samsung'un OLED ekran teknolojisiyle yüksek kontrast değerleri sağlıyor. Quantum Dot destekli OLED paneller, renk parlaklığını artırarak içeriklerde fark yaratıyor. %100 renk hacmi desteği ile geniş renk yelpazesi sunan OLED TV serisi, yapay zeka özellikleriyle de eğlenceyi kişiselleştiriyor. Yapay zeka görüntü yükseltme özelliği, düşük çözünürlüklü içerikleri optimize ederken, sahneye göre parlaklık ve kontrast ayarlarını anlık olarak düzenliyor. İnce ve yalın tasarımıyla Samsung TV'ler Seoul Kitchen misafirlerine üstün ses ve görüntü performansıyla çok boyutlu bir eğlence deneyimi sunuyor.

Doğanin Kalbinde Yenilenme: BN Hotel Nar Hasadı’yla Bahçeden Sofraya Yolculuk

BN Hotel, ‘Nar Hasadı Festivali’ ile Mersin’de güzellik, sağlık ve lezzet yolculuğuna çıkardı. Sahip olduğu 350 dönüm arazi üzerinde ‘bahçeden sofraya’ konseptiyle taze ürünler yetiştiren BN Hotel, gastronomi tutkunlarını 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlediği ‘nar hasadında’ bir araya getirdi. Doğal bakım ürünleri markası Nerolinn’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıları taze narlı özel menülerle buluştururken; aromaterapi, sağlık ve güzellik workshopları büyük beğeni topladı. BN Hotel Thermal & Wellness İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı; mandalina, erik, zeytin ve üzümün ardından düzenledikleri nar hasadının, katılımcıları bütünsel bir yenilenme yolculuğuna çıkardığını ve bunun Mersin’e keyifli bir çekim noktası oluşturduğunu kaydetti.
Electrolux’ün Son Teknoloji Tasarımlarının Yer Aldığı Premium Studio, Levent Güvercin Sokak’ta Açıldı. Seçkin Davetlilerin Katılımıyla Gerçekleşen Etkinlikte, İsveç’in Köklü Tasarım Anlayışı Lezzet Dolu Bir Deneyimle Buluştu

İsveç’in 100 yılı aşkın tasarım mirasını İstanbul’a taşıyan Electrolux, Levent’te hayata geçirdiği Premium Studio ile iş ortaklarını ve seçkin davetlileri unutulmaz bir açılışta ağırladı. Bahçe ambiyansı, canlı müzik performansları ve özel tadımların eşlik ettiği etkinlikte, konuklar hem markanın vizyonunu yakından tanıma hem de ürünleri birebir deneyimleme fırsatı buldu.
Ahmad Tea, Türkiye’de Çay Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Dört kuşaktır süregelen çay ustalığını modern bir vizyonla buluşturan Ahmad Tea, Türkiye pazarında büyümeye odaklanıyor. Premium çay kategorisinde fark yaratmayı hedefleyen marka, sürdürülebilir üretim anlayışı ve kalite odaklı yaklaşımıyla Türk çay kültürüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfaklarına Yolculuk Otantik Hint Lezzetleri ile Başlıyor

Grand Hyatt Istanbul, dünya mutfaklarının seçkin örneklerini İstanbul’a taşıyacak yeni bir seriye başlıyor. “Dünya Mutfakları” başlığıyla yıl boyunca farklı Hyatt otellerinden şefleri ağırlayacak otel, programın ilk konuğu olarak Grand Hyatt Mumbai’nin Şefi Sachin Singh’i misafir ediyor.