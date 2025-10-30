Scarpetta Etiler, Akdeniz’in Yeni Ritmiyle Yeniden Doğdu

Kariyeri boyunca uluslararası otel ve restoranlarda görev alan Ömer Şef, farklı mutfak kültürlerinden edindiği deneyimi Akdeniz ruhuyla birleştiriyor. Scarpetta restoranının yenilenen menüsünde İtalyan mutfağının inceliklerini Fransız tekniğiyle harmanlayarak Akdeniz mutfağı vizyonunu hayata geçiriyor. Aynı zamanda, bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak geleceğin şeflerine rehberlik ediyor.

Etiler'in kalbinde yer alan Scarpetta, yenilenen yüzüyle misafirlerini yeniden Akdeniz'in sıcak ve davetkar atmosferine davet ediyor. Modern dokunuşlarla tazelenen iç mekan, gün ışığını içeri alan sade ama iddialı detaylarıyla ferahlık hissini güçlendirirken; yenilenen bar alanı mekana enerjik bir ritim katıyor.

Scarpetta'nın mutfağı da bu yenilenme sürecine eşlik ediyor. İtalyan köklerinden beslenen menü, artık çok daha geniş bir Akdeniz yelpazesine uzanıyor. Başlangıçlardan pizzalara, ev yapımı makarnalardan paylaşım tabaklarına kadar uzanan yeni lezzetler; sohbeti, keyfi ve uzun sofraları yeniden hatırlatıyor.

Kültürel Bir Köprü

Fransız mutfak geleneğinde yetişen Şef Fabrice Canelle, dünyanın farklı şehirlerinde edindiği deneyimlerle modern gastronomi sahnesine yön veren isimlerden biri. Lüks otellerden özel restoranlara uzanan kariyerinde, Akdeniz ve Avrupa mutfaklarının teknik zenginliğini çağdaş yorumlarla birleştiriyor. Bugün danışman şef olarak, Şef Ömer Büber'in menüsüne katkı sağlayan Şef Canelle, İstanbul'daki fine dining sahnesine uluslararası bir bakış kazandırıyor. Şeflerin yaklaşımı, malzemenin özünü koruyan, zarafeti teknikle birleştiren bir mutfak felsefesine dayanıyor.

Günün her saati farklı bir deneyim sunan Scarpetta Etiler, şehrin enerjisini Akdeniz'in sıcaklığıyla buluşturarak yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

Tadım Menüsü

Hazırlanan özel tadım menüsü mevsimsel malzemelerin rehberliğinde, sade ama karakterli bir gastronomik deneyim sunuyor.

Başlangıçlar:

Dana Carpaccio

Klasik bir başlangıç ama sade bir şıklıkla… İncecik dilimlenmiş dana eti, parmesan ve trüflü mayonezle buluşurken, mantar püresi tabağa derinlik katıyor. Geleneksel bir lezzet, modern bir dokunuşla yeniden doğuyor.

Enginar Salatası

Taze bebek enginarın tazeliği, parmesanlı Sezar sosun zenginliğiyle dengeleniyor. Mevsim yeşillikleri ve yer fıstığı, tabağa hem doku hem enerji kazandırıyor. Hafif ama akılda kalıcı bir ara durak.

Katalan Bisk

Yoğun aromaların üzerine zarif bir amaretto köpüğü… Akdeniz'den gelen derin bir tat, İtalyan zarafetiyle buluşuyor.

Ana Yemekler:

Scarpetta Pizza

Klasik pizzanın sınırlarını aşan bir tabak. Dana carpaccio, stracciatella peyniri ve taze trüf bir araya geliyor. Trüflü zeytinyağı ve mozzarella, sade bir mükemmellik yaratıyor.

Paccheri

Bonfile dilimleri, mantar ve krema… Üzerine parmesan ve trüf yağı. Geleneksel İtalyan sıcaklığını yansıtan ama modern bir imza taşıyan bir ana tabak.

Kağıtta Levrek

Beurre blanc sos eşliğinde, denizin en zarif hali. Yumuşak dokusu ve sade lezzetiyle menünün en sessiz ama en güçlü tabaklarından biri.

Kuzu Sırt

Fırınlanmış pancar ve kayısı püresiyle, tat ve doku kontrastının en rafine hali. Aromatik yağ, tabaktaki her bileşeni birbirine zarifçe bağlıyor.

Tatlı:

Milföy

Pastacı kreması, taze çilek ve karamel sos. Bu yolculuğun tatlı finali; nostaljik ama modern, sade ama kusursuz.