Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfakları Serisi Devam Ediyor: Şef HyeonSeok Seo, Güney Kore’nin Özgün Tatlarını İstanbul’a Taşıyor

Grand Hyatt İstanbul’un “Dünya Mutfakları” serisi, geçtiğimiz ay Grand Hyatt Mumbai’den Şef Sachin Singh’in hazırladığı Hint menüsüyle başlamıştı. Seri bu kez, 7 – 16 Kasım tarihleri arasında Grand Hyatt Incheon’dan gelen Şef HyeonSeok Seo ile devam ediyor. Şef Seo, Kore mutfağının en sevilen tatlarını modern dokunuşlarla yorumlayarak Güney Kore’nin zengin lezzet yolculuğunu İstanbul’a taşıyor.

Şef Seo özenle hazırladığı özel à la carte menü ile Güney Kore'nin otantik lezzetlerini 34 Restaurant'ta akşam servisinde sunacak.

Menüde; baharatlı tavuk sote "Gochujang Dakgalbi", altı renkli sebzelerle hazırlanan klasik "Sanchae Bibimbap", sous-vide ızgara dana kaburga, mantarlı pyeonsu mantısı ve geleneksel tatlı pirinç kızartması "Gaeseong Juak" ve çok daha fazla özgün tatlar yer alıyor.

Deneyimi hafta sonuna taşımak isteyenler için ise 9 ve 16 Kasım Pazar günleri, Mezzanine Lounge'da gerçekleşecek brunch'larda özel Güney Kore köşesi bulunuyor. Bu alanda Şef Seo'nun hazırladığı seçilmiş lezzetler misafirlere sunulacak.

Kore'nin renkli gastronomi kültürünü, Grand Hyatt İstanbul'un zarif atmosferinde keşfetmek isteyenleri, otantik tatlarla dolu eşsiz bir deneyim bekliyor.

Rezervasyon için 0212 368 12 34 numarayı arayabilir veya www.grandhyattistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Scarpetta Etiler, Akdeniz’in Yeni Ritmiyle Yeniden Doğdu

Şef Ömer Büber: Akdeniz’in Zarafetini İstanbul’un Kalbine Taşıyan Lezzetler Gault & Millau Türkiye rehberinde 2024 ve 2025 yıllarında birer şapka ile ödül alan Scarpetta restoranının Executive Şefi Ömer Büber, gastronomiye olan ilgisini erken yaşlarda profesyonel bir hedefe dönüştürdü. 2008 yılından bu yana uluslararası mutfaklarda görev alan Büber, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisansını tamamlayarak mesleki birikimini yalnızca mutfakta değil, akademide de derinleştirdi.
Rize’nin Yeşil Mutfak Mirasıyla Küresel Yolculuğu

Bu yıl 10–11–12 Ekim 2025 tarihleri arasında beşincisi düzenlenen Rize Gastronomi Etkinliği, ‘Aromatik Yeşil Mutfak’ temasıyla kentin hem geleneksel kahvaltı kültürünü hem de yenilikçi sürdürülebilirlik projelerini dünyaya tanıttı. Mersin balığından havyara, feretikodan ‘paha biçilemez mavi’ sanat çalışmalarına uzanan bu bütüncül vizyon, Rize’yi gastronomi ve çevre bilincinin buluştuğu yeni bir merkez haline getiriyor.
Tek Hareketle Barista Kalitesi: Philips’in Yeni Espresso Makinesi Philips Baristina Türkiye’de

Kahve dünyasında yeni bir dönemi başlatan espresso makinesi Philips Baristina, Türkiye'deki kahve tutkunlarıyla buluşuyor. Taze çekirdeklerle barista kalitesinde espressoyu tek bir hareketle hazırlayabilen makine, şık ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.
7. Uluslararası Meze Festivali Lezzet Tutkunlarını Bir Araya Getirdi

Uluslararası Meze Festivali bu yıl 7’nci kez kapılarını açtı. Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde Türkiye’nin ve dünyanın seçili 17 restoranı misafirlere unutamayacakları bir tadım deneyimi yaşatırken festival kapsamında gerçekleşen gastronomi sohbetleri davetlilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin fark yaratan gastronomi etkinliği Uluslararası Meze Festivali yerel ve global mutfakların en özel mezelerini tanıtmaya devam edecek.