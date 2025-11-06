Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfakları Serisi Devam Ediyor: Şef HyeonSeok Seo, Güney Kore’nin Özgün Tatlarını İstanbul’a Taşıyor
Grand Hyatt İstanbul’un “Dünya Mutfakları” serisi, geçtiğimiz ay Grand Hyatt Mumbai’den Şef Sachin Singh’in hazırladığı Hint menüsüyle başlamıştı. Seri bu kez, 7 – 16 Kasım tarihleri arasında Grand Hyatt Incheon’dan gelen Şef HyeonSeok Seo ile devam ediyor. Şef Seo, Kore mutfağının en sevilen tatlarını modern dokunuşlarla yorumlayarak Güney Kore’nin zengin lezzet yolculuğunu İstanbul’a taşıyor.
Şef Seo özenle hazırladığı özel à la carte menü ile Güney Kore'nin otantik lezzetlerini 34 Restaurant'ta akşam servisinde sunacak.
Menüde; baharatlı tavuk sote "Gochujang Dakgalbi", altı renkli sebzelerle hazırlanan klasik "Sanchae Bibimbap", sous-vide ızgara dana kaburga, mantarlı pyeonsu mantısı ve geleneksel tatlı pirinç kızartması "Gaeseong Juak" ve çok daha fazla özgün tatlar yer alıyor.
Deneyimi hafta sonuna taşımak isteyenler için ise 9 ve 16 Kasım Pazar günleri, Mezzanine Lounge'da gerçekleşecek brunch'larda özel Güney Kore köşesi bulunuyor. Bu alanda Şef Seo'nun hazırladığı seçilmiş lezzetler misafirlere sunulacak.
Kore'nin renkli gastronomi kültürünü, Grand Hyatt İstanbul'un zarif atmosferinde keşfetmek isteyenleri, otantik tatlarla dolu eşsiz bir deneyim bekliyor.
Rezervasyon için 0212 368 12 34 numarayı arayabilir veya www.grandhyattistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL