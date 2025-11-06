Grand Hyatt İstanbul’da Dünya Mutfakları Serisi Devam Ediyor: Şef HyeonSeok Seo, Güney Kore’nin Özgün Tatlarını İstanbul’a Taşıyor

Şef Seo özenle hazırladığı özel à la carte menü ile Güney Kore'nin otantik lezzetlerini 34 Restaurant'ta akşam servisinde sunacak.

Menüde; baharatlı tavuk sote "Gochujang Dakgalbi", altı renkli sebzelerle hazırlanan klasik "Sanchae Bibimbap", sous-vide ızgara dana kaburga, mantarlı pyeonsu mantısı ve geleneksel tatlı pirinç kızartması "Gaeseong Juak" ve çok daha fazla özgün tatlar yer alıyor.

Deneyimi hafta sonuna taşımak isteyenler için ise 9 ve 16 Kasım Pazar günleri, Mezzanine Lounge'da gerçekleşecek brunch'larda özel Güney Kore köşesi bulunuyor. Bu alanda Şef Seo'nun hazırladığı seçilmiş lezzetler misafirlere sunulacak.

Kore'nin renkli gastronomi kültürünü, Grand Hyatt İstanbul'un zarif atmosferinde keşfetmek isteyenleri, otantik tatlarla dolu eşsiz bir deneyim bekliyor.