Medeniyetler Şehri Hatay’ın Binlerce Yıllık Mutfağı Tadında Anadolu’da

TAV Havalimanları iştiraki BTA, Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında havalimanlarındaki restoranlarında bu yıl Hatay mutfağını ağırlıyor.

17-23 Kasım'da İstanbul Havalimanı, 24-30 Kasım'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 1-7 Aralık'ta Ankara Esenboğa Havalimanı Tadında Anadolu şubelerinde gerçekleştirilecek olan bu özel etkinlikle, medeniyetler şehri Hatay'ın zengin mutfak kültürünü yaşatmanın yanı sıra 6 Şubat depremlerinden etkilenen üreticilerin, kadın kooperatiflerinin ve bölge esnafının desteklenmesi amaçlanıyor. Etkinliklerin menü danışmanlığı, depremlerde iki işletmesi birden yıkılan Hatay Sultan Sofrası kurucusu Metin Tansal tarafından yürütülüyor.

Misafirlere sunulan menüde Altınözü zeytinyağı, zahter, oruk ve kaytaz böreği eşliğinde yoğurt aşı, zahter salatası, cevizli biber, tahinli tarator, biberli ekmek, öcce, tuzlu yoğurtlu lahana sarma, Belen tava, Hatay usulü kireçte kabak ve daha birçok yöresel lezzet yer alıyor. Etkinlik menüsündeki tüm ürünler beşi kadın kooperatifi olmak üzere toplam 10 farklı Hataylı yerel üreticilerden tedarik ediliyor.

"Medeniyetler sofrasını yaşatmayı amaçlıyoruz"

Etkinlikler hakkında konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, "Tadında Anadolu markamızla 2011'den bu yana Anadolu'nun zengin mu tfak birikimini dünyayla buluşturuyoruz. Bu yıl, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay'a hem tanıtım hem de dayanışma yoluyla katkıda bulunmak istedik. 6 Şubat depremlerinde iki işletmesi birden yıkılan değerli Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan menülerimizle Hatay'ın geleneksel tarifleri Tadında Anadolu mutfağında hayat buldu. Depremden etkilenen üreticilerimizi, kadın kooperatiflerini ve Hatay'ın kültürel mirasını destekleyerek, medeniyetler sofrasını yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şehrin ruhunu sofralara taşıyor

Antakya'nın Kurtuluş Mahallesi'nde doğan Mehmet Metin Tansal, çocukluk yıllarından itibaren b u kadim şehrin kokusunu, sesini ve sofralarını içine sindirdi. Tansal, 1990'lı yıllarda, Antakya'nın geleneksel lezzetlerini yaşatmak amacıyla Hatay Sultan Sofrası'nı kurdu. Bu mekan, yerel halkın gündelik hayatta yaşattığı tarifleri bir kültür mirası olarak geleceğe taşımayı ilke edindi. 2000'li yıllarla birlikte yöresel mutfağa artan ilgi, Tansal'ı daha da derin bir yola yöneltti. Antakya mutfağının unutulmuş tariflerini kayıt altına alarak koruma, gastronomiyi bir miras bilinciyle yaşatma sorumluluğu üstlendi. 2015'te restore ettiği eski bir Antakya konağında kurduğu Antakya Kahvaltı Evi, ziyaretçilerine yerel ürünlerle hazırlanan kahvaltılar sunarken, şehrin ruhunu sofralara taşıdı.

Yıllar boyunca bir kültür elçisi gibi çalışan Tansal, 6 Şubat 2023 depreminde hem şehrini hem de işletmelerini kaybetti. 2023 Ağustos'ta Arsuz Konacık'ta kurduğu yeni işletmesiyle, Antakya'nın mutfak mirasını tek çatı altında yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Tadında Anadolu her gün binlerce misafir ağırlıyor

Tadında Anadolu markasının tüm operasyon birimlerinde coğrafi işaretli ürünler kullanan BTA, Türkiye turizmini kalkındırma ve tanıtma çalışmalarını kapsayacak şekilde havalimanlarında misafirlere Anadolu mutfak kültürünün tanıtma misyonuyla yöresel lezzetler sunuyor.

Bu yolla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda Türkiye'nin tanıtımı sağlanırken Anadolu mutfak kültürünün devamlılığına katkıda bulunuluyor. Öte yandan BTA, öncelikle Tadında Anadolu ticari reyonunda ve menüsünde kullanılmak üzere yerel-yöresel küçük ve özellikle de kadın üreticileri tedarik portföyüne ekleyerek toplumsal kalkınmayı destekliyor.

Havalimanı yiyecek ve içecek sektöründeki inovasyon ve mükemmeliyeti değerlendiren uluslararası platform FAB Awards'ta Beste Sense of Place ödülünü kazanan Tadında Anadolu'nun en büyük operasyonu İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar gidişte pasaport kontrolü sonrasındaki 1.700 metrekarelik alanda hizmet veriyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı iç hatlar gidiş katında da bulunan Tadında Anadolu şubeleri her gün Türkiye ve yurt dışından binlerce misafir ağırlıyor.

Etkinlik programı:

17-23 Kasım / İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı - Tadında Anadolu

24-30 Kasım / İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gidiş Katı - Tadında Anadolu

1-7 Aralık / Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Gidiş Katı - Tadında Anadolu