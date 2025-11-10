Gastromasa’nın 10’uncu Yılında Dünyaca Ünlü Şefler Yeniden Aynı Sahnedeydi

6–7 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşen Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı & Fuarı, gastronomi dünyasının en önemli isimlerini buluşturarak unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Stories of 10 Years" teması doğrultusunda, dünya mutfaklarının önde gelen temsilcileri, gastronomik mirasın geleceğe taşınmasındaki rolünü ve son 10 yılda gastronominin geçirdiği dönüşümü ele aldı.

10. Yılda Rekor Katılım ve Uluslararası Buluşma

Bu yıl da 17 bin ziyaretçiyi aşkın gastronomi, turizm ve ağırlama sektörlerinin profesyonellerinin, gastronomi tutkununun ilgiyle takip ettiği Gastromasa, icat edilen fikirler, paylaşılan deneyimler ve uluslararası etkileşimle benzersiz bir gastronomi ekosistemi sundu ve rekor katılımla tamamlandı.

Açılış konuşmalarını İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Hasan Gözen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Sözen Group CEO'su & Gastromasa Kurucusu Sayın Gökmen Sözen, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bahadır Yaşık, Türk Mutfağı Araştırmacısı ve Şef Sayın Vedat Başaran, ETÜDER Başkanı Sayın Melih Şahinöz ve Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamit Baykal gerçekleştirdi.

Sözen Group CEO'su ve Gastromasa Kurucusu Gökmen Sözen, konuşmasında şunları söyledi: "12 yıl önce başladığımız bu yolculuk, bugün Türkiye'yi uluslararası gastronomi dünyasında güçlü bir marka haline getirdi. İstanbul ve Londra'daki etkinliklerle birlikte Gastromasa artık dünya çapında bir kongreye dönüştü ve tam 10 yıldır Türkiye ve dünya arasında güçlü bir köprü kuruyor. Bu yıl, beş kıtadan gelen 60'tan fazla dünyaca ünlü şef; 20'den fazla barista, sommelier ve miksolojist; 350'yi aşkın konuşmacı, sektörün lider yatırımcıları ve markaları ile birçok değerli STK bizimle. Onların katkılarıyla, Türkiye'nin kültürel kimliğini gastronomi aracılığıyla dünyaya anlatan yolculuğumuzu iki gün sürecek panellerle sizlerle paylaşacağız.

Gastromasa bugün Gastromasa bir fikir platformu, bir ekosistem. Artık sadece bir gün konuşmuyoruz; veri üretiyor, ortaklıklar kuruyor, genç yeteneklere alan açıyoruz.

Gastromasa'nın yanı sıra; Gault&Millau'yu Türkiye'ye kazandırdık ve şu anda on şehirde faaliyet gösteriyor. Nisan 2025'te Salon du Chocolat'ın ilk edisyonunu gerçekleştirdik ve şimdi sıra 2026'da ikinci edisyonunda. 2026 yılında dünyanın en büyük gastronomi şehir festivali olan "Taste of Istanbul" etkinliği yine Sözen Group ile İstanbul'da düzenlenecek. Ayrıca; 2024 yılında ilk kez düzenlenen Gastromasa London, Avrupa'nın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri olan Londra'da büyük ilgi gördü. Şimdi ise hedefimiz Londra'yı devam ettirirken; Dubai'de ve dünyanın birçok noktasında Gastromasa ile köprü oluşturmak. Sözen Group olarak gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tutmak için neredeyse her yıl bambaşka, yeni projelerle sizlerin karşısında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Etkinlikte İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "İstanbul'un yalnızca kültürlerin değil, aynı zamanda lezzetlerin de kesişim noktası olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin zengin gastronomi mirasını, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir estetik ve paylaşım kültürü olarak görüyorum.İstanbul'un gastronomi alanında küresel standartları belirleyen bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine inanıyor ve bu başarıların devamını diliyorum." sözleriyle Türkiye'nin gastronomi vizyonuna vurgu yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Gökmen Sözen'e on yıllık emeği ve bu güçlü Anadolu hikayesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gastronomideki algısının olumlu olduğunu, ancak "olgusal" alanda daha fazla gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gastronomi liseleri, bölümler, şehir sermayesi ve Anadolu irfanı bize güçlü bir temel oluşturuyor. Gastronomi sadece mutfak sanatı değildir; "tohumdan tabağa uzanan bir ekosistem"dir, aynı zamanda bir "yeşil ekonomi"dir. Yapay zeka ve tasarım çağında rekabet artık bu unsurlar üzerinden şekilleniyor."

Dünya Gastronomi Sahnesinin Dev İsimleri Aynı Sahnede!

Bu yıl beş kıtadan 60'tan fazla dünyaca ünlü şef, yüzlerce konuşmacı, yatırımcı ve marka İstanbul'da bir araya geldi.

Gault&Millau ödüllü ve üç Michelin yıldızlı Emmanuel Renaut, üç Michelin yıldızlı Julien Royer, Gault&Millau şapkalı ve üç Michelin yıldızlı Marco Müller, The World's 50 Best Restaurants 2024 listesinde 'Dünyanın En İyi Restoranı' unvanını kazanan üç Michelin yıldızlı Disfrutar'ın Kurucu Ortağı Oriol Castro, üç Michelin yıldızlı Ángel León, iki Michelin yıldızlı Andoni Luis Aduriz, üç Michelin yıldızlı Ana Roš, Michelin yıldızlı Albert Adrià, üç Michelin yıldızlı Simon Rogan, iki kez The Best Chef Awards tarafından Dünyanın En İyi Pasta Şefi seçilen Antonio Bachour, iki Michelin yıldızlı Diego Guerrero, "The World's 50 Best Restaurants tarafından 2023'te Dünyanın En İyi Restoranı seçilen Central'ın Şefi Virgilio Martínez, Gault & Millau şapkalı ve üç Michelin yıldızlı Christian Le Squer, iki Michelin yıldızlı Jorge Vallejo, üç Michelin yıldızlı Torres Brothers, The World's 50 Best Restaurants 2025 tarafından Dünyanın En İyi Restoranı Seçilen Maido'nun Şefi Mitsuharu Tsumura, iki Michelin yıldızlı Jeremy Chan, Gault&Millau şapkalı ve iki Michelin yıldızlı René Frank, üç Michelin yıldızlı ve The World's 50 Best Restaurants tarafından 2012'de Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçilen Elena Arzak, Uluslararası Gastronomi Akademisi tarafından iki kez 'Dünyanın En İyi Pastry Şefi' seçilen Paco Torreblanca, efsanevi Bernachon ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Philippe Bernachon, The Connaught Bar'ın yaratıcı Miksolojisti Giorgio Bargiani, Gault&Millau şapkalı ve Michelin yıldızlı Maksut Aşkar ve Gault&Millau Türkiye şapkalı ve iki Michelin yıldızlı Fatih Tutak gibi dünyaca ünlü şefler ve pastry şefleri, sommelierler ve miksolojistler, turizm ve ağırlama sektörünün önemli yatırımcıları ve profesyonelleri, fikir önderleri, ulusal ve uluslararası markalar 10. kez Gastromasa'da bir araya geldi.

Global Partnerlik İş Birlikleri

Gastromasa kapsamında bu yıl da Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar bölümleri yoğun ilgi gördü; alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar sektöre yön veren sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin Resmi Havayolu Partneri Türk Hava Yolları olurken; Ana Partnerler Altınmarka, Coca-Cola ve Metro; Hijyen Partneri Selpak Professional; Gold Partnerler Kozoliv, Özmen Un, Unilever Professional, Pınar, Galeri Kristal, Chef Seasons ve Etüder; Profesyonel Mutfak Partneri Öztiryakiler; Sofra Üstü Ekipman Partneri Bonna; Teknoloji Partnerleri Culinarist, Kerzz ve Resfor; Catering Partneri Sofra/Compass; Konaklama Partnerleri The Stay, The Peninsula İstanbul, Swissôtel The Bosphorus İstanbul, Aliee İstanbul, Rixos Tersane İstanbul, Raffles İstanbul, Fairmont Quasar İstanbul, Shangri-La İstanbul, Marriott Executive Apartments, Avantgarde Refined Caves of Cappadocia, Museum Hotel, Argos in Cappadocia, Innova Sultanahmet İstanbul oldu. Gala Partneri Rahmi Koç Müzesi; Akşam Yemeği Partnerleri; TURK by Fatih Tutak, Neolokal, Mikla, Seraf; Medya Partnerleri Foodinlife, Gault&Millau Türkiye, Salon du Chocolat, Food and Travel; İletişim Partneri Effect Burson; Üniforma Partneri White Uniform; Oturum Partnerleri HİB, Altınmarka, Bonna, Callebaut, Chef Seasons, Doğanay, Ingredy, Jumbo, Kafessiz Türkiye, Kütahya Porselen, Nesos, Özmen Un, Öztiryakiler, Pernod Ricard Türkiye, Resfor, Ruins, Shark Ninja, Unilever Food Solutions, Galeri Kristal, The Stay, GISP ve Marriott Executive Apartments olarak yer aldı.

Diğer Katılımcı Firmalar; AccoLink, Arslan, Arzum, Ayvalık Belediyesi, Barilla, Bivero, California Walnuts, Callebaut, Cambro, CarrefourSA, Çayista, Deliziya, Denebi Çerez, Doğanay, Dovital, Eker, EkolFood, Erenil, Erüst, Fasdat, Frenox, Everything for Kitchen, Füme Ustası, Galez, Gastropartner, Gusto, İçim, Hausbrandt, Heinz, HİB, Horeca Concept, ID Fine, Karaköy Güllüoğlu, İmpeks, Hotel Restaurant, İnterni, Kahvaltı Dünyası, Kemal Özcan, Koza Gıda, Kroom, L'arenda, Lente, Lezita, Lipton, Marmara Seafood, MatGusto, Migros, Napoli Antica, Neomezura, Özmermer Un, Pepsico, Perinthos, Porland, Proverse, Redbull, Roasting Works, Robot Coupe, Segafredo, Fresh Breath, Samixir, SMR, Spicy Seoul, Sunar, Turkish Culinary Academy, Thermomix, Tork, Turco Truffle, Turyağ, Unilever Food Solutions, Papatya Design Furniture, USA Rice, Vanova, Veliche, Venado, WP Selection, Yenigün, Yemek, Zambo, Zwilling; Etkinlik, HİB, ETÜDER, TURYİD, TÜROB, TÜROFED, TUSİD, AKTOB, GPD, TAFED, Chaîne des Rôtisseurs gibi önemli kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleştirildi.

60'dan Fazla Uluslararası Yıldız İsim

Etkinliğe; Gault&Millau şapkalı ve Michelin yıldızlı şeflerden ödüllü pastacılara, dünyaca ünlü sommelierlerden miksoloji uzmanlarına kadar beş kıtadan 60'ın üzerinde uluslararası gastronomi yıldızı katıldı. Şefler; kariyer hikayelerini, miraslarının köklerini, menü gelişim süreçlerini ve gastronominin geleceğine ışık tutan yaklaşımlarını paylaştılar.

Gastromasa'nın bünyesinde gerçekleşen Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar alanlarında düzenlenen paneller, workshop'lar ve deneyim alanları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem Türkiye'den hem dünyadan birçok markanın inovatif ürünleriyle buluştu.

Gastronomide Geleceğe Yön Veren Gündem

Sektörde sürdürülebilirlik, gastronomi mirası, menü inovasyonu, turizm & ağırlama trendleri ve yeni nesil gastronomi vizyonları etkinlik süresince detaylı şekilde ele alındı. Etkinlik, Türkiye'nin gastronomi sektöründe global ölçekteki konumunu daha da güçlendirdi.

Ulusal ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği X. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, gastronomi profesyonellerinin güçlü katılımı ile tamamlandı. Türkiye'nin mutfak kültürünün gücünü ve uluslararası vizyonunu bir kez daha ortaya koyan Gastromasa, önümüzdeki yıllarda da global gastronomiye yön vermeye devam edecek.

6 Kasım Akşamı Ünlü Şefler ve Gastronomi Profesyonelleri Gala Kokteylinde Buluştu

"Stories of 10 Years" temasıyla 10. yılını kutlayan Gastromasa İstanbul, 6 Kasım akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen görkemli Gala Kokteyli ile unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü şefler, gastronomi profesyonelleri ve ağırlama sektörünün önde gelen isimleri bu özel gecede bir araya geldi.

On yılın deneyiminin kutlandığı bu özel gecede, misafirlere gastronomik bir şölen ve eşsiz bir müzik ziyafeti sunuldu. Trio şovu ve 3D Çiçekli Tablo Gösterisi ile başlayan özel gece; Sözen Group CEO'su ve Gastromasa Kurucusu Gökmen Sözen'in etkileyici açılış konuşmasıyla devam etti. Keman Virtüözü Pierpaolo Foti'nin büyüleyici performansının ardından gerçekleşen Gastromasa 10. Yıl Dönümü Konuşmaları ve Solanch De La Rosa'nın enerjik sahnesiyle gece renk kazandı. Etkinlik, DJ Thai'nin ritimleriyle coşkulu bir kapanışla sona erdi.

Kapadokya'da Gastronomi Dolu İki Gün

Gastromasa 2025 öncesi, konferansa katılacak şefler Sözen Group organizasyonuyla 3-4 Kasım tarihlerinde Kapadokya'da ağırlandı. Argos Hotel, Avantgarde Refined Caves of Cappadocia ve Museum Hotel'de konaklayan misafirler, otellerin yemek davetlerinde buluştu.

Argos Hotel içerisinde konumlanan ve danışmanlığını Ömür Akkor'un yaptığı Nahita Restaurant; Avantgarde Refined Caves of Cappadocia içerisinde konumlanan ACE Restaurant ve Museum Hotel içerisinde konumlanan Lil'a Restaurant, Gastromasa davetlilerine özel hazırladıkları eşsiz menülerle şeflerin unutulmaz iki gün geçirmesini sağladı.

Şefler ayrıca Ürgüp ve Göreme turlarıyla şehrin tarihi dokusuyla tanışma şansı yakaladı. Konuklar, iki günlük davetin ardından Gastromasa 2025 için İstanbul'a doğru yola çıktı.