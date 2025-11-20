Agata: İstanbul’dan Dünyaya Bakan Yeni Bir Kültür

Şehrin yeni nesil deneyim barı Agata, modern miksolojisiyle Akaretler'e farklı bir perspektif kazandırıyor.

Agata Kadını: Markanın Kalbindeki İlham

Agata'nın hikayesi eski bir efsaneye dayanır.

Bir zamanlar mücevher tüccarı bir ailenin cesur, meraklı ve ışığı takip eden bir kızı varmış: Agata. Elindeki taşlarla konuşur gibi olur, onların renklerinde ve katmanlarında saklı hikayeleri sezermiş. Bir gün dünyanın dört köşesinden gelen değerli taşları bir araya getirerek insanlara duygu yaratan formüller oluşturmuş; kokular, tatlar ve dokularla bir deneyim dünyası yaratmış.

Bugünün Agata Bar'ı, işte o kadının mirasını taşıyor.

Agata Bar'a gelen her kadın, aslında bu hikayenin bir parçası oluyor.

Bir kokteylde, bir ışık oyununda, bir müzik tınısında kendini yeniden keşfediyor.

Değerli Taşlardan Duygusal Karakterlere

Her kokteyl, bir taşın enerjisinden bir ruh haline dönüşür: Sitrin Güneşi pozitifliğiyle, Kuvars Işıltısı arınmışlığıyla, Ay Taşı Fısıltısı sezgisel gece enerjisiyle misafire sadece tat değil duygu sunar.

Onur Balk: Bilimin ve Sezginin Kesişiminde Bir Yaratıcı

Agata Bar'ın kurucusu ve yaratıcı direktörü Onur Balk, içeceği bir tariften çok bir his olarak ele alan modern bir Drink Master'dır. Londra'daki laboratuvar kökenli eğitimleri ve Anadolu'nun aromatik mirası ile Agata'nın kendine özgü imza dilinin temelini oluşturdu ve İstanbul'a bu mistik barı armağan etti.

Agata'nın mutfak ve bar yaklaşımı modern şehir yaşamıyla Anadolu'nun özellikle Antakya'nın aromatik kültürünü buluşturur. Her tabak ve kokteyl, şehrin sokaklarından ve doğanın katmanlarından ilham alan çok duyulu bir deneyim sağlar.

Zarafetten Doğan Sürdürülebilirlik

Zero-waste yaklaşımı yalnızca sürdürülebilirlik değil; emeğe, doğaya ve zamana duyulan zarif bir saygıdır. Her malzeme yeni bir forma dönüşerek Agata'nın yaratıcı döngüsünde yeniden hayat bulur.

Adres

Agata, İstanbul, Beşiktaş, Vişnezade Mah., Süleyman Seba Cad., 59/1