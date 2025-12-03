Türk Kahvesi ve Espresso Artık Tek Makinede

70'inci yaşını kutlayan Türkiye'nin köklü ev teknolojileri markası Arçelik, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in ev sahipliğinde Rahmi M. Koç Müzesi içerisinde bulunan Halat Restoran'da gerçekleşen etkinliğe Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

"Gelenekten Geleceğe" teması ile Türk kahvesinin kültürel mirası ve Arçelik'in bu geleneği teknolojiyle geleceğe taşıma vizyonunun ele alındığı etkinlikte, Türkiye'de kahve makineleri pazarındaki gelişmeler ve otomatik Türk kahvesi makinesi kategorisine ilişkin değerlendirmeler aktarıldı. Etkinlik kapsamında Arçelik'in Türk kahvesi tutkusu ve artan espresso bazlı kahve talebini tek cihazda karşılayan yeni teknolojisi Telvesso da tanıtıldı.

Can Dinçer: "Türk kahvesi kültüründen aldığımız güçle kahve pazarındaki liderliğimizi koruyoruz"

Türk kahvesinin yalnızca bir içecekten öte, bir gelenek olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Türk kahvesi, yüzyıllardır insanları bir araya getiren; sohbeti, misafirperverliği ve paylaşımı simgeleyen eşsiz bir kültür. Biz de 21 yıl önce, bu kadim geleneği modern hayatın hızına ve beklentilerine uyumlu hale getirebilmek için dünyanın ilk otomatik Türk kahvesi makinesi Telve'yi geliştirdik. Telve ile sadece yeni bir ürün geliştirmekle kalmadık, otomatik Türk kahvesi makinesi dediğimiz yepyeni bir pazar da oluşturduk. Telve ile attığımız adım sayesinde bugün Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda milyonlarca insan Türk kahvesini otomatik makinelerle, aynı standartta pişirebiliyor. Biz, bu yolculuğu 'Gelenekten Geleceğe' olarak tanımlıyoruz. Ülkemiz için Türk kahvesi vazgeçilmezliğini korurken espresso bazlı içeceklere olan ilgi hızla arttığını gözlemliyoruz. Arçelik olarak tüketicilerimizin taleplerini yakından takip ederken, Türk kahvesi makinesi pazarındaki liderliğimizi koruyor; 14,6 milyar TL'lik cirosal büyüklüğe ulaşan toplam kahve makineleri pazarında da liderliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu liderlik bize büyük bir gurur kadar büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Bugün Türk kahvesi ve espresso artık iki ayrı dünyanın rekabeti değil; aynı evin, aynı tezgâhın ve aynı sofraların bir parçası. İşte bu nedenle, Türk kahvesi kültürünü geleceğe taşıma misyonumuz ve güçlü ar-ge yatırımlarımızla bu iki dünyayı tek bir tasarımda birleştirdik. 70 yıldır 'Teknoloji ile Hayatın Kalbinde' yer alan bir marka olarak, 'gelenekten geleceğe' yaklaşımımızın bir yansıması olan ve dünyada bir ilk niteliği taşıyan Telvesso'yu sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kahve makineleri kategorisine yeni bir soluk getireceğine inandığımız bu yenilikçi teknolojiyle, tüketicilerimiz artık Türk kahvesi ile espresso bazlı içecekleri tek makinede ve her fincanda aynı standartla hazırlayabilecekler" diye konuştu.

Can Dinçer: "Telvesso, iki kahve dünyasını tek tasarım altında buluşturan; sektöre ivme kazandıracak yenilikçi bir teknoloji"

Telvesso ile kahve geleneğini geleceğin teknolojisiyle buluşturduklarına değinen Can Dinçer sözlerine şöyle devam etti: "Bugün kahve deneyimi tek bir lezzetten ibaret değil; aynı evde hem Türk kahvesini hem de espresso bazlı kahveleri tercih eden kullanıcı sayısı hızla artıyor. Telvesso tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Bir yanda Türk kahvesinin yüzyıllık ritüelini, kıvamını ve lezzetini korurken, diğer yanda espresso bazlı modern kahve çeşitlerini tek makinede sunuyor. Özellikle genç kuşağın kahveyi bir yaşam tarzı olarak görüyor olması, evde kaliteli ve kişiselleştirilebilir kahve deneyimine olan ilgiyi hızla artırıyor. Telvesso, genç kullanıcıların 'hem gelenek hem modern' yaklaşımına tam karşılık veriyor. Ayrıca modern şehir hayatında mutfakların giderek küçüldüğünün de farkındayız. Telvesso, kompakt tasarımıyla mutfakta yer kazandırıyor; pratik kullanım ve her fincanda aynı tadı sağlıyor. Bizim için inovasyon yalnızca yeni teknoloji geliştirmek değil; kültürü doğru okumak, değişen yaşam biçimlerine uyum sağlamak ve geleceğin kahve deneyimini şekillendirmek. Telvesso da tam olarak bunu

temsil ediyor. 70'inci yılımızda Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutladığımız bu özel günde Telvesso ile kahve kültürümüzü geleceğe taşıyan yeni bir adım atmaktan mutluluk duyuyoruz."

Hibrit Yapısı ve Kullanıcı Odaklı Tasarımıyla Yenilikçi Bir Kahve Makinesi Deneyimi Sunuyor

Arçelik Telvesso, Türk kahvesi ve espresso kültürünü tek cihazda buluşturan yenilikçi bir hibrit teknoloji sunuyor. Arçelik'in mühendislik ve tasarım gücünü arkasına alan cihaz kompakt ve şık tasarımıyla iki ayrı makine ihtiyacını ortadan kaldırarak mutfaklarda yerden tasarruf sağlıyor. Geniş içecek çeşitliliğiyle de farklı damak zevklerine hitap ediyor. Direct-to-Cup (direkt fincana servis) özelliğiyle haznesine konulan toz Türk kahvesini tek tuşla doğrudan fincana aktaran makine, közde kahve teknolojisi sayesinde kahvenin aromasını ve bol köpüğünü koruyor. Espresso tarafında ise 19 bar yüksek basınç gücü, öğütülmüş kahve, kapsül ve E.S.E. pod uyumluluğu; kişiselleştirilebilir 14 içecek seçeneği ve dahili süt kabıyla cappuccino ve latte gibi sütlü içeceklerin pratik şekilde hazırlanmasını mümkün kılıyor. Telvesso, 2026'nın ilk aylarında tüketicilerle buluşacak.