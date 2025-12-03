Türkiye'nin Michelin Yıldızlı Restoranları

TURK FATİH TUTAK

Michelin Rehberi'nin İstanbul seçkisindeki en prestijli konumlardan birine sahip olan TURK Fatih Tutak, mutfaktaki üstün standartlarını ve yaratıcılığını bu yıl da kanıtladı. Geçtiğimiz yıl 2 Michelin yıldızını başarıyla koruyan restoran, istikrarlı grafiğini bozmuyor. Şef Fatih Tutak ve ekibi, sundukları gastronomik deneyim ve yerel malzemelere getirdikleri modern yorumlarla, bu yıl da 2 Michelin yıldızının sahibi olmaya devam ederek Türk gastronomisinin zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.

NARIMOR

Geçtiğimiz yıl Michelin Rehberi'ne 1 yıldız ile giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Narımor, bu yılki değerlendirmede başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Mutfağındaki rafine dokunuşlar ve servis kalitesindeki artan ivme ile jüriyi bir kez daha etkilemeyi başaran restoran, yıldız sayısını ikiye çıkardı. Narımor, sadece bir yıl içinde gösterdiği bu üstün performansla, 2 Michelin yıldızlı restoranlar ligine terfi ederek gastronomi dünyasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı.

ARAKA

Yeniköy'ün kendine has atmosferinde, mevsimsel ve yaratıcı tabaklarıyla öne çıkan Araka, Michelin Rehberi'ndeki başarısını sürdürülebilir kılıyor. Geçtiğimiz yıl aldığı 1 Michelin yıldızı ile başarısını tescilleyen restoran, bu yılki değerlendirmede de aynı yüksek standardı korumayı başardı. Şef Pınar Taşdemir ve ekibi, malzeme odaklı yaklaşımları ve mutfaktaki tutarlı çizgileri sayesinde bu yıl da 1 yıldızın sahibi olarak rehberdeki yerlerini güvenle koruyor.

KİTCHEN BY OSMAN SEZENER

Michelin Rehberi'nin İstanbul seçkisindeki en prestijli konumlardan birine sahip olan Osman Sezener imzası taşıyan Kitchen By Osman Sezener mutfaktaki üstün standartlarını ve yaratıcılığını bu yıl da kanıtladı. Sahip olduğu 1 yıldızı koruyarak sektördeki yerini korudu.

ARKESTRA

VİNO LOCALE

Vino Locale'nin başarısı oldukça özel çünkü sadece lezzeti değil, doğaya saygıyı da temsil eden 'çifte' bir onura sahipler. Hem kırmızı (lezzet) hem yeşil (sürdürülebilirlik) yıldızı korumak, restoranın felsefesinden ödün vermediğini gösterir.

NEOLOKAL

Neolokal ve Şef Maksut Aşkar, Türk gastronomisinin 'entelektüel' ve 'sürdürülebilir' yüzü olarak çok özel bir konuma sahip. Hem lezzet (Kırmızı Yıldız) hem de çevre bilinci (Yeşil Yıldız) konusundaki istikrarı, onların sadece yemek yapmadığını, bir kültürü yaşattığını gösteriyor.

TERUAR URLA

Teruar Urla mutfaktaki istikrarını koruyarak bu yıl da 1 yıldızını korudu. Gastronomi alanında önemli bir yere sahip olan Michelin Yıldızlı restoranlar statüsünde kalmaya devam ediyor.

NİCOLE

Nicole ve Şef Serkan Aksoy, İstanbul'un tarihi dokusunu "rafine" bir mutfak anlayışıyla buluşturan çok özel bir örnek. Yıldızı korumak, Nicole'ün klasikleşmiş kalitesinin ve Şef Serkan Aksoy'un teknik ustalığının bir onayıdır.

MİKLA

Mikla, sadece bir restoran değil, modern Türk gastronomisinin manifestosunu yazan bir okul niteliğindedir. "Yeni Anadolu Mutfağı" kavramının mimarı olarak bilinen restoranın yıldızını koruması, bu felsefenin zamansızlığını ve kalitesini kanıtlıyor.

SANKAİ BY NAGAYA

Sankai by Nagaya, İstanbul'da Japon mutfağının en rafine halini sunan, oldukça niş ve özel bir durak. Şef Yoshizumi Nagaya'nın vizyonunu İstanbul Boğazı ile buluşturan bu mekanın yıldızını koruması, "Omakase" deneyiminin ve Japon disiplininin ödüllendirildiğini gösteriyor.

CASA LAVANDA

Casa Lavanda ve Şef Emre Şen, bu yılın en büyük sürprizlerinden ve başarı hikayelerinden birine imza attı. Rehbere doğrudan 1 Michelin Yıldızı ile giriş yapmak büyük bir başarıyken, bunu Yeşil Yıldız ile taçlandırmak, mekanın sadece lezzette değil, vizyonda da zirvede olduğunu gösteriyor.

OD URLA

Zeytin ağaçlarının gölgesinde, Ege'nin en saf ve samimi halini sunan OD Urla, başarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Şef Osman Sezener'in açık ateş pişirme tekniklerini yerel malzemeyle sanat gibi işlediği mutfağı, bu yıl da jüriden tam not aldı. Hem 1 Michelin Yıldızı hem de Yeşil Yıldız statüsünü koruyan restoran, doğallığın ve lezzetin mükemmel uyumunu sunmaya devam ediyor.

MAÇAKIZI

Maçakızı, Bodrum'un sadece bir oteli veya restoranı değil, yıllardır süregelen bir 'yaşam tarzı' markasıdır. Ege'nin bohem lüksünü gastronomiyle birleştiren bu ikonik mekanın yıldızını koruması, 'Bodrum Klasiği' unvanını ne kadar hak ettiğini gösteriyor.

Michelin Rehberi ve Yıldızları

Michelin Yıldızları

Restoranların olağanüstü yemek kalitesine göre verilen yıldızlar.

Yıldız Sayısı Anlamı Çok İyi Bir Restoran Kategorisinde çok iyi yemekler sunan bir mekan. Yolculuğunuz sırasında uğramaya değer. Mükemmel Mutfak Şefin yeteneğini ve kişiliğini yansıtan, rafine ve ilham verici yemekler. Yolunuzu değiştirmeye değer. Olağanüstü Mutfak Şefin mesleğinin zirvesinde olduğu, yemekleri sanata dönüştüren ve unutulmaz lezzetler sunan mekan. Özel bir seyahate değecek bir deneyim.

Diğer Michelin Ödülleri

MICHELIN Yeşil Yıldız

2020 yılında Rehber'e eklenen en yeni ödüllerden biridir. Sürdürülebilir gastronomi konusunda rol model olan restoranları vurgular. Gıda atıklarının azaltılması, yerel ve mevsimlik ürün kullanımı, çevre dostu uygulamalar, tedarik zinciri şeffaflığı ve sürdürülebilirlik bilincinin yayılması gibi konularda üstün çaba gösteren işletmelere verilir.

Bib Gourmand

Michelin müfettişlerinin "iyi yemek ve iyi fiyat" dengesini bulduğu restoranlara verilen semboldür. O bölgeye göre belirlenen bir fiyat limitinin altında, ancak yüksek kalitede, mükemmel bir menü sunan işletmeleri listeler. Yıldızlı restoranlardan daha erişilebilir ve uygun fiyatlı seçeneklerdir.

Michelin Genç Şef Ödülü

Gelecek vadeden, yetenekli ve azimli genç şefleri onurlandırmak için verilen bir ödüldür.

Michelin Servis Ödülü

Misafirperverlik, servis kalitesi ve restoran deneyimini olağanüstü kılan ekip üyelerinin başarısını ödüllendirir.