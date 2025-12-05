Beş Yüz Yıllık Miras Bir Kadının Hayali ile Yeniden Doğuyor

Gizem Şalcıgil White'ın macerası, 16 yıl önce Türk kahvesini ABD, Avrupa ve Kanada'da tanıtma heyecanıyla başladı. "Türk kahvesi bir içecekten öte; kültürel sohbetin, paylaşımın ve misafirperverliğin bir simgesi" diyen White, Gastro-Diplomasiyi bir köprü olarak görüyor. White, bu fikirle 2012'de 'Gezici Türk Kahvesi Kamyonu'nu yola çıkardı; Harvard'dan Yale'e, NATO merkezinden festivallere kadar dolaşarak 30 binden fazla kişiye kahve ikram etti. 'Türk Kahvesi: 500 Yıldır Dostluğun Tadı' sloganıyla yürütülen bu gönüllü çaba, ABD Temsilciler Meclisi'nde bir onur belgesine layık görüldü.

Türk Kahvesi Tarihinde Bir İlk: Soğuk Türk Kahvesi Dönemi

Gizem Şalcıgil White, şimdi bu kültürel mirası modern yaşamla buluşturuyor. Turkish Coffee Lady, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında, dünyanın ilk şişelenmiş soğuk Türk kahvesi RTD (Ready-to-Drink) ürününü global pazara sunuyor. Soğuk demlenmiş, buzlu ve fonksiyonel içeceklerin büyüme trendi her yıl çift haneli rakamlara ulaşıyor. Araştırmalar ABD soğuk kahve pazarının 1,8 Milyar dolara çıkacağını gösteriyor.

Geleneksel Türk kahvesi pişirme tekniklerine sadık kalan, yapay zeka ile entegre bu fonksiyonel içecekler, ünlü mikro sanat ustası Hasan Kale'nin imzasını taşıyan özel şişe tasarımlarıyla sunuluyor. Ayrıca, bu yenilikçi ürün InvestBev yatırım platformu tarafından dünya genelinde 800 ürün arasından seçilen yalnızca 18 inovatif içecekten biri oldu.



Her şişe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilham alan tatlarla bir kültürel yolculuk sunuyor

* Bold İstanbul (Geleneksel): Klasik kavruk lezzet

* Silky Mardin (Dibek): Fıstık, badem, kakao ve tarçın notaları

* Pistachio Zeugma - Memengiç

* Minty Cappadocia - Kakule

* Piney Aegean - Damla sakızlı

Bir fincan inovasyon bir dünya dostluk ile Amerika'nın başkentinde 'Dünya Türk Kahvesi Günü' kutlanıyor White'ın projeleri, Türkiye'nin mutfak mirasını ABD'ye bir dostluk köprüsü olarak sunuyor. 2009'daki 'Türk Kahvesinin Evrensel Yolculuğu' turu, New York'tan Hollanya, Fransa'da Kanada'ya kadar uzandı.100 binden fazla insana ulaşan etkinlikler, kahveyi sanat ve tarihle yoğurarak kalıcı izler bıraktı. Washington Post gazetesinin 2012'de detaylı yer verdiği bu çalışmalar, Turkish Coffee Lady'i bir kültürel ikon haline getirdi.





2020'de kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı ise dünyanın ilk kahve diplomasisi girişimi olarak parladı ve Amerika'da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinlikleri organize etti. Vakıf, 5 Aralık 2021'de 'Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri' belgeseliyle Türkiye'nin sekiz şehrindeki çeşitliliği – Mardin'in dibek kahvesinden Şanlıurfa'nın mırra'sına – dünyaya taşıdı. Belgesel, Washington Büyükelçiliği'nden Times Meydanı'na, Los Angeles'tan Florida'ya düzenlenen turnelerde yüzlerce izleyiciyi büyüledi.



Turkish Coffee Lady Vakfı'nın çalışmaları tüm bu etkinliklerle birlikte büyük bir başarıya daha imza attı. Amerika'nın başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı 2020 senesinden beri 5 Aralık'ı 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak tanıdığını ilan etti.



"Biz kahveyle kültür ihraç ediyoruz. Her yudumda Türkiye'yi anlatıyoruz."

White'ın vizyonu, Gastro-Diplomasiyi ekonomik bir güce çeviriyor. Peru'nun kinoa başarısı gibi, Türk kahvesi de fonksiyonel bir 'süper gıda' olarak parlayabilir: Ritüeliyle dolu, besleyici ve kültürel. Vakıf, otellerden restoranlara (HORECA) Türk kahvesi makinelerini yayarak pazarımızı genişletiyor. Bu yaklaşım, turizmi canlandırırken nitelikli ziyaretçileri çekiyor. White, içtenlikle ekliyor: "Kahve sohbetleri insanları yakınlaştırıyor. Bu milli mirası inovasyonla gelecek nesillere aktarmak, en derin mutluluğum."



ABD'den sonra küreselde de bayilik vermeye de başlayan Turkish Coffee Lady, 'She Brews Business (Kadınlar işini demliyor)'eğitim programı ile kadın girişimcileri güçlendirirken, kahve dünyasında ülkemizin sesini yükseltiyor.