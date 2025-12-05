MICHELIN Rehberi Türkiye, 2026 Restoran Seçkisini Açıklıyor Ve Ülkenin Gastronomi Haritasında Önemli Bir Genişlemeye İmza Atıyor.

MICHELIN Rehberi, Türkiye için 2026 restoran seçkisini açıklamaktan memnuniyet duyuyor. Bu yılki seçki, Kapadokya'dan ilk kez listeye giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoranı içeriyor. Gelenek, misafirperverlik ve teruar konusundaki derin kökleriyle Kapadokya, müfettişler üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı. İstanbul, İzmir, Muğla ve artık Kapadokya; Türk gastronomisinin çeşitliliğini ve kimliğini yansıtan 25'ten fazla mutfak tarzıyla zengin bir mozaik sunuyor.

Ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren MICHELIN Rehberi'nin ilk kez tüm Türkiye'yi kapsayan bir seçki sunacağı ve ülkenin ilk ulusal seçkisini oluşturacağı duyuruldu. Daha fazla bilgi Ocak 2026'da

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec:



"Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin gücünü ve olgunluğunu ortaya koyuyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve artık Kapadokya'da müfettişlerimiz; geleneğe bağlı kalırken yaratıcılığı cesurca benimseyen, teruar çalışmalarının merkezine yerleştiren ve daha sorumlu pişirme yöntemlerine kendini adayan şefleri belirledi. Ülke genelinde karşılaştığımız çeşitlilik, yetenek ve samimiyet; derinliği ve özgüveni giderek artan bir gastronomi sahnesinin varlığını doğruluyor" dedi.

Bu yeni genişleme ile müfettişlerimiz, 2026 seçkisine Kapadokya'dan 18 yeni restoranı dahil ettiler. Müfettişleri en çok etkileyen ise bölgenin ruhu oldu. Efsanevi Türk misafirperverliğinin ve büyüleyici manzaraların ötesinde, Kapadokya; hayatın yalın zevklerini acele etmeden tatmaya davet eden rahat ve sıcak bir atmosfere sahip. Bu anlayış, yemeklere de yansıyor. Gelenek, saygı ve teruar burada derin bir anlam taşıyor. Pek çok şef, nesiller boyunca aktarılan tariflere ve tekniklere sadık kalarak, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve bugün hala misafirleri büyüleyen lezzetler sunuyor.

Bir restoran daha iki MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi

İzmir'in 2024'teki ilk seçkisinde bir MICHELIN Yıldızı kazanan Vino Locale, bu yıl iki yıldıza yükseliyor. Şef Ozan Kumbasar, Türk teruarını Tayland, Japonya ve ötesinden gelen ince dokunuşlarla harmanlayan bir mutfak sunuyor. İzmir'in hemen dışında, yeşillikler içinde konumlanan Vino Locale, bulunduğu yere gerçekten ait bir hissiyat yaratıyor. Kumbasar çifti, yerel ve mevsimsel malzemeleri öne çıkarmaya odaklanırken; menü, toprak, deniz ve yeşillikler arasında zarif bir geçiş yapıyor ve her zaman karakter ile kimliği harmanlıyor. Seray Kumbasar'ın servis anlayışı ve şarap eşleştirmeleri ise deneyimi daha da yüceltiyor; derin bir profesyonellik ve sıcaklık yansıtıyor.

Vino Locale İzmir'de İki MICHELIN Yıldızı alan ilk restoran oldu. Ayrıca, Türkiye'de bu dereceye ulaşan ikinci restoran olarak TURK FATİH TUTAK ile aynı sahneyi paylaşacak.

Üç yeni restoran ilk MICHELIN Yıldızlarını kazandı

Bu yıl üç restoran, Bir MICHELIN Yıldızlı restoran ailesine katılıyor; her biri ürün, mekan ve kişisel kimliğe dayalı özgün bir vizyon ortaya koyuyor.

Revithia, neredeyse unutulmuş tariflerden ilham alan ve modern dokular ile derin lezzetlerle yeniden hayat bulan mutfağıyla Kapadokya'ya ilk MICHELIN Yıldızını kazandırıyor. UNESCO tarafından tanınan Kayakapı bölgesinde yer alan restoran; sütte pişirilen kuzu, fermente tahıllar ve sütle hazırlanan tarhana çorbası gibi bölgesel gelenekleri, Şef Duran Özdemir'in canlı ve ifade dolu menüsünde onurlandırıyor. Yerel soslar ve tatlar da bu özgün mutfağın karakterini şekillendiriyor.

İstanbul'da, Şefler Kenan Çetinkaya ve Pınar Korgan Çetinkaya'nın liderliğindeki Araf, açık ateş etrafında tasarlanmış küçük ve karakter dolu tezgah restoranıyla ilk MICHELIN Yıldızını alıyor. Restoran; lezzeti, ürün bütünlüğünü ve tekniği önceliklendiren bir mutfak sunuyor. Samimi ve cesur yaklaşımıyla, Türk lezzetlerinin derinliğini en saf haliyle ortaya koyuyor.

Muğla'da ise, Yalıkavak'ın hemen dışında yer alan Mezra Yalıkavak, Şef Serhat Doğramacı'nın liderliğinde öne çıkıyor. Şef, menüsünü koruma altındaki Türk ürünleri ve ata mirası pişirme teknikleri üzerine inşa ediyor. Bahçeleri ve çiftlik hayvanları ile aktif bir çiftlik ortamında konumlanan restoran; odun ateşi, fermantasyon, ızgara ve marine tekniklerini özenli ve zarif kompozisyonlarla harmanlıyor. Tatlılar ise şefin eşi tarafından hazırlanıyor ve bu etkileyici deneyime unutulmaz bir kapanış ekliyor.

Bu yeni eklemelerle birlikte, Türkiye'deki Bir MICHELIN Yıldızlı restoranlarının toplam sayısı 15 seçkin mekana ulaşıyor.

16 yeni Bib Gourmand

MICHELIN Rehberi tarafından 1997'de tanıtılan Bib Gourmand derecesi, uygun fiyatlarla mükemmel yemek sunan seçili restoranları onurlandırıyor. Bu işletmeler, geniş bir mutfak yelpazesini kapsıyor ve her bütçeye hitap eden, farklı mutfaklardan kaliteli lezzetler sunarak misafirlerini ağırlıyor.

Bu yeni eklemelerle birlikte, Türkiye'deki Bib Gourmand restoranlarının toplam sayısı 39'a ulaşıyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya'da yer alan 16 yeni restoran, ulusal seçkinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bunlar arasında Kemal'in Yeri Mülkiyeliler Birliği ve Partal Kardeşler Balık Restoran, İzmir'in yerel geleneklerini ve ürünlerini en iyi şekilde yansıtıyor.

Muğla, hayal kırıklığına uğratmayan taze ve uygun fiyatlı mutfaklarıyla Mandalya ve Mezegi'yi bölgenin iki yeni Bib Gourmand restoranı olarak ağırlıyor.

Kapadokya ise MICHELIN Rehberi'ne beş yeni Bib Gourmand ile giriş yapıyor; bunlar arasında Babayan Evi, cömert geleneksel tabakları ve Kapadokya'nın toprağına ve ürünlerine duyduğu derin saygı sayesinde aynı zamanda Yeşil Yıldız derecesine de layık görülüyor. Bu yeni eklemeler; lezzet, cömertlik ve yerel ürünlerin buluştuğu canlı bir gastronomi manzarasını yansıtıyor.

Dört Restoran Yeşil Yıldız Derecesine Layık Görüldü

Yeşil Yıldız, ilham verici uygulamalara kendini adamış işletmeleri öne çıkarıyor. 2026 yılı seçkisinde bu dereceye dört restoran layık görüldü:

• TURK FATİH TUTAK (İstanbul)

• Orfoz (Muğla)

• Teruar Urla (İzmir)

• Babayan Evi (Kapadokya)

Bu mekanlar, dinamik, özgün ve ileri görüşlü bir gastronomi yaklaşımını temsil ediyor.

Üç MICHELIN Özel Ödülü

2026 seçkisi kapsamında MICHELIN Rehberi Türkiye, yemek deneyimini zenginleştiren ustalık, adanmışlık ve vizyonlarıyla öne çıkan isimleri onurlandıran üç Özel Ödüle de ışık tutuyor. Bu dereceler, ülkenin gastronomi kimliğini şekillendiren ve tutkuları ile uzmanlıkları sayesinde onu daha da yücelten olağanüstü yetenekleri vurguluyor.

MICHELIN Genç Şef Ödülü 2026

Jumbo iş birliğiyle, Muğla'daki Yakamengen III restoranının yetenekli genç şefi Duru Akgül'e verildi. Henüz 29 yaşında olmasına rağmen, mutfağında teknik ustalığı ve bölgesine duyduğu derin bağlılığı etkileyici bir şekilde harmanlıyor; yurtdışında edindiği uluslararası deneyim bu yaklaşımı daha da güçlendiriyor. Yaka köyünde, özenle restore edilmiş eski bir zeytinyağı fabrikasında konumlanan restoranında, menüsü yerel çiftçilerden ve balıkçılardan temin edilen mevsimsel ürünleri öne çıkarıyor. Özellikle mavi yengeç ve aslan balığı gibi göz ardı edilen türlere tutkuyla yaklaşıyor; bu malzemeleri hem düşünceli hem de lezzetli tabaklara dönüştürüyor. İmza yemeği olan mavi yengeç salatası, üzerine çıtır kabak mücverleri ve aromatik baharatlar eklenerek sunuluyor; bu tabak onun yaklaşımını mükemmel şekilde yansıtıyor: cömert, titiz ve lezzet dolu.

MICHELIN Sommelier Ödülü 2026

İstanbul'daki Neolokal restoranının (Bir Yıldız ve Yeşil Yıldız sahibi) başarılı Sommelier'i Ersin Topkara'ya verildi. Türk şarapları konusundaki derin bilgisiyle öne çıkan Topkara'nın şarap listesi, Türkiye'nin bağcılık bölgelerinin sunduğu zenginliği etkileyici bir şekilde sergiliyor. Neolokal'e dönüşünden bu yana, müfettişler onun yalnızca yemekleri tamamlayan değil, aynı zamanda restoranın hikayesini anlatan şaraplar seçme konusundaki yetkinliğinden bir kez daha etkilendi. Hazırladığı eşleşmeler; titiz bir araştırmanın, hassas bir damak zevkinin ve Türk şarap kültürünü yayma konusundaki güçlü bağlılığının kanıtı niteliğinde.

MICHELIN Servis Ödülü 2026

Olivana iş birliğiyle, İzmir'deki Teruar Urla restoranında görev yapan Ezgi Serdaroğlu'na verildi. Serdaroğlu, salon yönetimini profesyonellik, sezgi ve içten bir sıcaklığı etkileyici bir şekilde bir araya getirerek yürütüyor. Kendini sık sık 'Teruar deneyiminin orkestra şefi' olarak tanımlıyor ve bu tanım ona fazlasıyla yakışıyor. Şef Osman Serdaroğlu'nun vizyonunu desteklerken, mutfak ile salon arasındaki akışı kusursuz şekilde sağlıyor ve ekibini hem titizlik hem de samimiyetle yönlendiriyor. Onun dikkatli gözleri, mükemmel zamanlaması ve misafirperverlik anlayışı sayesinde, her konuk yemek deneyiminin başından sonuna kadar özenle ağırlanıyor.

MICHELIN'in Tavsiye Edilenler listesine 38 yeni restoran eklendi

Türkiye'nin gastronomi sahnesi büyümeye ve etkilemeye devam ediyor. Bu yılki genişletilmiş seçki, 38 yeni eklemeyle birlikte toplamda 115 restoranı kapsıyor. Öne çıkan en önemli unsur ise Türk misafirperverliğini tanımlayan sıcaklık ve samimiyet. Müfettişler, yalnızca yemeklerden değil; misafirperverlikten, atmosferden ve herkesi bir araya getiren içten cömertlik ruhundan etkilenerek, her ziyaretten sonra "Ne zaman geri dönebiliriz?" sorusuyla ayrıldı.

İstanbul'un kozmopolit enerjisinden İzmir'in teruarına olan güçlü bağlılığına, Bodrum'un değişen kıyılarından Kapadokya'nın zamansız geleneklerine uzanan bu seçki, zengin ve çeşitlilik dolu bir gastronomi kimliğine sahip bir ülkeyi yansıtıyor. 25'ten fazla farklı mutfak türü temsil ediliyor; ancak gelenek ve saygı, bu tabloyu bir arada tutan ortak değerler olarak öne çıkıyor. İster yerini sağlamlaştıran genç şefler, ister atalarından gelen tarifleri onurlandıran deneyimli ustalar tarafından yönetilsin, bu restoranlar güçlü bir felsefeyi ve topraklarının sunduğu olağanüstü ürünlere olan bağlılığı paylaşıyor. Türkiye, uluslararası gastronomi haritasında kendine sağlam bir yer edindi ve müfettişler, ülkenin yemek kültürünü bu kadar özel kılan unsurları keşfetmekten ve yeniden deneyimlemekten büyük keyif aldı.

İki MICHELIN Yıldızı: 2 restoran (1 yeni)

Bir MICHELIN Yıldızı: 15 restoran (3 yeni)

Bib Gourmand: 39 restoran (16 yeni)

Tavsiye Edilen: 115 restoran (38 yeni)

Yeşil Yıldız: 13 restoran (4 yeni)

Restoran seçkisinin yanı sıra MICHELIN Rehberi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki tüm bölgelerden otellerin yer aldığı, benzersiz konaklama seçeneklerinden oluşan bir liste de sunuyor. 2024 yılında tanıtılan MICHELIN Anahtarları, rehberdeki en seçkin otellere veriliyor ve ünlü Yıldızlarla ödüllendirilen dünyanın en iyi restoranları gibi kutlanıyor. Tüm oteller; tasarım, mimari, hizmet ve karakterleriyle tanımlanıyor. MICHELIN Anahtarı, seçkimizde yer alan gerçekten olağanüstü deneyimleri simgeliyor. Seçkide yer alan tüm otellere, MICHELIN Rehberi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden doğrudan rezervasyon yapılabiliyor. paylaşılacak.

Bu içerik MICHELIN sponsorluğunda hazırlanmıştır.