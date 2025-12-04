Michelin Yıldızları Sahiplerini Buldu!

Michelin Rehberi 2026 seçkisi açıklandı; Kapadokya'nın da dahil olmasıyla listeye 38 yeni restoran eklendi ve toplam sayı 115'e ulaştı. Gecenin beklenmeyen gelişmesi ise gelecek vizyonu oldu. Michelin, önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin sadece belirli bölgelerini değil, tamamını kapsayacak. İşte Michelin Yıldızı kazanan ve Michelin Yıldızını koruyan restoranların listesi:

TURK FATİH TUTAK

Michelin Rehberi'nin İstanbul seçkisindeki en prestijli konumlardan birine sahip olan TURK Fatih Tutak, mutfaktaki üstün standartlarını ve yaratıcılığını bu yıl da kanıtladı. Geçtiğimiz yıl 2 Michelin yıldızını başarıyla koruyan restoran, istikrarlı grafiğini bozmuyor. Şef Fatih Tutak ve ekibi, sundukları gastronomik deneyim ve yerel malzemelere getirdikleri modern yorumlarla, bu yıl da 2 Michelin yıldızının sahibi olmaya devam ederek Türk gastronomisinin zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırdı. Aynı zamanda Yeşil Yıldızın da sahibi oldu.

VİNO LOCALE

Geçtiğimiz yıl Michelin Rehberi'ne 1 yıldız ile giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken Vino Locale, bu yılki değerlendirmede başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Mutfağındaki rafine dokunuşlar ve servis kalitesindeki artan ivme ile jüriyi bir kez daha etkilemeyi başaran restoran, yıldız sayısını ikiye çıkardı. Vino locale 2 Michelin yıldızlı restoranlar ligine terfi ederek gastronomi dünyasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Aynı zamanda sahip olduğu Yeşil Yıldızı da korumaya devam etti.

MEZRA YALIKAVAK

MasterChef şampiyonu Şef Serhat Doğramacı, Bodrum'daki restoranı Mezra Yalıkavak ile gastronomi dünyasının en prestijli listesi Michelin Rehberi'ne girerek büyük bir başarıya imza attı.

REVİTHİA

Kapadokya'nın masalsı coğrafyasında, Ürgüp Kayakapı'nın tarihi dokusu içinde hizmet veren Revithia, bölgeye ilk kez Michelin Yıldızı getirerek Türk gastronomisinde yeni bir dönemi başlattı.

ARAF İSTANBUL

İstanbul'un yenilikçi restoranlarından Araf, bu yılki rehberde ilk kez 1 Michelin Yıldızı'na layık görülerek gecenin çeken başarılarından birine imza attı. Şef Musa Değirmenci'nin Anadolu'nun kadim reçetelerini ve kıyıda köşede kalmış malzemelerini modern tekniklerle 'ARAF'ta buluşturduğu özgün mutfağı, Michelin müfettişlerinden tam not aldı.

KİTCHEN BY OSMAN SEZENER

Michelin Rehberi'nin İstanbul seçkisindeki en prestijli konumlardan birine sahip olan Osman Sezener imzası taşıyan Kitchen By Osman Sezener mutfaktaki üstün standartlarını ve yaratıcılığını bu yıl da kanıtladı. Sahip olduğu 1 yıldızı koruyarak sektördeki yerini korudu.

ARKESTRA

Michelin Rehberi'nin İstanbul seçkisindeki en prestijli konumlardan birine sahip olan Arkestra mutfaktaki üstün standartlarını ve yaratıcılığını bu yıl da kanıtladı. Sahip olduğu 1 yıldızı koruyarak sektördeki yerini korudu.

ARAKA

Yeniköy'ün sakin atmosferinde, Şef Zeynep Pınar Taşdemir'in imzasını taşıyan Araka, Michelin Rehberi'ndeki 1 yıldızını bu yıl da koruyarak başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı.

NEOLOKAL

Neolokal ve Şef Maksut Aşkar, Türk gastronomisinin 'entelektüel' ve 'sürdürülebilir' yüzü olarak çok özel bir konuma sahip. Hem lezzet (Kırmızı Yıldız) hem de çevre bilinci (Yeşil Yıldız) konusundaki istikrarı, onların sadece yemek yapmadığını, bir kültürü yaşattığını gösteriyor.

TERUAR URLA

Teruar Urla mutfaktaki istikrarını koruyarak bu yıl da 1 yıldızını korudu. Teruar Urla, sürdürülebilir gastronomiye olan katkılarıyla Michelin Yeşil Yıldız ödülüne layık görüldü. Gastronomi alanında önemli bir yere sahip olan Michelin Yıldızlı restoranlar statüsünde kalmaya devam ediyor.

NİCOLE

Nicole ve Şef Serkan Aksoy, İstanbul'un tarihi dokusunu 'rafine' bir mutfak anlayışıyla buluşturan çok özel bir örnek. Yıldızı korumak, Nicole'ün klasikleşmiş kalitesinin ve Şef Serkan Aksoy'un teknik ustalığının bir onayıdır.

MİKLA

Mikla, sadece bir restoran değil, modern Türk gastronomisinin manifestosunu yazan bir okul niteliğindedir. 'Yeni Anadolu Mutfağı' kavramının mimarı olarak bilinen restoranın yıldızını koruması, bu felsefenin zamansızlığını ve kalitesini kanıtlıyor.

SANKAİ BY NAGAYA

Sankai by Nagaya, İstanbul'da Japon mutfağının en rafine halini sunan, oldukça niş ve özel bir durak. Şef Yoshizumi Nagaya'nın vizyonunu İstanbul Boğazı ile buluşturan bu mekanın yıldızını koruması, 'Omakase' deneyiminin ve Japon disiplininin ödüllendirildiğini gösteriyor.

CASA LAVANDA

Casa Lavanda ve Şef Emre Şen, bu yıl da kalitesini bozmadı. Rehbere doğrudan 1 Michelin Yıldızı ile giriş yapmak büyük bir başarıyken, bunu Yeşil Yıldız ile taçlandırmak, mekanın sadece lezzette değil, vizyonda da zirvede olduğunu gösteriyor.

OD URLA

Zeytin ağaçlarının gölgesinde, Ege'nin en saf ve samimi halini sunan OD Urla, başarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Şef Osman Sezener'in açık ateş pişirme tekniklerini yerel malzemeyle sanat gibi işlediği mutfağı, bu yıl da jüriden tam not aldı. 1 Michelin Yıldızı ve Yeşil Yıldız statüsünü koruyan restoran, doğallığın ve lezzetin mükemmel uyumunu sunmaya devam ediyor.

MAÇAKIZI

Maçakızı, Bodrum'un sadece bir oteli veya restoranı değil, yıllardır süregelen bir 'yaşam tarzı' markasıdır. Ege'nin bohem lüksünü gastronomiyle birleştiren bu ikonik mekanın yıldızını koruması, 'Bodrum Klasiği' unvanını ne kadar hak ettiğini gösteriyor.

NARIMOR

Şef Atilla Heilbronn'un modern teknikleri yerel malzemelerle buluşturduğu "mikro-mevsimsel" menüsü, Michelin müfettişlerinden bir kez daha tam not almayı başararak Michelin Yıldızını korumaya devam etti.

Michelin Yeşil Yıldızı Kazananlar:

TERUAR URLA

TURK FATİH TUTAK

BABAYAN EVİ

ORFOZ

Önceden Michelin Yeşil Yıldızı kazanan restoranlarımızla birlikte toplam 13 restoranımız Michelin Yeşil Yıldızı Sahibi Oldu.

Sommelier Ödülü

Ersin Topkara - Neolokal (İstanbul)

Genç Şef ödülü

Duru Akgül - Yakamengen III (Muğla)

Servis ödülü

Ezgi Serdaroğlu - Teruar Urla (İzmir)

Bib Gourmand ödülü alan restoranlar

Casius Antioch Kitchen (İstanbul)

Babayan Evi (Nevşehir)

Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir)

Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul)

Mezegi (Muğla)

Old Greek House (Nevşehir)

Mutfakkoz

Tabal Gastronomi Evi

Aravan Evi (Nevşehir)

Bağarası (Muğla)

Kemal'in Yeri (İzmir)

Mahir Lokantası (İstanbul)

Happena (Nevşehir)

Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul)

Mandalya (Muğla)

Parvus Kalamış (İstanbul)

Tavsiye listesine eklenen restoranlar

İstanbul

Biz İstanbul

Havuş Lokantası

Topaz

Terrazza İtalia

Liman İstanbul

Monteverdi Ristorante

Okra İstanbul

Lokanta Limu

Sıralı Kebap

Sapa İstanbul

Maromi İstanbul

Basta Neo Bistro

Muutto Anatolian

İzmir

Seyhan Et

Emektar Kebap

Şark Balık

Balmumu Lokanta

Roka Bahçe

Esca

Terakki

Ritüel

Muğla

Yakamengen III

Ada Restaurant

Hodan Yalıkavak

Onno Grill Bar

Kapadokya

Reserved Restaurant

Kardeşler Restoran

Saklı Konak Cappadocia

Sofram Restaurant

Gorgoli

Seki Restaurant

Uzundere Kapadokya Mutfağı

Nahita Cappadocia

Tık Tık Kadın Emeği

Lil'a Restaurant

Moniq Restaurant

Seten

Michelin Rehberi ve Yıldızları

Michelin Yıldızları

Restoranların olağanüstü yemek kalitesine göre verilen yıldızlar.

Yıldız Sayısı Anlamı Çok İyi Bir Restoran Kategorisinde çok iyi yemekler sunan bir mekan. Yolculuğunuz sırasında uğramaya değer. Mükemmel Mutfak Şefin yeteneğini ve kişiliğini yansıtan, rafine ve ilham verici yemekler. Yolunuzu değiştirmeye değer. Olağanüstü Mutfak Şefin mesleğinin zirvesinde olduğu, yemekleri sanata dönüştüren ve unutulmaz lezzetler sunan mekan. Özel bir seyahate değecek bir deneyim.

Diğer Michelin Ödülleri

MICHELIN Yeşil Yıldız

2020 yılında Rehber'e eklenen en yeni ödüllerden biridir. Sürdürülebilir gastronomi konusunda rol model olan restoranları vurgular. Gıda atıklarının azaltılması, yerel ve mevsimlik ürün kullanımı, çevre dostu uygulamalar, tedarik zinciri şeffaflığı ve sürdürülebilirlik bilincinin yayılması gibi konularda üstün çaba gösteren işletmelere verilir.

Bib Gourmand

Michelin müfettişlerinin "iyi yemek ve iyi fiyat" dengesini bulduğu restoranlara verilen semboldür. O bölgeye göre belirlenen bir fiyat limitinin altında, ancak yüksek kalitede, mükemmel bir menü sunan işletmeleri listeler. Yıldızlı restoranlardan daha erişilebilir ve uygun fiyatlı seçeneklerdir.

Michelin Genç Şef Ödülü

Gelecek vadeden, yetenekli ve azimli genç şefleri onurlandırmak için verilen bir ödüldür.

Michelin Servis Ödülü

Misafirperverlik, servis kalitesi ve restoran deneyimini olağanüstü kılan ekip üyelerinin başarısını ödüllendirir.