Serinlik Peşinde Bir Lezzet Yolculuğu: Dondurmanın Büyüsü

Yaz mevsiminin en tatlı bahanesi dondurma, sadece bir serinletici değil; çocukluktan kalma anılarımız, yaz akşamı yürüyüşlerimiz bazen de küçük mutluluklarımız. Her haliyle bizi gülümsetmeyi başaran bu lezzet aslında sandığımızdan daha fazlasını anlatıyor. Gelin bu eşsiz tatlıyı daha yakından tanıyalım.

Dondurma Çeşitleri:

Maraş Dondurması: Maraş dondurması diğer dondurmalara göre daha yoğun bir kıvama sahiptir. Keçi sütü ile yapılan Maraş Dondurması bıçak ile kesilebilecek bir kıvama sahiptir. Türkiye'ye özgü bu dondurma yoğun süt tadı sevenlerin favorisidir.

Gelato: İtalya kökenli bu dondurma daha az hava ve daha az yağ içerir. Gerçek çikolata, fındık, limon gibi doğal içeriklerle hazırlanan bu dondurma taze ve yoğun tatlar sunar.

Sorbe: Fransa'ya ait bu dondurma çeşidi süt veya krema içermez. Genellikle meyve suyu veya püresi ve şekerle yapılır. Vegan beslenme ve laktoz intoleransı olanlar için en iyi seçenektir.

Soft Serve: Genellikle ABD'de makinede hazırlanan bu dondurmanın hava oranı yüksektir. Yumuşak ve pürüzsüz kıvama sahip olan bu dondurma genellikle fast food zincirlerinde kullanılır.

Kakigori: Japon kökenli olan bu dondurma rendelenmiş buz üzerine meyve şurubu ve süt eklenerek yapılır. Hafif ve ferahlatıcı bir lezzete sahip olan bu dondurma renkli bir görsel şölen sunmakta.

Kulfi: Hindistan yöresine ait olan Kulfi yoğunlaştırılmış sütle yapılan bu dondurmaya dondurulmadan önce kaynatılarak kıvam kazandırılır. Safran, kakule, gül suyu gibi baharatlar kullanılır.

Dondurmanın Faydaları Nelerdir?

Dondurma zengin besin içeriğiyle süte göre daha yüksek oranda enerji vitamin ve mineral kaynağıdır. Haftada bir veya iki kez ara öğünde tüketilen dondurmanın antioksidan özelliği de bulunmaktadır. İçerdiği kalsiyum ve fosfor sayesinde okul çağındaki çocukların kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sağlık ve hijyen kurallarına uygun hazırlanmış olmalı. Dondurmamızı güvenebileceğimiz yerlerden almalıyız. Dondurmamızı tüketmeden önce son kullanım tarihine dikkat etmeli, son tüketim tarihi geçmiş dondurmaları tüketmemeliyiz. Aç karnına dondurma tüketmemeliyiz. Aç karnına dondurma tüketmek iştah kapanmasına ve mide rahatsızlığına neden olabilir.



Diyet Yaparken Dondurma Tüketilir Mi?

Diyet yaparken aşırıya kaçmamak kaydıyla dondurma tüketilebilir. 100 gram dondurmada yaklaşık 190 kalori bulunmaktadır. 100 gram dondurma ortalama 148 mg. kalsiyum 115 mg fosfor 63 mg sodyum 181 mg potasyum içerir. Ancak dondurmanın içerdiği yağ, şeker ve kalori miktarına dikkat edilmesi gerekir.

Dondurma Saklamanın 7 Altın Kuralı:

Hava Geçirmez Kap Kullanın

Dondurmayı mutlaka hava almayan bir kapta saklayın. Hava teması, dondurmanın yüzeyinde buz kristallerinin oluşmasına neden olur.

Yüzeyi Streç Filmle Kapatın (Ekstra Koruma)

Kabın üzerine streç film serip kapağını kapatırsan, hem buzlanmayı engellersin hem de tazelik daha uzun sürer.

Derin Dondurucunun En Soğuk Bölgesine Koyun

Dondurmayı sık sık açılıp kapanan dondurucu kapağına yakın değil, içerideki en soğuk ve sabit bölgeye yerleştirin.

Sıcak Kaşıkla Almayın

Dondurmayı sıcak kaşıkla almak erimeye neden olur. Bu da geri donduğunda yapısını bozar. Kaşığı kullanmadan önce kısa süreli dondurucuya koyabilir ya da ılık suya batırıp kurulayabilirsin.

Erimiş Dondurmayı Yeniden Dondurmayın

Bir kez erimiş dondurma tekrar dondurulursa yapısı bozulur ve sağlık açısından riskli olabilir.

2–3 Ay İçinde Tüketin

Ev yapımı dondurmalar katkı maddesi içermediği için 2-3 ay içinde tüketilmelidir. Endüstriyel dondurmalar daha uzun süre dayanabilir, ama yine de ambalaj üzerindeki tarihlere dikkat edin.

Küçük Porsiyonlarda Saklayın

Dondurmayı küçük kaplara bölerek saklarsan hem servis kolaylaşır hem de tekrar tekrar çözülüp donmasının önüne geçilir.

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