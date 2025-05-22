Türk Mutfağı Haftası’na Özel Geleneksel Lezzetler Menüsü

İMAMBAYILDI

MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

2 adet soğan

4 adet sivri biber

3 adet domates

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

Çeyrek demet maydanoz

4 adet kiraz domates

1 adet dolmalık biber

Tuz

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

YAPILIŞI

Patlıcanların saplarını kesin. Orta kısımlarını soyup baş ve uçtaki kabuklarını bırakın. Tam ortadan bıçakla kesin. Üzerine tuz serpip 10 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp kurulayın ve bol yağda kızartın. Süzdürüp bir fırın tepsisine alın.

İç harcı hazırlamak için soğan, biber ve domatesleri piyazlık doğrayın. Ayçiçeği yağını bir tavaya alıp doğradığınız sarımsakları ilave edin. Bir iki çevirip soğanları üstüne ekleyin. Soğanlar hafif pembeleşince biberleri de katın.

Biberlerin rengi döndüğünde domates, sirke, 1'er çay kaşığı toz şeker ve tuzu ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ilave ederek 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ince kıyılmış maydanozla karıştırın.

Tepsiye aldığınız patlıcanların ortalarını bir kaşık yardımı ile açıp biraz şeker serpin ve hazırladığınız harcı paylaştırın. Üzerlerine bir adet kiraz domates ve bir parça dolma biber koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

ETLİ BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

200 gram kuşbaşı doğranmış et

2 su bardağı pilavlık bulgur

100 gram tereyağı

3 adet doğranmış soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı kurutulmuş ve kıyılmış kırmızıbiber

4 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Geniş bir tencereye eti alın. Harlı ısıda suyu salıp yeniden çekene kadar kavurun. Suyunu çekmeye yakın tereyağını ilave edin. Üzerine soğan ekleyip pembeleşene kadar karıştırarak orta ısıda soteleyin. Salçayı katıp bir-iki tur karıştırın. Bulgur, nohut, kurutulmuş biberi katıp 2 dakika daha soteleyin.

Daha sonra suyunu ayarlayın. Tuz ve karabiberini katın. Bir kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ısıda suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Sürenin sonunda harmanlayıp servis tabaklarına alın. Sıcak olarak servis yapın.

CACIK

MALZEMELER

2 su bardağı yağsız ve kaymaksız yoğurt

10-12 dal nane

2 adet büyük boy salatalık

2-3 diş sarımsak

Yeteri kadar su

8 adet buz

Tuz

YAPILIŞI

Yoğurdu derin bir kapta iyice çırpın. Kıyılmış nane ve salatalığı ilave edin. Dövülmüş sarımsağı ekleyip, tuzunu da ayarladıktan sonra, istediğiniz kıvama göre suyunu katın. Çırpıcı ile iyice çırptıktan sonra buz ekleyip, servis yapın.