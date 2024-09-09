Yaban Mersinli Dondurma

Küçük bir tencereye yaban mersinlerini, şekeri koyun. Orta ateşte, yaban mersinleri yumuşayıp şeker eriyene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Karışımı ocaktan alın ve pürüzsüz hale gelene kadar blender'de karıştırın. Karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve soğumaya bırakın. Büyük bir karıştırma kabında kaymak, süt, vanilya ve bir tutam tuzu birleştirin. Soğuyan yaban mersinli karışımı ekleyin ve iyice karıştırın. Dondurucuya yerleştirin.