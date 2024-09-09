Yaban Mersinli Dondurma
Pratik ve lezzetli tarifiyle yazları ferah geçirmenizi sağlayacak yaban mersinli dondurma tarifi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Küçük bir tencereye yaban mersinlerini, şekeri koyun. Orta ateşte, yaban mersinleri yumuşayıp şeker eriyene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Karışımı ocaktan alın ve pürüzsüz hale gelene kadar blender'de karıştırın. Karışımı ince bir süzgeçten geçirin ve soğumaya bırakın. Büyük bir karıştırma kabında kaymak, süt, vanilya ve bir tutam tuzu birleştirin. Soğuyan yaban mersinli karışımı ekleyin ve iyice karıştırın. Dondurucuya yerleştirin.
-
2
Karışımı dondurucuya koyduktan sonra 3-4 saat boyunca her 30 dakikada bir çatal veya el mikseri kullanarak iyice karıştırın. Bu işlem, karışımın homojen bir şekilde donmasını ve buz kristallerinin oluşmasını önler. Dondurma tamamen donduktan sonra dondurma kaşığıyla toplar çıkararak kaselere koyun. Üzerine yaban mersinleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler