Bodrum'un Klasikleşmiş En İyi Mekanları

Türkiye'nin incisi Bodrum'un tertemiz denizi, yemyeşil doğasında klasiklemiş yerel restoranlardan, tatlıcılardan, dondurmacılardan, beach mekanlardan ve fine dining restoranlardan michelin yıldızlı restoranlara kadar oluşan listeyi sizler için derledik. Yolunuz Bodrum'a düşürse ya da tatilinizi Bodrum'da yapacaksanız bu listeyi mutlaka kaydedin.

Maçakızı, Bodrum

Bodrum'da bulunan bir Michelin yıldızına sahip olan Maçakızı Restoran, Bodrum'un en şık restoranlarından biri. Lezzetli yemeklerinin yanı sıra çevreye duyarlı, sürdürülebirliğe bağlı olarak çalışan, kullandıkları taze ve mevsimsel tüm malzemeleri Maçakızı mutfak bahçelerinden elde ediyorlar. Eşsiz bir gastronomi deneyimini Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde yaşamak istiyorsanız Maçakızı doğru sizin için adres olacaktır.

Türkbükü, 49PJ+67, Bodrum/Muğla

Limon Gümüşlük

Bodrum'un klasikleşmiş mekanlarından biri olan Limon Gümüşlük lezzetli yemeklerinden, güler yüzlü personellerine, huzur verici doğa manzarasından, eşsiz gün batımına kadar birçok güzelliği bir araya toplayan bir mekan. Bodrum denilince akla gelen ilk mekanlar listesinde olan Limon Gümüşlük'e daha gitmediyseniz mutlaka gidilecek mekan listenize ekleyin.

Gümüşlük, Kardak Sk. No: 7, Bodrum/Muğla

Orfoz Restoran, Bodrum

Bodrum'un Michel'in rehberinde olan deniz ürünleri kategorisinde özellikle tavsiye edilen restoranlarından biri. 1986'da Saroz'da hikayesi başlayan bu işletme Bodrum'da harikalar yaratmaya devam ediyor. Lezzetli yemekleri ve eşsiz manzarasıyla misafirlerini ağırlayan Orfoz Restoran'da vejetaryanlara yönelik seçenekler de bulmak mümkün. Gittikten sonra bu eşsiz manzara ve lezzetli yemeklerden mahrum kalmamak adına mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız.

Kumbahçe, Zeki Müren Cad. No: 13/1, Bodrum/Muğla

La Pasion, Bodrum

Bodrum'daysanız ve kaliteli bir İspanyol mutfağı arayışındaysanız veya farklı lezzetler denemek istiyorsanız La Pasion Bodrum nokta atışı bir mekan olacak. Paellasından, ızgara ahtapota, fırınlanmış karidesten, burrata salatasına kadar birçok lezzetli yemeklerle misafirlerine eşsiz vakitler sunuyor. Yemeklerinin yanı sıra personellerinin ilgi alakası misafirlerinin kalbini çalıyor.

Çarşı Mahallesi Atatürk Cad. Uslu Sk. No:8, Bodrum/Muğla

Memedof Balık Restoran, Yalıkavak

Tazecik balıklar, kaliteli ve birbirinden çeşitli mezeler ve eşsiz deniz manzarası eşliğinde Memedof Balık Restoranı Yalıkavak'ta gidebileceğiniz kaliteli yemekleriyle bilinen klasikleşmiş balık restoranlarından biri. Balık ve meze ikilisini seviyorsanız bu mekan tam sizlik olacaktır. Kalite, lezzet ve eşsiz manzaranın birleştiği mekan.

Gerişaltı mevkii, Çökertme Cad. No:42, Bodrum/Muğla

Marina Yacht Club, Bodrum

Bodrum'da yerel ve dünya mutfağı yemekleri sunan keyifli mekanlardan biri. Lazanyadan, lezzetli steaklere, pizza çeşitlerinden, taze yapılmış makarnalara kadar birçok çeşit bulmak mümkün. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar da günün her öğünü gidebileceğiniz Marina Yacht Club, akşam yemeklerinize de hoş müzikleriyle eşlikçi oluyor.

Marina Yacht Club Milta Bodrum Marina, Çarşı, Neyzen Tevfik Cad. No:5, Bodrum/Muğla

Cafe Penguen, Bodrum

Sadece Bodrum'un değil aynı zamanda Türkiye'nin de 1981'den beri meşhur dondurma ve tatlıcısı olan Cafe Penguen Bodrum'un sıcağından sonra ferahlamak isteyen misafirlerini çeşitli aromalı dondurmalarıyla ve her gün vitrinin de tazecik tatlılarıyla ağırlıyor. Bodrum'daysanız tatlının ve dondurmanın adresi Cafe Penguene mutlaka uğrayın.

Çarşı, Cumhuriyet Cad. No:122, Bodrum/Muğla

Magi Beach, Yalıkavak

Yalıkavak'ta Tilkicik koyunda bulunan Magi Beach 1970 yılından beri Yalıkavak'ta hizmet vermeye devam ediyor. Klasikleşmiş olan bu mekan özellikle beach mekanı arayışındaysanız gidilebilecek en iyiler listesinde. Tertemiz Bodrum'un deniz manzarasıyla birlikte hem güneşlenip, hemde lezzetli yemekler ve içeceklerle ortamın tadını çıkartabileceğiniz mekanlardan biri. Lahmacun, pide, hamburger, midye gibi ürünler dışında dünya mutfağından da seçenekler bulabilirsiniz.

Tilkicik Koyu, Yalıkavak, Denizli Sk, Bodrum/Muğla