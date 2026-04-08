Alaçatı ve Çeşme'nin En İyi Mekanları

Yolunuz Alaçatı ve Çeşme'den geçiyorsa sizler için derlediğimiz Alaçatı sokaklarında keyifli vakit geçirip, kahvaltınızı yapıp, lezzetli yemekler yiyebileceğiniz mekanları derledik. Deniz mahsüllerinden, pizzalara, çıtır kruvasan ve ekmeklere kadar birçok çeşiti bu listede bulabileceksiniz. Damak zevkinize güveniyorsanız bu listeyi mutlaka kaydedin.

Roka Bahçe

Çeşme'de merkezi konumda bulunan Roka Bahçe restoranın taş duvarlar arasındaki avlusunda misafirlerini lezzetli yemekleriyle ağırlıyor. Şık ama bir o kadar da rahat bir havası olan bu restoran sevdiklerinizle gidebileceğiniz Çeşme'nin güzel mekanlar arasında. Lezzetli yemeklerinin yanı sıra, taze otlarla hazırlanmış salatalarını da mutlaka denemelisiniz.

Hacımemiş Mahallesi, 2027. Sk. No: 6, Çeşme/İzmir

Terakki Alaçatı

Michelin 2026 tavsiye edilen restoranlar arasında bulunan Terakki, Şef Enes Kara'nın hazırladığı yemeklerle misafirlerine lezzetli anlar yaşatıyor. Terakki'ye yolunuz düşerse zeytinyağında dinlenmiş limonla tazelenmiş dil söğüşü ve beğendili karideslerini mutlaka deneyin.

Alaçatı, 12000 Sk No:21, Çeşme/İzmir

Sota Alaçatı

Alaçatı'da taze deniz mahsüllerinden, birbirinden çeşitli ürünlerle kahvaltılara ve nefis soslarla hazırlanmış makarnalara kadar birçok lezzetli yemeklere sahip Sota Alaçatı'da sevdiklerinizle birlikte harika vakit geçirebileceğiniz bir mekan. Tatil rotanız Alaçatı'dan geçerse Sota Alaçatı'ya uğramadan geçmeyin.

Alaçatı, 11039. Sokak No:18, Çeşme/İzmir

Ferdi Baba Restoran

Alaçatı'daysanız ve lezzetli deniz mahsülleri yemek istiyorsanız Ferdi Baba Restoranı listenize ekleyebilirsiniz. Lezzetli deniz ürünlerinin eşlikçisi olan mezeleri de birbirinden taze ve iyi kalitede. Huzur verici deniz manzarası eşliğinde, güzel vakit geçirmek istiyorsanız bu mekan tam sizlik olacaktır. Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port ve Çeşme Marina'da yerleri bulunan bu mekana uğramadan gitmeyin.

Alaçatı Mah Alaçatı Kemalpaşa Caddesi, Alaçatı, Köyiçi No:86, Çeşme/İzmir

1800-1 Sok. No:4 Alaçatı Yat Limanı G-2 Port Binası, Alaçatı, Çeşme/İzmir

Musalla, 1016. Sk. No:2/22, Çeşme/İzmir

Fava Alaçatı

Romantik bir akşam veya sevdiklerinizle birlikte keyifli bir ortamda yemek yemek istiyorsanız Fava Alaçatı tüm kriterlerinizi karşılayabilecek bir restoran. Yemyeşil restoranının bahçesinde egenin tazecik otlarıyla hazırlanmış mezelerinden, ızgarada pişmiş lezzetleri balıklarına kadar geniş menü seçeneğiyle harika bir mekan. Gitmeden mutlaka rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Alaçatı, Kemalpaşa Cad. No:108, Çeşme/İzmir

Karina

Alaçatı sokaklarında şık ama bir o kadar da salaş bir mekan arayışındaysanız Karina tam sizlik bir mekan olucak. Lezzetli meze ve balıklarının yanı sıra, ahtapot kızartması ve İspanyol mutfağı klasiklerinden olan paellayı mutlaka denemelisiniz. Alaçatı'ya yolunuz düşerse Karina'ya uğramadan gitmeyin.

Alaçatı, 13002. Sok No:6, Çeşme/İzmir

İmren Alaçatı Tatlıcısı

Lezzetli tatlılar, çıtır kruvasan ve fırından yeni çıkmış fermente hamurdan yapılmış ekmek seviyorsanız İmren Alaçatı Tatlıcısına mutlaka uğramalısınız. Yolunuz buraya düşerse karamelli profiterolünü, şambalisini ve kruvasanlı kahvaltı tabaklarını mutlaka denemelisiniz.

Alaçatı, Atatürk Blv. No:71 D:1A, Çeşme/İzmir

Sailors Alaçatı

Günün her öğününü değerlendirebileceğiniz bu mekan atmosferiyle misafirlerini büyülüyor. Sabah saatlerindeki kahvaltı ve ara sıcak tabaklarının ardından akşam hazırladıkları pizzaları ve içecekleriyle Alaçatı havasını yaşatıyor. Geniş oturma alanıyla birlikte Alaçatı'da öne çıkan Sailors Alaçatı'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Alaçatı, 12012. Sk. 51/A, Çeşme/İzmir