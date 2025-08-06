Vegan Protein Sunan Mekanlar

TERRADAN Ankara

Tamamen vegan bir mekan olan Terradan, Paris Caddesi'nde yer alıyor ve oldukça zengin bir yemek menüsüne sahip. Orfa sosisli sandviç, nori yosunu ve tofu ile hazırlanan tofish & chips, teriyaki soslu tempeh ve buğday glüteninden yapılan gravy soslu steak tabağı gibi protein açısından zengin seçenekleri var. Bunun yanı sıra, buğday glüteni bazlı tantuni, vegan köfte ve kokoreç gibi geleneksel tatlara vegan lezzetli alternatifler sunuyor.

ETYOK İzmir

'Yeni nesil sokak lezzetleri' mottosuyla hizmet veren Etyok, vegan Alman döneri ve etsiz kokoreç gibi iddialı lezzetleriyle öne çıkıyor. Berlin'in ünlü

Mustafa's Gemüsekebab'ını aratmayan vegan Alman döneri, vegan olmadan önce aşina olduğum tadı bitkisel proteinle deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ayrıca bezelye proteini içeren ürünleriyle hem lezzet, hem de besin değeri açısından tatmin edici bir deneyim sunuyor. Online olarak da sipariş vererek evde bu lezzetleri hazırlayabilirsiniz.

BARNATHAN İstanbul

Tarihi Barnathan Apartmanı'nda bulunan Barnathan Garden ve Barnathan Roof, vegan dostu menüsüyle dikkat çekiyor. Vegan Kasap'ın ürünlerini kullanan mekan, vegan burger, tofulu wrap, vegan köfte, falafel burger ve soya kıymalı vegan alfredo gibi seçenekler sunuyor. Hem Barnathan Garden hem de Barnathan Roof'un Galata Kulesi'ni gören harika bir manzarası olduğunu da ayrıca belirtmeliyim.

INKASE İstanbul

Zengin menüsünde vegan seçeneklerin net bir şekilde belirtildiği Inkase, sağlıklı ve besleyici seçenekler sunuyor. Protein açısından zengin edamame ve leziz rengarenk bowl'ları ile bitkisel protein ihtiyacınızı karşılıyor. Falafel ve çeşitli bakliyatların bulunduğu falafel kase, Hint mutfağından esinlenen tikka masala kase ve teriyaki soslu tofulu Uzak Doğu kase, Inkase'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında.

COOKSHOP İstanbul, İzmir, Ankara

Cookshop, vegan dostu menüsüyle hayatımızı kolaylaştıran bir mekan. Burada sunulan vegan köfte, lezzeti ve dokusuyla neredeyse hayvansal köfteyi aratmıyor. Vegan köfte bowl, kinoa ve Meksika fasulyesi ile ekstra protein sunarken, ekmeksiz gelen vegan burger pancar, ince kabak dilimleri ve siyah üzümle görsel bir şölen sunuyor. Vegan köfte tabağı ise kocaman bir salata ve patatesle servis edilerek doyurucu bir seçenek oluyor. İstanbul dışındaki şubelerde vegan menü olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Talep arttıkça seçenekler de çoğalacaktır!

ALİ OCAKBAŞI İstanbul

Protein denince Türk mutfağının vazgeçilmezi kebabı anmadan olmaz! Ali Ocakbaşı, taş fırında pişirilen lahmacun ve pideleri, acılı kebap ve satır kebabının yer aldığı vegan menüsüyle dikkat çekiyor. Özellikle satır kebabını sumaklı soğanla beraber lavaşa sarıp tüketmek, geleneksel kebap lezzetine harika bir alternatif sunuyor. Üzerine tatlı olarak ise tahinli kabak tatlısı mükemmel bir tercih!