Ayvalıkta Mutlaka Görmeniz Gereken 9 Mekan

Trata:

Ege mutfağının doğayla buluştuğu seyyar restoran deneyimi sunan trata; açık havada Ege mutfağı sunan gezici bir restoran deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir konsept. Sabah kurulan ve gece sonunda tamamen kaybolan bu hareketli restoranın klasik mekanlardan en büyük farkı; malzemelerin tedarik edilip getirilmesi yerine, sofranın doğrudan üretim alanlarının ortasında kurulmasıdır. Tarla, meyve bahçesi, sahil, bağ, çiftlik, çayır veya iskele gibi açık alanlarda konumlanırken, bazen ahır, sera, mandıra ve mahzenlerde de özel yemek organizasyonları düzenleniyor.

Ayvalık İmren Pastanesi:

Ayvalık'ta üç kuşaktır tatlı geleneğini sürdüren İmren Pastanesi, Girit mübadili bir aile tarafından kurulmuş olup yıllardır benzersiz tatlarıyla bölgenin simgelerinden biri haline gelmiştir.

Mesut Büfe:

Tostçular Çarşısı'nda birçok tostçu bulunsa da gerçek Ayvalık tostunun en özel halini tatmak için Mesut Büfe'yi mutlaka denemelisiniz.

Karina Restaurant:

Ayvalık'ın doğallığını ve lezzet kültürünü en iyi şekilde yansıtarak, misafirlere muhteşem bir gastronomi deneyimi yaşatan en seçkin restoranlarından

biri. Ege mutfağının en özel tatlarını zeytin ağaçlarının altında benzersiz bir atmosferde sunan mekanın menüsünde, mevsimine uygun en taze deniz ürünleri, Girit mutfağından esinlenilmiş otantik mezeler ve Ege'nin kendine has lezzetleri yer almaktadır.

Cleto's Ristorante Italiano:

Ayvalık'ın Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde konumlanan, tarihi bir zeytinyağı fabrikasının özenle restore edilmesiyle hayata geçirilen Cleto's Ristorante Italiano'nun menüsündeki favorilerim; buffalo mozzarella ve burrata ile hazırlanan özel İtalyan tabakları, fırında patlıcan (parmigiana di melanzane), taze deniz mahsulleriyle hazırlanan aromatik risotto ve Sicilya usulü cannoli…

Macaron:

sokakları yalnızca antika dükkânlarıyla değil aynı zamanda sıcak atmosferiyle dikkat çeken kafeleri, ev yapımı lezzetler sunan Kouzina lokantaları ve önünde uzun kuyruklardan oluşan ünlü tatlıcılarıyla da ilgi çekicidir. Macaron'da dolaşırken Şeytanın Kahvesi'ne uğrayıp bol köpüklü bir Türk kahvesi ile beraber yanında buz gibi ev yapımı koruk suyunu içmeyi unutmayın.

Kite Zone Ayvalık:

Kitesurf yapmak isteyenler için bir diğer seçenek. Borusan sponsorluğuyla gelişen bu mekan, hem rüzgarlı günlerde kitesurf yapmak, hem de rüzgarsız günlerde vakit geçirmek için ideal.

Melin Kahve:

Ayvalık'ta sanat, doğa ve nostaljiyle iç içe bir deneyim yaşamak isteyenler için benzersiz bir adres. Kahvaltı ve brunch severler için günlük taze fırın ürünleri sunan bir lezzet noktası. Limon kremalı mus cheesecake ve limonlu vişneli baton kek mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında.

Çamlık Dondurmacısı:

Ayvalık'ta doğal içeriklerle hazırlanan geleneksel dondurmalarıyla ünlü, yıllardır lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Renklendirici ve yapay tatlandırıcı kullanmadan üretilen en favori olanlar, karadutlu, tahinli, sakızlı, çikolata ve çilekli.