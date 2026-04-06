Fethiye ve Göcek'in En İyi Mekanları

Fethiye'nin eşsiz doğal güzellikleri ve tertemiz deniz manzarası eşliğinde; şık restoranlarda yemeğinizi yiyip, yerel butik mekanlarda kahvaltınızı yapıp, lezzetli tatlılar ve taze demlenmiş kahvelerinizi içebileceğiniz mekanları sizler için listeledik. Fethiye'ye yolunuz düşerse ve iyi mekanlar arıyorsanız bu listeye mutlaka göz atın.

Ada Restoran, Şövalye Adası

Fethiye'de şövalye adasında yer alan Ada Restoran oldukça şık bir mekan. Şat burnun'dan Şövalye adasına tekneyle geçerek Ada restorana ulaşabilirsiniz. Fine dining sunumları ve nefis akdeniz yemekleriyle sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Fethiye'nin eşsiz doğasında keyifli vakit geçirip, lezzetli yemekler yemek istiyorsanız. Ada Restoranı mutlaka kaydedin.

Fethiye Adası - Şövalye Adası No: 61, Şövalye Adası, Fethiye/Muğla

Mezegi, Göcek

Göcek'te bulunan Mezegi Restoran birbirinden lezzetli yemekler ve Göcek marinadaki eşsiz deniz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Taze otlarla hazırlanmış mezeleri, lezzetli soslarla marine edilmiş etleri ve çeşitli yemekleriyle misafirlerinin kalbini çalıyor.

Göcek, Port Marina Küme Evler No:12 D-Marin, Fethiye/Muğla

Mori Restoran, Karagözler

Yacht Classic Hotel içerisinde bulunan Mori Restoran, Michelin Guide listesinde yer alan restoranlardan. Deniz mahsüllerinden, etlere, salatalardan nefis tatlılara kadar geniş menüsüyle, akdeniz mutfağının lezzetlerini en şık haliyle ve Fethiye'nin en güzel yerinde deneyimlemek için Mori Restoran gidilmesi gerekenler arasında ilk listede.

Yacht Classic Hotel, 1, Karagözler, Fevzi Çakmak Cad. No:24, Fethiye/Muğla

Chez La Vie Eatery, Karagözler

Fethiye Karagözler'de bulunan Chez La Vie Eatery, çeşitli kahvaltı menüsünden, tatlılara ve ana yemeklere sahip bir mekan. Sevdiklerinizle vakit geçirip, lezzetli yemekler yiyebileceğiniz mekan arayışındaysanız bu mekan tam olarak sizlik. Özellikle kaburga etli mantı ve raviolisini mutlaka denemelisiniz.

Karagözler, Fevzi Çakmak Cad. No:91, Fethiye/Muğla

Umami, Fethiye

Fethiye'de bulunan Umami, farklı lezzet arayışındaysanız veya uzak mutfağını deneyimlemek istiyorsanız gidilebilecek en güzel mekanlardan biri. Çeşitli sushilerden, lezzetli noodlelere kadar birçok seçeneğe sahip. İlk defa gidecekseniz eğer Umami klasik setinin denenmesini tavsiye ederiz. Damak zevkinize güveniyorsanız bu mekanı kaydedin.

Cumhuriyet, Çarşı Cad, Fethiye/Muğla

Angus Dry Aged, Hisarönü

Fethiye Ölüdeniz'de yer alan Angus Dry Aged, akdenizin en güzel manzarası eşliğinde misafirlerine etin en güzel halini sunuyor. Lezzetli soslarla marine edilmiş lokum gibi etler pişiren bu mekan Fethiye'nin en iyi steakhouse mekanları arasında. Keyifli manzara eşliğinde etin en güzel halini sunuyor.

Ölüdeniz, Hisarönü 193. Sokak No:7/1, Fethiye/Muğla

Efe Fırın Bazlama Dükkanı, Fethiye

Fethiye merkezde bulunan Efe Fırın Bazlama, Fethiye'nin yerel ve bilinen mekanlarından, yolu düşenler buradan bazlama yemeden gitmemeli. Bazlamanın yanı sıra menemen, otlu gözleme, serpme kahvaltısıyla kahvaltı keyfinizi yapabileceğiniz bir mekan. Butik yerel bir kahvaltıcı arayışındaysanız bu mekanı listeye eklemelisiniz.

Patlangıç, Baha Şıkman Cad. No:185, Fethiye/Muğla

Bake & More Ölüdeniz, Ölüdeniz

Fethiye Ölüdeniz'de bulunan Bake & More birbirinden lezzetli ve çeşitli tatlılara sahip. Her gün tazecik tatlılar bulabileceğiniz bu mekanda, tatlıların yanı sıra kahvaltı çeşitleri de oldukça fazla. Sevdiklerinizle kahve molası verebileceğiniz bu mekana yolunuz düşerse kruvasanlı, avokadolu yumurtasını da mutlaka denemelisiniz.

Ölüdeniz, Çarşı Cad. No:2C, Fethiye/Muğla

Yengeç Restoran, Karagözler

Fethiye'nin eşsiz deniz manzarası eşliğinde harika zeytinyağlı mezelerin ve deniz mahsüllerinin tadını sevdiklerinizle birlikte çıkarabileceğiniz Yengeç Restoran her sezon misafirlerini ağırlıyor. Kaliteli yemek ve şık bir restoran arıyorsanız bu mekan listeye eklenmesi gerekenler arasında.

Yes Marina, 2 Karagözler Cad. No 42, Fethiye/Muğla