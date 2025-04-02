VEGAN MEZE BULABİLECEĞİNİZ ADRESLER

VEGAN DÜKKAN LOKANTA İstanbul

Cihangir'deki Vegan Dükkan Lokanta, uzun zamandır gitmek istediğim, listemde olan adreslerden biri. 18 yıldır hizmet veren Vegan Dükkan'ın yanında 2 yıl önce açılan bu lokanta, özenle hazırlanmış tabaklarıyla hem göze hem de mideye hitap ediyor. Menüsü sadece sağlıklı değil, aynı zamanda oldukça yaratıcı. Pancarlı humus, fermente kaju yoğurdundan yapılan cacık ve badem feta peynirli pancar salatası gibi lezzetlerin yanı sıra yapımı artizan peynirlerle hazırlanan taze meyve, yemiş ve krakerlerden oluşan peynir tabağı da kaçırılmamalı. Bunun yanı sıra kahvaltı menüsü, ana yemekler ve tatlılarıyla her öğün için keyifli bir seçenek sunuyor. Vegan Dükkan Lokanta, sıcak ve rahat atmosferiyle sağlıklı bir ziyafet için ideal. İlk fırsatta gidip denemek için sabırsızlanıyorum!

ANGEL MERCAN İstanbul

Eğer İstanbul'da şehrin karmaşasından uzaklaşıp keyifli bir akşam geçirmek isterseniz Angel Mercan tam size göre. Tuzla'da deniz kenarındaki bu mekan, ambiyansıyla İstanbul'da olduğunuzu unutturuyor. Özellikle güneşin batışına yakın bir saatte gitmenizi öneririm. Burası bir balık restoranı olsa da lezzetli mezeleriyle vegan beslenenler için adeta bir cennet. Kaya koruğu, deniz börülcesi, bombay fasulye, fava, enginar gibi kendiliğinden vegan olan mezeleri ve yoğurtsuz isteyebileceğiniz ot kavurmasıyla harika bir meze tabağı hazırlayabilirsiniz. Mekanın genişliği, ister büyük bir grupla ister birkaç yakın arkadaşınızla gitmek için ideal.

GABO KITCHEN Ankara

Yukarı Bahçelievler'de yer alan Gabo Kitchen, 5 yıldır hem lezzetli yemekleri hem de sıcak atmosferiyle Ankaralı veganlar için vazgeçilmez bir adres. Burası sadece bir restoran değil vegan yaşam tarzını tanıtan, güzel buluşmalara ev sahipliği yapan ve hayvanlarla ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunan bir dayanışma noktası. Antalya usulü piyaz, humus, barbunya pilaki, fellah köftesi, Antep usulü kuru patlıcan ve biber dolması gibi geleneksel vegan lezzetlerin yanı sıra, nohut ve badem yoğurtlu sos ile hazırlanan fatteh, kırmızı mercimekli iç harç ile hazırlanan Tekirdağ sarması, otlu cacık gibi özgün yorumları da menüsünde barındırıyor.

KÖŞEBAŞI Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Muğla, Nevşehir

Eğer İstanbul'da şehrin karmaşasından uzaklaşıp keyifli bir akşam geçirmek isterseniz Angel Mercan tam size göre. Tuzla'da deniz kenarındaki bu mekan, ambiyansıyla İstanbul'da olduğunuzu unutturuyor. Özellikle güneşin batışına yakın bir saatte gitmenizi öneririm. Burası bir balık restoranı olsa da lezzetli mezeleriyle vegan beslenenler için adeta bir cennet. Kaya koruğu, deniz börülcesi, bombay fasulye, fava, enginar gibi kendiliğinden vegan olan mezeleri ve yoğurtsuz isteyebileceğiniz ot kavurmasıyla harika bir meze tabağı hazırlayabilirsiniz. Mekanın genişliği, ister büyük bir grupla ister birkaç yakın arkadaşınızla gitmek için ideal.

PINO & BUGORN İzmir

Bu yılın başında Urla'da açılan Pino & Bugorn, bitki temelli gastronomiye sanatsal bir dokunuş getiren bir şef restoranı. Kendi yaptıkları bitkisel süt, yoğurt ve peynirden, yine reçeteleri kendilerine ait mevsimsel menülerine kadar her şey özenle tasarlanmış. Hatta glütensiz pastanesi bile var! Özgün isimlere sahip mezelerinden biri olan 'yalnız kış bu sefer erken geldi', köz kapya humus, mantar garumlu fırınlanmış karnabahar ve o hafta pazarda gördüklerinden esinlenerek hazırlanan sürpriz lezzetlerle dolu. Mezelerini eve sipariş edebilmek de büyük bir artı. Sade ve köz kapyalı humus, fava, kinoa kısırın yanı sıra iddialı oldukları lahana dolması denemeye değer. Pino & Bugorn sadece yemek değil aynı zamanda deneyim de sunuyor. Ruhuyla uyumlu seramik atölyeleri, mantar yürüyüşleri, brunch partileri ve hafta içi yoga etkinlikleriyle dolu harika bir kış programı hazırlamışlar.

PLUS KITCHEN İstanbul (Zorlu AVM, Kanyon AVM, Emaar AVM, Acarkent, İstinye Park, Nişantaşı, Maslak, Memorial, Bağdat Caddesi, Bahçelievler)

Plus Kitchen, İstanbul'un birçok noktasında kolayca ulaşabileceğiniz, sağlıklı ve doyurucu öğünler sunan bir mekan. Özellikle evime ve iş yerime yakın şubeleri ve AVM'lerde bulunması nedeniyle benim de sıkça tercih ettiğim bir adres. Burada üç-dört çeşit meze seçerek kendi menünüzü oluşturabiliyorsunuz ve çaylar da ikram! Menü seçeneklerinin üç günde bir değişmesi ayrı bir çeşitlilik katıyor. Ben genelde sebze, baklagil, tahıl ve yeşillik açısından dengeli bir menü oluşturuyorum, böylece hem besleyici hem de doyurucu bir öğün oluyor. Burada maş fasulyesi salatası, mercimek köftesi, vişneli sarma, pancarlı kinoa salatası, zeytinyağlı kereviz ve humus gibi pek çok kendiliğinden vegan seçenek bulmak mümkün. Bu kadar çok alternatif varken burası veganlar için eşsiz bir lezzet durağı.