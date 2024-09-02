Bodrum'un En İddialı Balık Restoranları

SAKHALIN YALIKAVAK

Yalıkavak Marina'nın en önemli gastronomi duraklarından biri olan Sakhalin için 'en iyiler listemizdeki fine-dining restoranlarından' biri desek gerçekten abartmış olmayız.

Mekana girince ilk göze çarpanlar; kral yengeçden, kırmızı karidese, crudo veya ceviche yapılacak balıklardan istiridyeye kadar, çeşit çeşit deniz mahsulünün sergilendiği buzul efektli özel raw bar ve akvaryum oluyor. Sakhalin'in mutfağında lokal ürünler, Akdeniz ve Asya pişirme tekniklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan 'MediterrAsian' tarzında hazırlanıyor.

Dekorasyonda; kendinizi denizin ortasında lüks bir yatın içinde gibi hissetmeniz hedeflenmiş. Henüz gökyüzünün yeni yeni kızıla boyandığı anlarda ise mekan, adeta her şeyin deniz mahsüllerinden esinlenildiği bir sanat galerisini andırıyor. Barın üstündeki fütüristik devasa deniz kestaneleri altında, hemen deniz kenarı masanızda, bembeyaz eldivenli şık bir garson karşılıyor sizi.

Bizim için menünün yıldızları ise şöyle; başlangıçlardan portakal ve siyah trüflü somon tataki ile yılan balıklı tartar, salatalardan kral yengeç yatağında üzeri kırmızı havyarla sunulan bol katmanlı Sakhalin salatası, sushilerden unagi soslu Canada ve ana yemeklerden ise ıstakozlu spagetti.

MÜDAVİM

Bodrum'un merkezinde, çarşı içindeki Barlar Sokağı'ndan şirin ve dar bir girişle, sahile ve Bodrum Kalesi manzarasına açılan renkli bir dünya Bodrum Müdavim… Yaşamını denizlere ve doğanın korunmasına adamış, dünyanın çevresini yelkenli teknesiyle dolaşan ilk Türk denizci olan rahmetli Sadun Boro'nun da evi olan mekan, onun anısına, özel odası da korunarak, Bodrum'un en keyifli mekanlarından biri haline getirilmiş.

Her katı ayrı bir keyfi olan mekanda, ister sahilde, hemen denizin kıyısında oturun ve ayağınız kumlara değsin, ister terasında püfür püfür rüzgar eşliğinde o nefes kesici Bodrum Kalesi manzarasına dalıp gidin.

Ne yenir; mezelerden vişneli yaprak sarma, üzümlü yo-ğurt, deniz mahsüllü börek. Ara sıcaklardan ise kalamarlı hellim peynirli şiş, hamsi tava. Tatlılardan; tahinli cheesecake

AQUA BİTEZ

Kumların üzerinde, ayağınızı her an ince bir dalganın ıslatabileceği mesafedeki masanızda otururken, sakin Bitez akşamının ve çeşit çeşit mezelerinin keyfini çıkardığınız mekan, özellikle yüksek sezonda Yalıkavak, Türkbükü ya da merkezin kalabalığından uzak durmayı tercih edenler için çok iyi bir alternatif.

Gördüğümüz en büyük meze dolaplarından birine sahip mekana, bizce Türkiye'nin açık ara en iyisi olan 'Girit ezmesi' için bile gidilir. Medeni Şef, her sabah erkenden gidip balık halinden en taze balıkları özenle seçer. Ayca şevket-i bostanlı levreğini muhakkak denemelisiniz.

MYK DENİZDEN

Tatlı-sert duruşuyla, ekranların sevilen yüzü haline gelen Mehmet Yalçınkaya ile 15 yılı aşan bir dostluğumuz var. Her daim inovatif ve öncü olma özelliğini, MYK restoranları ile de perçinleyen şefimiz, geçen yıl Bodrum'da açmış olduğu ve 12 ay hizmet veren Denizden adlı restoranı ile, 'sessiz lüks' kavramının da Bodrum'daki öncülerinden biri olmayı amaçlıyor.

Restoranında özellikle gastronominin modern trendleri olan sürdürülebilirlik ve sıfır atığa dikkat çeken ve yerel üreticiden doğal ürünlere yer veren menüsünde her tabağın ayrı bir hikayesi var. Genellikle etler için kullanılan 'dry aged' yöntemini ilk kez balık için uygulayan Mehmet şef, özel dolaplarda dinlendirdiği balıkları müşterilerine yepyeni bir deneyim olarak sunuyor.

Özel bir şef masası tadım akşamında deneyimlediğimiz ve damağımızda unutulmaz bir iz bırakan kabuksuz mavi yengeci mutlaka denemeniz gereken bir lezzet olarak not almanızı tavsiye ediyoruz.

AZUR BODRUM

Sanat eseri gibi tabaklarla sunduğu görsel şöleni, lezzeti ile harmanlayan, üzerine de ambiyans katabilen mekanlar, diğerlerinden bir hatta birkaç adım öne geçiyor ve hak ettikleri ödülü de fazlasıyla alıyorlar. İşte onlardan biri de kesinlikle Azur.

İstanbul Yeniköy şubesiyle aldığı Michelin ödülünün, Bodrum'daki en büyük adaylarından biri olan mekanda, harika bir günbatımı manzarasına karşı özenilerek tasarlanmış birbirinden şık sunumlarla servis edilen kalamarlı humus, sargos carpaccio, ceviche, taco ve paella ile lezzet dolu bir serüvende başroldeyiz adeta.

MEMEDOF YALIKAVAK

Denizden batan güneşin keyfini Bodrum'da en güzel çıkarabileceğiniz yerlerin başında, 20 yılı aşkın mazisiyle, Bodrum'un yerel markalarından Memedof Yalıkavak gelir.

Eş zamanlı 450 kişiye kadar hizmet verebilen mekanın misafirlerine, hep aynı hizmet kalitesiyle cevap vermelerinin sırrı da; başta Şef Burhan Sütçü olmak üzere uzun zamandır aynı ekiple devam etmeleri. O büyüleyici gün batımına eşlik edecek mezelerinizi seçerken zorlanırsanız size tavsiyemiz; file bademli enginar ezme ve elmalı karides. Ara sıcaklardaki otlu levrek sarmasının ve ızgara ahtapotun da mutlaka tadına bakın.

ORKİDE BALIK

Zamanla beach ve gece kulüpleri ile bir adım öne çıkan Türkbükü'nün aksine, adındaki göl ibaresinde olduğu gibi durgun denizi, kumların üzerinden yürüyüş yolu ile daha doğal ve sakin kalan Göltürkbükü'nde müdavimi olduğumuz, 35 yıllık yerel bir aile işletmesi Orkide Balık.

Geçen sene sonunda açıklanan Michelin Guide tavsiye listesine Bodrum'dan giren Orkide Balık; sahibi Ahmet Erol ve 8 yıldır adeta sağ kolu olan şef Adnan Sütçü'nün çabalarıyla, yıllar içinde mezelerin lezzetini kusursuz hale getirmiş. Öyle ki bamya gibi herkesin arası olmayan bir lezzeti bile tempura olarak size ayıla bayıla yedirebilirler. Zengin ara sıcak ve ana yemek seçenekleri arasında size altın değerinde bir tüyo; levrek pilaki… Hem sunumu hem lezzetiyle dikkat çeken balık pastırması, enginarlı levrek, sübye salata ve dülger kemiküstü de öne çıkan lezzetlerden bazıları.