Bodrum’un En Sevilen Mekanları

Ege kıyılarının en gözde destinasyonlarından Bodrum, yalnızca masmavi denizi, beyaz badanalı evleri, begonvillerle renklenen sokaklarıyla değil, her yaz sezonunda yenilenen ve çeşitlenen mekanlarıyla da cazibesini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin gastronomi haritasında özel bir yere sahip Bodrum'un öne çıkan ve karakteriyle fark yaratan mekanlarını sizler için bir araya getirdik.

Flamm, Gölköy

Akdeniz mutfağından lezzetler sunan Flamm, Gölköy sahilindeki konumuyla rafine bir yemek keyfi sunuyor. Özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan tazecik deniz ürünleri, Akdeniz usulü başlangıçlar ve hem göze hem damağa hitap eden ana yemeklerin bulunduğu menüleri sade ve dengeli. Denize sıfır masalarında manzaranın da keyfine varacağınız bu zarif sahil restoranı, özellikle gün batımı saatlerinde eşsiz bir deneyim vadediyor.

Akdeniz Cad. 30. Sok. No:3 Gölköy, Bodrum/Muğla

Limon, Gümüşlük

Limon böreğinden kabak çiçeği dolmasına, bademli enginardan Girit ezmesine birbirinden nefis ve taptaze mezeleriyle haklı bir üne sahip Limon, Ege mutfağından en güzel tatları bulabileceğiniz keyifli bir mekan. Ağaçların arasında, gün batımının en güzel tonlarına şahitlik edebileceğiniz restoranın enerjisi sizi hemen sarıp sarmalıyor. Samimi, rahat ama bir o kadar da kaliteli ve lezzet dolu bir atmosferde Bodrum gecelerinin tadını çıkarmak için ideal.

Kardak Cad. No:7 Gümüşlük, Bodrum/Muğla

Bağarası, Bitez

Mevsimin getirdikleriyle şekillenen, günlük olarak yenilenen bir menü sunan Bağarası, Bodrum mekanları denilince akla ilk gelen isimlerden. Yaratıcı dokunuşlarla lezzet kattıkları zeytinyağlılarının tadı damağınızı şenlendirecek kadar iyi. Odun ateşinde pişen etleri de zeytinyağlılarından aşağı kalmıyor. Sufleleri ise mutlaka tadılmalı.

Pınarlı Cad. No:59 Bitez, Bodrum/Muğla

Ferdi Baba, Gölköy

Mandarin Oriental Bodrum'un içinde konumlanan Ferdi Baba, sade ve zarif atmosferiyle Bodrum lezzet duraklarının yıldızlarından. Ege mezeleri, deniz ürünleri ve denizden yeni çıkmış taptaze balıkları en leziz halleriyle masanıza getiren mekan, tatları dengeli bir biçimde bir araya getirmeyi başarıyor. Cennet Koyu'nun harika manzarası da mekanın artılarından biri.

314 Sok. No:10 Gölköy, Bodrum/Muğla

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Paraliaki, Gölköy

Bodrum'un en güzel köşelerinden Cennet Koyu'nda Bobo by The Stay'in içinde konumlanan Paraliaki, deniz mahsullerini ustaca yorumladığı özel tarifleri, leziz mezeleri ve balıklarıyla Bodrum'a yolu düşenler için en keyifli mekanlardan bir diğeri. Zeytin ağaçlarının altına sıraladıkları masalarında, deniz ürünleri odaklı Akdeniz mutfağının en iyi örneklerini deneyimleyebileceğiniz restoran, sezon boyunca öğle ve akşam servisi veriyor.

321. Sok. No:3 Gölköy, Bodrum/Muğla

Mezra, Yalıkavak

Türk mutfağından lezzetleri geleneksel pişirme yöntemleri ve çağdaş sunumlarla hazırlayan Mezra, Yalıkavak'ta yüksek tavanlı, geniş camlı, şık bir mekanda misafirlerini ağırlıyor. Yeşillikler içinde 7 dönümlük bir arazide konumlanan mekanın bir sebze bahçesi de var. Şef Serhat Doğramacı ve ekibinin hazırladığı tüm yemeklerde lezzetler arasındaki muhteşem uyum hissediliyor. Menünün yıldızları ise tandırda pişen etler ve bakır kazanda lezzetlenen keşkek.

Dirmil Mah. 6885. Sok. No:3 Bodrum/Muğla

Mimoza, Gümüşlük

Bazı yerler vardır, adım attığınız anda manzarasıyla ve ambiyansıyla burada ne olsa yenir dedirtir. Mimoza da deniz kenarındaki konumu ve göz okşayan dekorasyonuyla öyle bir mekan. Menülerindeki her lezzet de bir o kadar iyi. Mezelerinin tadı tam kıvamında ve taze, ara sıcakları leziz. Balıkları denizden yeni çıkmış. Gün batımında masa bulmakta zorlanabilirsiniz, rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Yalı Mevkii No:104 Gümüşlük, Bodrum/Muğla

Memedof, Marina-Yalıkavak

Kalitesini hiç bozmadan yıllardır hizmet veren Memedof, Bodrum'un klasiklerinden. Marina ve Yalıkavak'ta müdavimlerini ağırlayan mekanın zengin menüsü birbirinden nefis yiyeceklerle bezeli. Balık ve deniz ürünleriyle oluşturdukları menülerinde klasik tatların yanında beğendili balık kokoreç, balık çökertme kebabı, ahtapotlu keşkek gibi imza tabakları da yer alıyor. Deniz mahsullü içli köfteleri ise mutlaka tatmanız gereken lezzetlerinden.

Eskiçeşme, Neyzen Tevfik Cad. No:176 Bodrum/Muğla

Gerialtı Mevkii, Çökertme Cad. No:42 Yalıkavak, Bodrum/Muğla

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Hakkasan Bodrum, Göltürkbükü

Mandarin Oriental Bodrum bünyesinde hizmet veren Hakkasan Bodrum, Uzak Doğu mutfağını modern tekniklerle yorumlayan, şık tasarımlı, Ege Denizi manzaralı bir restoran. Londra Soho'da doğan bir dünya markası olan Hakkasan, Kanton mutfağından lezzetlerle Bodrum'a yolu düşenleri de memnun etmeye devam ediyor. Dengeli aromalarla hazırlanmış deniz ürünleri, ördek, dim sum çeşitleri, wok tabakları her lokmada Hakkasan özenini hissettiriyor.

314. Sok. No:10 Gölköy, Bodrum/Muğla

Kısmet Lokantası, Bodrum

Tazecik Ege otları, zeytinyağlılar, tencere yemekleri… Konacık'taki bu esnaf lokantası, Bodrum'da lezzetiyle kendini ön plana çıkarıyor. Burada hem klasik tencere yemeklerini hem de Ege'ye özgü tatları bulabiliyorsunuz. İçeri adım attığınız anda tezgahta sıralanan yemekler iştahınızı açıyor. Kabak çiçeği dolmalarını ve kalburabastılarını yemeden mekandan ayrılmayın.

Çırkan Mah. Çelebi Kaptan Sok. No:3/A Konacık, Bodrum/Muğla

Liman Köftecisi

Bodrum merkezde canınız köfte çektiğinde kime sorarsanız sorun size Liman Köftecisi'ni tarif edecektir. Yıllardır değişmeyen lezzetiyle tadı damakta kalan köfte çeşitleri hazırlayan bu mekan, malzeme kalitesine güvenebileceğiniz yerlerden. Izgara tavuk şiş de bulabileceğiniz Liman Köftecisi'nin tatlıları da lezzetli.

Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cad. No:172 Bodrum/Muğla

Dereköy Lokantası, Gümüşlük

Izgara şaşlıktan kuzu kelle terine, dana yürekli firik topundan lorlu mantıya, iri kıyım dana pastırmalı humustan yanık tereyağlı işkembeye tam bir ziyafet sunan enfes bir menüsü var Dereköy Lokantası'nın. Mekanın mutfağı Şef Zişan Altıncaba ve ekibine emanet. Dereköy'ün saklı lezzet cenneti olan restoranın yaz sıcaklarında bile püfür püfür esen bir bahçesi de var. Sade ama şık bir ortamda rafine tatlar deneyimlemek için en iyi seçeneklerden biri.

Dereköy Yolu No:133 Gümüşlük, Bodrum/Muğla

Sünger Pizza, Bodrum

Bol malzemeli, ince hamurlu pizzalarıyla yıllardır pizza sevenlerin gözdesi olan Sünger Pizza, Bodrum merkezdeki değişmeyen lezzet noktalarından biri. Makarnalar, ızgaralar ve calzone çeşitleri de bulabileceğiniz mekan, günün her saatinde yoğun. Terasında oturmak ise ayrı bir keyif.

Neyzen Tevfik Cad. No:160 D:1 Bodrum/Muğla

Azur Bodrum, Yalıkavak

Denizin sunduklarını yaratıcı dokunuşlarla lezzetlendiren, turunç kabuklarından Ege otlarına farklı malzemelerle harmanlayan Azur, iskeleye yayılan masalarında Yalıkavak'ın en lezzetli ve keyifli akşamlarına ev sahipliği yapıyor. Peru ve Japon mutfağından esinlenerek hazırladıkları balık, meze ve deniz ürünlerinin yanında vejetaryen alternatifleri de var. Restoranda akşam saatlerinde müziğin ritmi artıyor ve mekan sadece yemek ve manzara için değil, eğlenceli bir gece geçirmek için de en keyifli seçeneklerden biri haline geliyor.

Dirmil Mah. Şendoğan Cad. No:3 Yalıkavak, Bodrum/Muğla

Vula Bodrum, Bitez

Hamburger sevenlerin en beğendiği mekanlardan biri olan Vula Bodrum, özel soslarıyla tatlandırdıkları hamburger köftelerini yumuşacık ekmeklerinin içinde servis ediyor. Özellikle smash burger sevenlerin gözdesi olan Vula'da, etler ızgarada spatula ile ezilerek pişiriliyor, böylece hafif isli bir aroma kazandırılıyor. Vejetaryen seçeneklerin de yer aldığı menülerindeki tuzlu karamelli sundae'lerini tatmayı unutmayın.

Konacık Mah. Adliye Cad. Adalet İş Merkezi No:17/B6 Bitez, Bodrum/Muğla