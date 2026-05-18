Marmaris'in En İyi Mekanları

Akdeniz'in huzurlu, sessiz ve büyüleyici manzarasına sahip olan Marmaris, yemyeşil doğası ve tertemiz denizinin yanı sıra oldukça iyi restoranlara ve mekanlara sahip. Deniz ürünleri ve balık konusunda uzmanlaşmış olan bu mekanlar misafirlerine denizin en iyi lezzetlerini sunuyorlar.

Bu eşsiz manzaraya bir günde doyamayanlar için konaklama imkanı da bulunan mekanları da listemize aldık. Marmaris'in benzersiz manzarası ve lezzetlerini deneyimlemek istiyorsanız mutlaka listemize göz atmalısınız!

Bono Good Times

Marmaris'te bulunan Bono Good Times, eğlencenin lezzetin ve tertemiz deniz manzaranın adresi bir restoran. Bono beach ve Bono marina olarak iki ayrı mekanı bulunan Bono Good Times da menü çeşitliliği de oldukça zengin. Serpme kahvaltıdan, ekmek üstü kahvaltı çeşitlerine, balık ve deniz ürünlerine,suşilere kadar birçok çeşiti bulunan restoran aynı zamanda belirli günlerde verdikleri canlı müzikli partileriyle de misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Tepe, Barbaros Cd. No:269, Marmaris/Muğla

Octopus Restoran

Hem şık ama aynı zamanda kendinizi rahat hissedebileceğiniz Marmaris Söğüt'de çeşitli deniz ürünlerini bulabileceğiniz ahtapottan, ıstakoza kadar birçok ürünü menüsünde bulunduran Octopus Restoran sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz Marmaris'in en keyifli mekanlarından biri. Aynı zamanda konaklama seçeneği de bulunan işletmenin, gidilmeden önce rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Kızılyer İskele Mah, Marmaris/Muğla

Zuma D Maris Bay

Marmaris Hisarönün'de bulunan Zuma Restoran, oldukça şık mekanı atmosferi ve manzarasıyla birlikte Marmaris'in kaliteli Japon restoranı. Uzak doğu mutfağı seviyorsanız ve lezzetli suşilerden, kavrulmuş yengeçe ve taze hazırlanmış kokteyllere kadar seçeneği fazla mekan arayışındaysanız Zuma restoran şık akşamların ve lezzetli yemeklerin adresi olacaktır.

Hisarönü Mah. Datça Yolu, D Maris Bay No:119, Marmaris/Muğla

Memed Ocakbaşı

Marmaris'in keyifli sokaklarında vakit geçirdikten sonra akşam yemeği için etin en lezzetlini tatmak için Memed Ocakbaşına uğrayabilirsiniz. Kebaplardan, ciğere, pirzoladan, pideye kadar geniş menüsü olan mekanda, ocakbaşında yemek yemenin en keyifli ve lezzetli halini en güzel tatil rotalarından birinde geçireceksiniz.

Sarıana, 20. Sk. No: 2 D:4, Marmaris/Muğla

Toro İzakaya

Marmaris'in en güzel yerlerinden biri olan Selimiye'de bulunan Toro İzakaya, nefis Uzak Doğu mutfağına ait yemeklerin aperatiflerin ve çeşitli içeceklerin olduğu bir mekan. Yolunuz Toro İzakaya'ya düşerse gyoza ve karamel wasabi içeceklerini denemenizi tavsiye ederiz.

Selimiye, Hanımpınarı Sk. NO:9, Marmaris/Muğla

Denizkızı Restoran

Marmaris Söğüt'te bulunan Denizkızı Restoran, deniz manzarası eşliğinde menülerinde bulunan balık ve et çeşitlerinin keyfini çıkartabileceğiniz salaş kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir mekan. Sakin ve huzurlu bir mekan arayışındaysanız Denizkızı Restoran sevdikleriniz ve ailenizle birlikte gidebileceğiniz restoranlar arasında.

Söğüt, Cumhuriyet Sk No:66/1, Marmaris/Muğla

Hidayet'in Yeri

Marmaris'te bulunan Hidayet'in Yeri kendinizi eşsiz maviliğin bir parçası gibi hissettiriyor. Hazırladığı leziz mezeler ve deniz ürünleriyle misafirlerinin kalbini çalan bu mekan kendinizi dünyadan soyutlamanızı sağlarken anın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Marmaris'in eşsiz güzelliğini yaşayabileceğiniz bu mekan hem yemek kalitesi hem eşsiz manzarasıyla eşsiz bir deneyim sunuyor.

Selimiye Köyü Bük Mah No 54,Marmaris/Muğla

Ahtapotçu Mehmet Usta

Marmaris Söğüt'te özellikle enfes pişirdikleri ahtapotlarıyla kendinden söz ettiren Ahtapotçu Mehmet Usta, deniz manzaralı restoranı ve deniz ürünleriyle oldukça kaliteli bir mekan. Gün batımı eşliğinde tereyağlı ahtapot ve kalamar dolması Mehmet Usta'da denenmesi tavsiye edilenler arasında. Damak zevkine güvenenleri bekliyor.

Söğüt, Cumhuriyet Sk No:84, Marmaris/Muğla

Manzara Restoran

Marmaris Söğüt'te eşsiz bir manzara karşısında huzurlu sessiz ve sakin bir restoran arayışındaysanız Manzara Söğüt tam aradığınız kriterde bir mekan olacaktır. Marmaris manzarasını tepeden izleyip, lezzetli yemeğinizi sevdiklerinizle birlikte yiyip tatilinizin keyfini çıkartabilirsiniz. Pek çok deniz ürününün de tazesi ve kalitesini bulabileceğiniz bir restoran.

Unnamed Road, Marmaris/Muğla