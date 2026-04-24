Bozcaada'nın En İyi Mekanları

Ege'nin incisi Bozcaada'nın tertemiz denizi ve yemyeşil doğasının yanı sıra keyifli sokakları, şık mekanlı restoranları, yerel pastaneleri ve kafelerini listeledik. Tatilinizi veya hafta sonu kaçamağınızı huzurlu sessiz sakin bir yerde geçirmek istiyorsanız Bozcaada tam sizlik bir konum olacaktır. Bu listeye göz atmadan tatil rotanızı oluşturmayın deriz...

Nevreste Bozcaada

Lezzetli balık ve deniz ürünlerine sahip olan Nevreste Bozcaada'nın yerel klasikleşmiş mekanlarından biri. Salaş ve sakin bir atmosferi bulunan bu mekan da balık ve deniz ürünlerinin yanı sıra birbirinden çeşitli mezeleri de mevcut. Bozcaada'ya giderseniz Nevreste'ye uğramadan dönmeyin deriz. Özellikle vişneli yaprak sarması ve kemik üstü dülger kavurmasının tadı damağınızda kalacak.

Cumhuriyet, Alsancak Sk. No:22, Bozcaada/Çanakkale

Vahit'in Yeri

Ayazma Plajı'nın serin ferahlatıcı denizin de keyifli vakitler geçirdikten sonra Vahit'in Yerinde lezzetli balıklar, deniz ürünleri ve mezelerle Bozcaada manzarasının keyfini çıkartabilirsiniz. Balık ve meze ikilisi dışında da et ve çeşitlerini de bulmak mümkün. Bozcaada'nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Vahit'in Yerinde keyifli bir akşam yemeği doğru bir tercih olacaktır.

Cumhuriyet, Cumhuriyet Mahallesi, Bozcaada/Çanakkale

Talay Bağları Konuk Evi

1600'lü yıllarda Bozcaada'ya yerleştirilen ilk türk ailelerden biri olan Talay ailesinin dört kardeşinin, aileye ait olan bağ evini restore etmesiyle başlayan serüven günümüze kadar gelmiştir. Misafirlerine nefis kahvaltılar sunan ve birbirinden çeşitli ürünlerle önce göz doyurucu olan bu mekanda kahvaltının en güzel halini tadacaksınız. Hem konaklama hemde nefis yemekler arayışındaysanız Talay Bağları Konuk Evi tam sizlik olacaktır.

Cumhuriyet, Sulubahçe Bağ Yolu No.24, Bozcaada/Çanakkale

Ada'm Restoran

Butik ve sevimli bir restoran olan Ada'm Restoran, Bozcaada'nın gözde mekanlarından biridir. Ada sokaklarının, denizin ve güneşin keyfini çıkarttıktan sonra yemek yemek veya lezzetli içecekler içmek isterseniz Ada'm Restoran doğru tercihlerden biri olacaktır. Lezzetli ve birbirinden çeşitli mezelerle misafirlerinin kalbini çalıyor. Ada'm Restorana yolunuz düşerse balık tantuniyi mutlaka deneyin.

Cumhuriyet, Alsancak Sk. No:42, Bozcaada/Çanakkale

Asma 6 Restoran

Bozcaada limanında denize karşı manzarası bulunan Asma 6, hazırladıkları menülerle başlangıçlardan tatlıya kadar menünün her detayını bulabileceğiniz bu mekanda konuk şeflerinde hazırladıkları özel menülere yer veriliyor. Denize karşı lezzetli yemeğinizi yiyip içeceğinizi içebileceğiniz ve ada manzarasının keyfini çıkartabileceğiniz bu mekan Bozcaada klasiklerinden biri.

Alaybey, Yalı Cad No:6, Bozcaada/Çanakkale

Maya Restoran

2010 yılından beri Bozcaada'da hizmet veren Maya Restoran ekşi mayalı ekmekleri ve özellikle ada keçilerinin sütlerinden yaptıkları keçi sütlü peynirleriyle adanın diğer mekanlarına farkını gösteriyor. Ekmek ve peynirinin yanı sıra menülerinde başlangıçtan ve tatlılara kadar birçok çeşit barındırıyor. Balığın yanı sıra; kuzu tandırdan, bonfile ve antrikota kadar birçok ana yemek seçeneği bulunuyor. Maya Restorana giderseniz, zeytinyağlı ayvalı kereviz ve enginarlı pilavı tatmadan dönmeyin.

Amerikan Cesme Mevkii, Cumhuriyet, Bozcaada/Çanakkale

Madam Antula

Ege'nin en güzel bölgesi olan Bozcaada'da gerçek bir kasaba havası hissiyatında olacağınız nefis yemekler sunan Madam Antula, günün her öğününde hizmet vermektedir. Sevdiklerinizle birlikte gidebileceğiniz, atmosferi de bir o kadar şık olan bu mekanda özellikle kahvaltılar misafirlerinin kalbini çalmaya yetiyor. Çeşitli şarküteri ürünleri, reçeller ve tazecik fırından çıkan ekmek ve pişilere kadar birçok çeşit bulmak mümkün. Madam Antula listeye eklenmesi gerekenler arasında mutlaka olmalı.

Doğan Öz Cad, Alaybey, Değirmenler Sk. Bozcaada/Çanakkale

İn Vino Bozcaada

Ada havası eşliğinde İtalyan ve İspanyol mutfağı esintisi yaşamak istiyorsanız, balık ve meze ikilisi dışında farklı tatlar tatmak istiyorsanız İn Vino Bozcaada tam sizlik bir mekan olacaktır. İncecik hamurdan yapılmış pizzalardan makarnaya, İspanyol mutfağı incilerinden olan paellaya kadar birçok çeşiti barındıran bu mekan misafirlerine lezzet şöleni yaşatıyor. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı mutlaka tavsiye ederiz.

Cumhuriyet, Lale Sk. No:16, Bozcaada/Çanakkale

Çiçek Pastanesi

1959'dan beri Adanın klasikleşmiş pastanelerinden biri olan Çiçek Pastanesi çeşitli tatlıları ve kurabiyeleriyle hem yerel ada halkının hemde tatil için gelen misafirlerin damaklarında nefis tatlar bırakıyor. Eğer adaya uğrarsanız Çiçek Pastanesinin damla sakızlı ve un kurabiyesini mutlaka deneyin. Kurabiyenin en güzel halini tatmadan Bozcaada'dan dönmeyin.

Cumhuriyet, Meserret Sk. No:15, Bozcaada/Çanakkale