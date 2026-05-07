Gökçeada'nın En İyi Mekanları

Adanın taş evli sokaklarından yayılan ada ruhunu, butik kafelerinde içilen taze demlenmiş kahve ve lezzetli tatlıların olduğu kafe ve pastaneleri, deniz mahsullü restoranlarında ege ruhunu ve tavernalarında keyifli tatilinizi ve vaktinizi sevdiklerinizle birlikte geçireceksiniz. Kendine has samimi ve doğal ada ruhunu her bir mekan da ayrı ayrı hissedeceksiniz.

Türkiye'nin en güzel tatil rotalarından biri olan Gökçeada'ya gidecekseniz, butik ve samimi mekan arayışındaysanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız.

İmroz Poseidon

Gökçeada'nın Kaleköy bölgesinde bulunan İmroz Poseidon, adanın uzun süredir hizmet veren kaliteli bir balık restoranı. Çeşitli balıklardan, deniz ürünlerine ve birbirinden lezzetli salatalara kadar menüleri oldukça geniş bir seçeneğe sahip. Gökçeada'ya yolunuz düşerse veya tatilinizi adada yapmak istiyorsanız adanın en güzel yerlerinden birinde bulunan İmroz Poseidon'da mevsimin en taze ve lezzetli deniz ürünlerini yemeden dönmeyin.

Belgüzar Hanım Sk. No:42, Kaleköy/Gökçeada/Çanakkale

Mustafa'nın Kayfesi

Gökçeada'nın doğal ada ortamında ve tertemiz deniz manzarası eşliğinde katkısız içeriklerle hazırlan nefis bir kahvaltı yapmak ve lezzetli tatlılardan tatmak istiyorsanız Mustafa'nın Kayfesi tam olarak aradığınız mekan olacaktır. Özellikle katkısız doğal hazırlanan reçellerinden ve zahterli zeytinlerinden tatmanızı mutlaka tavsiye ederiz.

17762 Kaleköy/Gökçeada/Çanakkale

Son Vapur İmroz

Gökçeada'nın şık restoranlarından biri olan Son Vapur İmroz, hem konaklayabileceğiniz hemde yemeğinizi yiyip lezzetli hazırlanan içeceklerden içebileceğiniz bir mekan. Özellikle oğlak etini tatmak istiyorsanız ve ege mutfağını en güzel yerde en lezzetli haliyle deneyimlemek istiyorsanız buraya mutlaka uğramalısınız. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Zeytinliköy İç Yolu, Zeytinliköy/Gökçeada/Çanakkale

Patika Balık

Gökçeada'nın salaş ve lezzetli bir balık restoranı olan Patika Balık, çeşitli mevsim balıklarına, deniz ürünlerine ve lezzetli mezelere sahip bir mekan. Deniz ürünleri yemekten keyif alıyorsanız ve damak zevkinize güveniyorsanız bu mekanı deneyimlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca canlı müzik eşliğinde misafirlerine eğlenceli vakitlerde yaşatıyor. Sevdiklerinizle birlikte keyifli vakitler geçirebileceğiniz harika bir mekan önerisi.

Fatih, Barbaros Sk. No:56, Kaleköy/Gökçeada/Çanakkale

Barba Yorgo Taverna

Gökçeada'da lezzetli yemeklerinin ve içeceklerinin yanı sıra eğlencenin adresi olan Barba Yorgo Taverna, sevdiklerinizle birlikte eğlencenin tadını çıkartabileceğiniz adanın en güzel ve salaş mekanlarından biri. Gökçeada'ya yolunuz düşerse taverna eğlencesini yaşamdan dönmeyin.

17762 Tepeköy/Gökçeada/Çanakkale

Efi Badem

Gökçeada'nın Rum zamanlarından kalma adaya özel has bir kurabiye olan Efi Badem, adından da yola çıkılarak uzun süredir varlığını Gökçeada'da devam ettiren Efi Badem pastanesinde her gün taze olarak bulabilirsiniz. Gökçeada'nın klasiklerinden olan bu kurabiyeyi tatmadan adadan dönmeyin.

Çınarlı, Atatürk Cd. No:33, Gökçeada/Çanakkale

Sten Ada Cafe

Gökçeada'da Eski Bademli köyünde bulunan Sten Ada Cafe, adanın butik yerel mekanlarından biri. Her gün taze demlenmiş lezzetli kahvelerinin yanı sıra, ev yapımı taze tatlılar, dondurmalar ve çeşitli içeceklere sahip. Adanın kendine has taş evlerinin bulunduğu sokaklarda butik ve şirin bir kafede kahve molası için ideal bir yer olacaktır. Bademli tatlısı denemesi gerekenler listesine mutlaka eklenmeli.

Eski, Bademli Köyü Küme Evler No: 116, Bademli/Gökçeada/Çanakkale