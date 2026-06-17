Çeşme’nin En Sevilen Mekanları

Rüzgarın eksik olmadığı Çeşme'de, lezzet de yönünü Ege'den alır. İştah, denizden gelen iyot kokusuyla açılır. Gün batımına doğru kurulan masalar Ege mutfağının en sade ama en karakterli halini sunar. Kimi zaman bir balıkçıda, kimi zaman da saklı bir avluda mevsimin getirdiği en leziz yiyeceklerin tadını çıkarırsınız. Sahilden sokaklara uzanan lezzet haritasını izlemek için listemize göz atmayı unutmayın.

Horasan Balık

Yıllar önce Çeşme çarşısındaki ufacık bir mekanda hizmet vermeye başlayan Horasan Balık, 2018 yılından bu yana yeni yerinde müdavimlerini ağırlıyor. Balığın en tazesini, mezelerin en lezzetlisini tadabileceğiniz restoran, özgün tariflerle hazırladığı zengin bir menü sunuyor. Güzel bir yapıda konumlanan Horasan Balık'ın turunç ve limon ağaçlarıyla gölgelenen şahane bir avlusu da var. Burası karides tartardan somon pastırmasına, sardalya şişten balık çorbasına keyifli bir yemek için tercih edebileceğiniz en iyi yerlerden biri.

İnönü Mah. 2022. Sok. No: 16 Çeşme/İzmir

Alaçatı Zeytin Tarla

Zeytin ağaçlarıyla dolu kocaman bir tarlanın ortasında yer alan Zeytin Tarla, Zeytin Konak Otel bünyesinde hizmet veren bir lezzet durağı. Kullandıkları tüm sebzeleri ilaçsız olarak kendi tarlalarında yetiştiren mekan, odun ateşinde pişen pizzalarıyla anılıyor. Özenle hazırlanmış salataları, közlenmiş patlıcanları ve sosis tabakları da mutlaka tadılmalı.

14015 Sok. No: 1 Alaçatı Çeşme/İzmir

Kolburano's

Dut ve incir ağaçlarının gölgesinde tam bir Ege deneyimi yaşatan Kolburano's, taptaze malzemelerle hazırlıyor ince hamurlu pizza ve makarna çeşitleriyle ön plana çıkıyor. Reisdere'de başlayan lezzet maceralarına 2023 yılından bu yana da Ardıç'ta devam eden mekan, pizzalarında tam buğday unu kullanıyor. Güveç yemekleri de bulabileceğiniz mekanda, odun fırınında gece boyunca pişen güveçte kuru fasulyesine denk geldiyseniz mutlaka tadın.

5445. Sok. No: 77 Ardıç Çeşme/İzmir

Asma Yaprağı

2010 yılından beri Ege mutfağından ilham alan reçeteleriyle haklı bir üne sahip Asma Yaprağı, sıcak ve samimi bir aile işletmesi. Kendi bahçelerinden mevsimlik otlar ve sebzelerle hazırladıkları menüleri yemeğinizi ziyafete dönüştürecek kadar iyi. Ekşi mayalı ekmeklerini kendileri pişiriyorlar. Mücver, kabak çiçeği dolması, taze bakla, vişneli yaprak sarma, enginar… Hepsi tam kıvamında, hepsi leziz.

Kerimoğlu Mevkii, 7152 Sok. No:141/1 Alaçatı Çeşme/İzmir

Eflatun

Ege mutfağından tatların keyfine varacağınız mekanlardan bir diğeri ise Eflatun. Yıllardır misafirlerini bir ev sıcaklığında ağırlayan mekanın lezzet ve ambiyansı tam kararında. Yaprak ciğer, levrek carpaccio, sübye kavurma, kum midyeli spagetti, ızgara kuzu sırtı, kabaklı erişte, iç pilavlı levrek menülerindeki lezzetlerden sadece birkaçı. Creme brulee'leri ise tatlı menülerinin yıldızı.

12012. Sok. No:9 Alaçatı Çeşme/İzmir

Noni's House

Kuş cıvıltıları eşliğinde, yemyeşil bir bahçede kahvaltı etmek istiyorsanız Noni's House'a uğramalısınız. Reçeller, zeytinler, peynirler, hamur işleri birbirinden lezzetli mekanda vakit geçirmek ayrı bir keyif. Sınırsız çay servisi de olan mekanın pişi ve menemenine doyamıyorsunuz.

Bağlar Yolu, Küme Evleri, 470/36 Ovacık Çeşme/İzmir

Korto Alaçatı

Japon mutfağından lezzetler sunan Korto, ferah ortamı, müzikleri ve sushi'leriyle Alaçatı'nın en popüler yerlerinden biri. Saat 19.00'da kapılarını açan mekanda müzik 22.00'de başlıyor. Yarısı açık, yarısı bambuyla kaplı bir tavanı olan mekan, şık dekorasyon detaylarıyla da hoş bir ambiyansa sahip.

Kemal Paşa Cad. No: 59 Alaçatı Çeşme/İzmir

Defne Yaprağı

Ege Denizi'nden çıkan taptaze balıklar ve deniz ürünlerini ustalıkla, tam kıvamında masanıza getiren Defne Yaprağı, Çeşme'nin en nezih balık restoranları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Izgara kalamarlarını , tereyağında pişirdikleri karideslerini, levrek simitlerini mutlaka tatmalısınız. Lakerdalarını ve çanak enginar üzerinde humusla birlikte sundukları ahtapotlarını da yemezseniz çok şey kaçırırsınız.

4226 Sok. No:35/B Dalyanköy Çeşme/İzmir

Roka Bahçe Alaçatı

Sakin ve huzurlu bir bahçede Ege mutfağından lezzetlerle keyifli bir Alaçatı gecesi geçirmek için tercih edilebilecek en iyi yerlerden biri Roka Bahçe. En taze deniz mahsulleriyle harmanlanmış şehriye pilavı, zeytinyağıyla tatlandırılmış ılık Ege otları, çıtır mücver, odun ateşinde közlenen patlıcanla hazırladıkları kumpir, vişneyle buluşan yaprak sarma, Ege otlu ızgara börek ve daha birçok lezzetin yer aldığı bir menü sunan mekanın müzikleri de keyifli. Domates tatlısı ise imza lezzetlerinden.

2027. Sok. No:6 Alaçatı Çeşme/İzmir

Cevat'ın Yeri

1975'ten beri taze deniz ürünleri sevenlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alan Cevat'ın Yeri, Dalyan'ın sakin bir köşesinde kalitesinden ödün vermeden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Izgara balığın lezzetlisini, mezelerin en nefisini bulabileceğiniz restoran, servis kalitesiyle de ön planda. Burada ne yerseniz memnuniyet garanti, ancak ahtapot güveçlerini tatmayı da unutmayın.

4226 Sok. No:45/A Dalyan Çeşme/İzmir

Sota Alaçatı

Viento Alaçatı Otel'in içerisinde yer alan Sota Alaçatı'da kabuklu deniz ürünlerinden etlere, tarladan yeni toplanmış sebzelerden Ege otlarına uzanan dolu dolu bir menü sunuluyor. Burada yediğiniz her lokma damağınızda bir lezzet şölenine dönüşüyor. Romesco sosuyla tatlandırılmış ahtapot, Karaburun mavi kuyruk karidesli makarna, ıstakoz, kısık ateşte ağır ağır pişirilmiş dana yanak, karamelize edilmiş bebek enginar menülerindeki enfes tatlar arasında öne çıkanlar.

11039. Sok. No:18 Alaçatı Çeşme/İzmir

Çark Balık

Ekmek banmaya doyamayacağınız bir sosla tatlandırılmış karidesler, balıkçı teknesinden yeni gelmiş deniz kokan balıklar, enginarlı ve Ege otlu mezeler… Çeşme'nin en iştah açan menülerinden birini tadabileceğiniz Çark Balık, sıcak ve samimi sofralarıyla balık sevenlerin gözdesi. Mevsimine denk geldiyseniz ayva tatlıları da nefis.

3047. Sok. No:7/A Çeşme/İzmir

Eli Yeme İçme Dükkanı

Bir aile işletmesi olan Eli Yeme İçme Dükkanı, Alaçatı'nın en şirin mekanlarından. Tezgahında sıralanan lezzetleri seçmekte zorlanacağınız restoran, göz yormayan ve konforlu dekorasyonuyla da keyifle vakit geçirilecek yerlerden. Tabaklarında mevsimin tüm renklerini ustaca kullanan Eli'nin kıymalı ıspanaklı böreğini, soslu patlıcanını, satır etli pazı sarmasını ve karides taco'sunu yemeden Alaçatı'dan ayrılmayın.

12500. Sok. No:52/A Alaçatı Çeşme/İzmir

Kumrucu Şevki

Çeşme'ye yolunuz düştüyse kumru yemeden dönmeyi aklınıza bile getirmeyin. Günün her öğünü tüketebileceğiniz kumru; nohut mayalı ekmeği, sucuk, salam ve erimiş kaşar peyniriyle hazırlanan bir sokak lezzeti. Kumruyu layıkıyla sunan yerlerden biri de Kumrucu Şevki.

Atatürk Bulvarı No:97 Çeşme/İzmir

Kadet Alaçatı

Gıda mühendisi ve biyolog olan iki kız kardeşin işlettiği Kadet Alaçatı; çıtır profiterolden taptaze meyvelerle hazırlanan bowl'lara, Lotus cheesecake'ten yaban mersinli tarta, tatlı krizine en iyi gelecek birbirinden nefis tatlılarla dolu bir menüyle tatlı sevenlerin gönlünü çalıyor. Kahvaltı için de tercih edebileceğiniz bu şirin mekanın köy tabağı adını verdikleri kahvaltı tabakları da hem doyurucu hem de leziz.

12012. Sok. No:27 Alaçatı Çeşme/İzmir