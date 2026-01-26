Tarif Ara
Beşiktaş’ta Sofralara Yeni Bir Ruh: Soote Meze Bistro

Beşiktaş’ın kalbinde kapılarını açan Soote Meze Bistro, şef Taner Kaplan’ın İsviçre’deki yedi yıllık profesyonel mutfak deneyimini Anadolu’nun köklü lezzet mirasıyla aynı sofrada buluşturuyor. Avrupa mutfağının rafine teknikleri ve estetik tabak disiplini, Antep mutfağının güçlü aromalarıyla birleşerek çağdaş, dengeli ve karakter sahibi bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Antep mutfağının yıllara dayanan tecrübesini modern gastronomi anlayışıyla buluşturan Soote Meze Bistro, Türk mutfağının köklü mirasını çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor. Beşiktaş'ın enerjik dokusu içinde misafirlerini ağırlayan mekân, yıllara yayılan deneyimin, disiplinli bir mutfak yolculuğunun ve zengin kültürel birikimin tabaklara yansıdığı özgün bir lezzet dünyası sunuyor. Her detayı özenle düşünülen Soote Meze Bistro, misafirlerine hem damaklarda hem de hafızalarda yer eden bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Yılların birikimi, disiplinli bir mutfak yolculuğu ve güçlü kültürel miras… Beşiktaş'ta kapılarını açan Soote Meze & Bistro, şef Taner Kaplan'ın İsviçre'deki yedi yıllık profesyonel deneyimini Anadolu'nun yerel ürünleri ve köklü lezzetleriyle buluşturuyor. Avrupa mutfağının rafine teknikleri ve estetik tabak anlayışı, Antep mutfağının güçlü aromalarıyla birleşerek ortaya çıkan bu mutfak, Kaplan'ın "ustalık eseri" olarak köklere dönüşü simgeliyor.

Mezeyi eşlikçi bir tat olmaktan çıkarmayı hedefleyen Soote Meze Bistro'da kullanılan malzemeler kadar, dokular ve tat dengesi de ön planda tutuluyor. Antep'ten gelen baharatlarla harmanan et çeşitleri ve kebaplar, el emeğiyle hazırlanan mezeler ve taptaze sebzeler mutfakta uyum içinde buluşturuluyor. Örneğin "Şefin Kırmızı Ezmesi"; Antep'in güneşle olgunlaşmış lezzetlerini taşırken, Avrupa mutfağının kremsi dokusunu ve fındık-ceviz dengesiyle oluşturulan zarif bir ahenk sunuyor. Soote Meze Bistro, lezzeti, sadece damakta değil görsel bir deneyim olarak da misafirlerine sunuyor. Beşiktaş'ın merkezinde konumlanan Soote Meze Bistro, sıcak atmosferi ve çağdaş duruşuyla günlük buluşmaların yanı sıra özel anlara da ev sahipliği yapıyor. Geçmişin izlerini korurken, bugünün beklentilerine de cevap veren Soote Meze Bistro, yerel değerlere saygılı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir mutfak anlayışıyla hareket ediyor.

